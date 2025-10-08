Новини
Мъж опита да защити с пръстени огромния си пенис от похищение, главичката му стана като юмрук

8 Октомври, 2025 22:55

Парамедиците е трябвало да използват шлифовъчна машина, за да освободят внимателно пениса на мъжа

Мъж опита да защити с пръстени огромния си пенис от похищение, главичката му стана като юмрук - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

В Тайланд лекари е трябвало да отрежат стоманени и пластмасови пръстени от пениса на мъж в провинция Бурирам, съобщава The Thaiger.

Инцидентът е станал на 6 октомври в област Сатуек. Лекари от местна болница са извикали спешен екип, след като бил приет пациент, който поставил два пръстена около основата на пениса си. Поради силно подуване, главичката на пениса му се е подула до размера на юмрук.

Парамедиците е трябвало да използват шлифовъчна машина, за да освободят внимателно пениса на мъжа. Мъжът твърдял, че е поставил пръстените на пениса си, за да го предпази от кражба. Той заявил, че има огромен пенис и е използвал най-големите презервативи. Бил убеден също, че доброволец от Министерството на здравеопазването иска да открадне пениса му поради невероятния му размер.

Лекарите заподозряха, че пациентът им страда от психично разстройство или е под влиянието на наркотици. Той беше изпратен за съответните прегледи.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    4 0 Отговор
    Хахаха......кажи че е виц , молим ти се !

    22:59 08.10.2025

  • 3 Анонимен

    5 0 Отговор
    Да не е онзи дописник от Фактибг!

    23:05 08.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Главичката

    8 0 Отговор
    Венелино,журналистке сладичка,ще я сънуваш таз "главичка като юмрук "!

    Коментиран от #12

    23:08 08.10.2025

  • 6 Какъв

    1 0 Отговор
    е тоя изкукал тайландец ? Че и с огромен ?!

    23:10 08.10.2025

  • 7 Професор

    6 0 Отговор
    Поредната "диapия" на "журналистката" Маринова. Оня от Козлодуй май гушна букета много коментираше под "статиите" й.

    23:15 08.10.2025

  • 8 Ужас

    0 1 Отговор
    Срам ме е, че прочетох това!

    23:32 08.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Марина Венелинова

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Главичката":

    Вече я сънувах тази главичка и се събудих цялата мокра...

    23:39 08.10.2025