Убиха звездата от мюзикъла „Цар Лъв“ Имани Смит ВИДЕО

26 Декември, 2025 17:10, обновена 26 Декември, 2025 17:17 1 852 19

  • имани смит-
  • убийство-
  • актриса

Арестуван е 35-годишният й приятел Джордан Д. Джаксън-Смол

Убиха звездата от мюзикъла „Цар Лъв“ Имани Смит ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската актриса Имани Смит, звезда от бродуейския мюзикъл „Цар Лъв“, е била наръгана смъртоносно, предаде Deadline, позовавайки се на прокуратурата на окръг Мидълсекс, Ню Джърси.

На 21 декември, след като се обадила на спешните служби, полицията открила актрисата с прободни рани. Тя била откарана в болница, където 26-годишната Смит била обявена за мъртва.

35-годишният Джордан Д. Джаксън-Смол, когото близки на Смит посочили като неин приятел, бил арестуван по подозрение за убийство.

„Смит и Джаксън-Смол са се познавали преди инцидента, така че не е било случаен акт на насилие“, коментира полицията.

Джаксън-Смол е обвинен в убийство от първа степен, застрашаване на дете и незаконно притежание на оръжие.

Имани Смит играе Нала в „Цар Лъв“ на Бродуей през 2011-2012 г.

Смит оставя 3-годишен син, надживяха я и родителите ѝ Моник Ранс-Хелпър и Роуни Хелпър.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Репортер

    8 3 Отговор
    "наръгана"?! Браво, главен! Еталон за журналистика...😥

    Коментиран от #3, #5

    17:19 26.12.2025

  • 3 Свикнах

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Репортер":

    това е нивото, лошото, е че се копае още, и още.

    17:25 26.12.2025

  • 4 Може би

    4 2 Отговор
    намушкана или прободена с нож,но това наръгана ми звучи някак си неприеливо.

    17:27 26.12.2025

  • 7 лошия батко ще трябва да е

    2 3 Отговор
    "бял"
    така е когато момите се сбират с лошите господа и им ги дразнят

    17:28 26.12.2025

  • 8 Подсказка

    4 3 Отговор
    Основни синоними:
    Намуш кана
    Прони зана
    Пробо дена
    Набо дена

    17:28 26.12.2025

  • 9 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    3 годишния син да ней И на от качалника, дет я е довършил? Жалко за жената. Толкова млада и вече почи ната.

    17:35 26.12.2025

  • 12 Е и бълггарите

    2 1 Отговор
    Вече знаят ,нашия лъв не го боли ,предадоха го както някога са дробили България и никой не го е заболяло ,само нашите безименни герои по бойните полета..

    17:41 26.12.2025

  • 16 Да попитам:

    3 2 Отговор
    Как все още не сме увесили черните траурни байраци за тази супер космическа известност??? И задължително тридневен траур!!!

    17:48 26.12.2025

  • 17 Факт

    2 0 Отговор
    Има хиляди случаи на домашно насилие. Обикновено това става, когато единият - най често жената, не желае да прави сех с мъжа поради непоносимост! Насилието се изразява в много форми и понякога ескалира да побои, изнасилвания, убийства!

    17:57 26.12.2025

  • 18 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Имаш един ММА чеки.д.ж.ия със същото име и фамилия. Даже го бяха осъдили, че "хвърлял ножки" в МОЛ-а. 🤣

    17:58 26.12.2025

  • 19 Фейк на часа

    3 0 Отговор
    САЩ боледуват от доста време.
    Има САЩ на учените, носители на Нобелови Премии, на най-добрите университети на света, на Силициевата Долина.
    Има друг САЩ на гетата, на хората без здравни осигуровки, на бездомниците и на гангстерите.
    Още преди 30 години имаше една поредица от екшън филми, "Заместникът", където пенсионирани командоси от тюлените в армията на САЩ ставаха учители и въдворяваха ред в училищата на бедните - колкото да е художествена измислица, все пак отразява реалността.
    Сега деградацията е още по-голяма. Сещам се за оня чернокожия, който закла украинчето в метрото.
    Има една поредица YouTube на едно момче в Лос Анжелис, казва се "TopNotch Idiots", който провокира престъпниците и ония скачат да го бият или вадят оръжие за нищо. Там може да видите какво е истинското положение в бедните квартали на САЩ.

    17:58 26.12.2025