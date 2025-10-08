Мъж опита да защити с пръстени огромния си пенис от похищение, главичката му стана като юмрук

В Тайланд лекари е трябвало да отрежат стоманени и пластмасови пръстени от пениса на мъж в провинция Бурирам, съобщава The Thaiger.

Инцидентът е станал на 6 октомври в област Сатуек. Лекари от местна болница са извикали спешен екип, след като бил приет пациент, който поставил два пръстена около основата на пениса си. Поради силно подуване, главичката на пениса му се е подула до размера на юмрук.

Парамедиците е трябвало да използват шлифовъчна машина, за да освободят внимателно пениса на мъжа. Мъжът твърдял, че е поставил пръстените на пениса си, за да го предпази от кражба. Той заявил, че има огромен пенис и е използвал най-големите презервативи. Бил убеден също, че доброволец от Министерството на здравеопазването иска да открадне пениса му поради невероятния му размер.

Лекарите заподозряха, че пациентът им страда от психично разстройство или е под влиянието на наркотици. Той беше изпратен за съответните прегледи.