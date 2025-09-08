Твърде надарен футболист пратил жена в болница след секс

Партньорка на футболист е страдала заради прекалено големия му пенис по време на секс, съобщи The Express.
Бившият нападател от английската Висша лига, колумбиецът Виктор Ибарбо, стана известен с необичайния размер на пениса си.
„Никога не съм виждал нещо подобно през живота си“, спомня си съотборникът му Алън Ньом, който виждал Ибарбо под душа.
„Това не е нормално. Той е висок мъж, около 1,90 м висок, а пенисът му е дълъг, колкото половината му крак!“
Ньом твърди, че веднъж жена се е нуждаела от медицинска помощ след нощ с Ибарбо. „Той я заведе в болница след парти. Това е абсолютна истина“, каза той.
