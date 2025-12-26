Убиха звездата от мюзикъла „Цар Лъв“ Имани Смит ВИДЕО

Американската актриса Имани Смит, звезда от бродуейския мюзикъл „Цар Лъв“, е била наръгана смъртоносно, предаде Deadline, позовавайки се на прокуратурата на окръг Мидълсекс, Ню Джърси.
На 21 декември, след като се обадила на спешните служби, полицията открила актрисата с прободни рани. Тя била откарана в болница, където 26-годишната Смит била обявена за мъртва.
35-годишният Джордан Д. Джаксън-Смол, когото близки на Смит посочили като неин приятел, бил арестуван по подозрение за убийство.
„Смит и Джаксън-Смол са се познавали преди инцидента, така че не е било случаен акт на насилие“, коментира полицията.
Джаксън-Смол е обвинен в убийство от първа степен, застрашаване на дете и незаконно притежание на оръжие.
Имани Смит играе Нала в „Цар Лъв“ на Бродуей през 2011-2012 г.
Смит оставя 3-годишен син, надживяха я и родителите ѝ Моник Ранс-Хелпър и Роуни Хелпър.
