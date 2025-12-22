На 46 години внезапно издъхна Джеймс Рансън, изиграл ролята на Зиги Соботка в сериала "Наркомрежа"

Американският актьор Джеймс Финли Рансън III, известен с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал „Наркомрежа“ /„The Wire“/, почина в Съединените щати на 46-годишна възраст, съобщи TMZ.

Според медията, полицията в Лос Анджелис е посетила дома му и е установила смъртта му, бе да отткрие признаци на насилствено лишаване от живот.

Според Службата на медицинските експерти на окръг Лос Анджелис, смъртта на Рансън е настъпила на 19 декември.

Джеймс Рансън е най-известен с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал „The Wire“ (2002-2008). Той също така играе Еди Каспбрак във филма „It Chapter Two“ (2019), появява се в други проекти.