Бойко Кръстанов на 38 г.: Актьорът, който не спира да търси следващата си роля

21 Декември, 2025

Вижте любопитни факти от биографията на актьора

Бойко Кръстанов на 38 г.: Актьорът, който не спира да търси следващата си роля - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес своя рожден ден празнува Бойко Кръстанов – един от най-талантливите и разпознаваеми млади актьори на съвременното българско кино, телевизия и театър. С харизма, силно сценично присъствие и смелост да влиза в различни жанрове, той от години е сред любимците на публиката.

Вижте любопитни факти от биографията на актьора:

Роден в София, Бойко Кръстанов още в ранна възраст открива страстта си към актьорството. Завършва НАТФИЗ, където бързо се откроява със своята емоционалност, енергия и естествена игра. Още като студент започва да получава роли, които показват широкия му диапазон – от класически театър до съвременна драма.

Телевизионният пробив

Широката публика го опознава чрез сериала "Стъклен дом". Следват участия в други ключови продукции, сред които и култовият криминален сериал "Под прикритие", в който демонстрира по-тъмна и драматична страна на таланта си. По-късно комедийният му усет блести в "Съни бийч", доказвайки, че умее еднакво добре да разсмива и да разтърсва.

Верен на театъра

Въпреки телевизионната популярност, Кръстанов никога не изоставя театралната сцена. Той е част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“, където играе в разнообразни и често предизвикателни постановки. Именно театърът остава мястото, където актьорът най-силно търси дълбочина и смисъл.

През годините Бойко Кръстанов получава престижни отличия, които затвърждават позицията му сред водещите имена на своето поколение. Наградите обаче никога не са негова самоцел – за него по-важна остава срещата със зрителя и честността в ролята.

Нови предизвикателства

В последните години той добавя към биографията си и ролята на телевизионен водещ, показвайки лекота, чувство за хумор и интелигентно присъствие извън актьорската рамка. Паралелно с това продължава активната си работа в театъра и нови екранни проекти, които поддържат интереса към него постоянен.

„Домът на нашите мечти“

Бойко Кръстанов участва в новата постановка „Домът на нашите мечти“ — провокативна черна комедия от Филип Ридли, поставена в Театро отсам канала. Спектакълът представя историята на млада двойка, която търси собствен дом и се сблъсква с абсурдите на имотния пазар и социалните неравенства. Премиерата на този театрален проект се състоя 15 декември 2025 г., а спектакълът има и допълнителни представления през януари и февруари 2026 г. в София и други градове, включително Русе и Варна.

„Отчаяни съпрузи“

Това е една от по-новите и популярни постановки, в която Кръстанов участва активно на живо на сцената. Комедията се играе с различни дати през зимата на 2025–2026 г., като предстоящи спектакли са планирани както в София, така и в други градове, включително в Петрич и други локации.

Извън сцената Бойко Кръстанов е известен като човек, който избягва шумната публичност и предпочита фокус върху работата си. Колегите му често го описват като отдаден, взискателен към себе си и изключително дисциплиниран артист.


