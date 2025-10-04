Новини
"Кой би купил това, по дяволите?!" - Сравниха с пенис луксозен тоалет на Dior (СНИМКА)

4 Октомври, 2025 11:52 986 3

„Добре ли е дизайнерът?“, питат интернет потребители

"Кой би купил това, по дяволите?!" - Сравниха с пенис луксозен тоалет на Dior (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На ревюто на френската луксозна марка Dior, модел дефилира по подиума в необичаен тоалет. Видео на роклята се появи на страницата в Instagram на моден колумнист с потребителско име @ly.as.

Моделът дефилира по подиума в рокля без презрамки, горната част на която беше обточена със сребрист плат, а долната - с бял корсет и пола. Публикуваните кадри показват също, че долната част на роклята също е с обемни елементи отстрани.

View this post on Instagram

A post shared by Lyas (@ly.as)


Снимка: Инстаграм

Интернет потребителите бяха разделени относно дизайна, като някои го сравняваха с мъжки гениталии. „Някой не им ли каза, че прилича на нещо?“, „Бих искала да знам кой би купил това“, „Какво, по дяволите, е това?“, „Ужасно е и изобщо не е луксозно“, „Перфектният тоалет за Кардашиян“, „Добре ли е дизайнерът?“, написаха те.


  • 1 Хаcaн Фасилев

    2 0 Отговор
    Kлецoф щими я купи, ногу съм хубавси в нея

    12:01 04.10.2025

  • 2 Когато

    1 0 Отговор
    Започна да му затварям главата, има прилика!

    12:34 04.10.2025

  • 3 кукорчака

    1 0 Отговор
    като хвърля пиньоара и мога да се потопя във висшата мода.....

    12:37 04.10.2025