Твърде надарен футболист пратил жена в болница след секс

8 Септември, 2025 08:29, обновена 8 Септември, 2025 08:35 952 7

Кракът му е дълъг, колкото половината му крак, твърди съотборник на Виктор Ибарбо

Твърде надарен футболист пратил жена в болница след секс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Партньорка на футболист е страдала заради прекалено големия му пенис по време на секс, съобщи The Express.

Бившият нападател от английската Висша лига, колумбиецът Виктор Ибарбо, стана известен с необичайния размер на пениса си.

„Никога не съм виждал нещо подобно през живота си“, спомня си съотборникът му Алън Ньом, който виждал Ибарбо под душа.

„Това не е нормално. Той е висок мъж, около 1,90 м висок, а пенисът му е дълъг, колкото половината му крак!“

Ньом твърди, че веднъж жена се е нуждаела от медицинска помощ след нощ с Ибарбо. „Той я заведе в болница след парти. Това е абсолютна истина“, каза той.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    8 0 Отговор
    То и на магаретата са така.

    08:39 08.09.2025

  • 2 Освалдо Риос

    6 0 Отговор
    „Това не е нормално. Той е висок мъж, около 1,90 м висок, а пенисът му е дълъг, колкото половината му крак!“

    Височината няма пряка връзка с дължината на пениса.

    08:40 08.09.2025

  • 3 Елизабет Цветанова Кахъра

    7 0 Отговор
    Тоя като моя камерунец. На три пъти ми шиха паржолата в Пирогов 💯🤭🥳

    08:40 08.09.2025

  • 4 Бате Ачо

    5 1 Отговор
    Айде, сега опашка ще стане пред къщата му, от мераклийки за да "опитат" кракът му.

    08:43 08.09.2025

  • 5 Кой

    1 0 Отговор
    Каквото търси, намира!

    08:46 08.09.2025

  • 6 Тоя

    1 0 Отговор
    ... как търчи с туй махало.

    08:48 08.09.2025

  • 7 Нова мода

    1 0 Отговор
    Правят си пластични операции и си хакат силикон в "крака"

    08:49 08.09.2025