Джейсън Момоа спрял цигарите след близка среща със смъртта

Холивудската звезда Джейсън Момоа разкри за почти фатален инцидент в морето, който го накарал да спре да пуши. Актьорът, известен с ролята си в супергеройските филми за Аквамен, в които се бори за управлението на подводното царство на Атлантида, сподели как се е изправил пред своите собствени трудности в океана по време на сърфинг в родния си Хавай с трима приятели.

„Изплувахме 13 мили (20 км) по брега и бяхме на около миля от сушата. Бяхме вече на около седем мили (11 км), когато въжетата ми се скъсаха. И на Мауи е толкова ветровито, че дъската просто отлетя, не можех дори да я видя“, разказва Момоа.

Той уточни, че се намирал в част от водата, известна на сърфистите като „sfs“, която е изключително опасна, и бил атакуван от десет метрови вълни, които го удряли по главата. „Течението те издърпва и просто те удрят тези вълни. Бях в този луд момент, а без да знам, всъщност бях на външния риф и те не можеха да ме видят. Имах весло и го размахвах, но те не можеха да ме видят“, споделя актьорът.

Момоа описва как вълните били толкова големи, че почти му свалили шортите. „Бях там доста време, а после просто не можех да видя никой, който да идва да ме спаси. Не можех да се движа, ръцете и краката ми се предадоха след известно време.“ Той допълва, че мислел за малката си дъщеря, която по това време била едва три месеца, когато приятелят му Лари Хамилтън го спасил.

„Той дойде и аз вече бях се предал. Моето тяло спря, не можех да движа ръцете си повече и се отпуснах. После пръстът ми удари външния риф. Буквално се предадох и крещях вътрешно, а кракът ми се удари в рифа. Не знам дали беше кит или просто камък, но просто се наведох и го хванах. Скочих и после ме удари друга вълна. Вкопчих краката си в коралите и бях буквално в средата на океана. Лицето ми едва излизаше над водата, за да дишам и да си поема въздух. Но вече бях се предал. Точно в този момент, когато си мислиш, че си умрял, имаш втори шанс.“

Джейсън Момоа разказа в интервю за подкаста SmartLess, че страхът от смъртта бил толкова голям, че започнал да се моли на своите предци. Той разкри, че този инцидент го е накарал да спре да пуши.

„Трябваше да изпълзя още седем мили. Краката ми бяха в кръв. Бях буквално на колене и просто търсех своите предци, молейки се за помощ. Повярвах в тях. Молих се на баба ми и дядо ми. Бях в лоша позиция, без дъска, и просто нямаш начин да плуваш обратно."

Актьорът сподели, че преди този инцидент пушел по две-три кутии цигари на ден и не могъл да се откаже, нито заради децата си, нито заради бившата си съпруга. „Но след като излязох от водата, никога не запалих отново. Просто умрях. Опитах, но не можех да го направя отново, защото се предадох. Просто дадох живота си.“, завършва емоционалният си разказ екранният Аквамен.