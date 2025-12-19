Георги Мамалев с радостна вест: Имам второ внуче!

Актьорът Георги Мамалев изненада зрителите на БНТ с радостно признание – станал е дядо за втори път. Новината излезе спонтанно по време на гостуването му във "Вечерното шоу" на Тончо Токмакчиев, пише Шоу Блиц.
Докато двамата приятели си припомняха дългогодишните си турнета и преживявания зад граница, Мамалев сподели личния момент с усмивка:
"Наскоро за втори път станах дядо. Това никой не знае. Роди се през октомври, кръстиха го Никола. Засега това е единственото ново при мен."
Макар актьорът да не разкри повече подробности за бебето, радостта му беше очевидна. Георги Мамалев вече има едно внуче, а раждането на Никола очевидно е донесла нова доза щастие в семейството.
Тончо Токмакчиев отбеляза с топлота, че приятелството им преминава през десетилетия – двамата "са обиколили цял свят заедно", както се изрази Мамалев.
1 Това добре но..........
Коментиран от #3
12:34 19.12.2025
2 Българин 🇧🇬
Коментиран от #4
12:35 19.12.2025
3 СЕЛЯНИН
До коментар #1 от "Това добре но..........":Имайки предвид факта, че Мамалев има син... въпроса трябва да бъде, коя е майката ?
Да му е честито внучето !
Но си остава, един треторазряден актьор, чийто хумор трудно може да блесне, пред публиката. С достижения, които не се запомнят дълго.
Все пак, човека си уреди един апартамент и пенсия от Живков, за посредствени скечове и глуповати гримаси. Халал да му е...и на цялото котило , барбар с много други изтъркани муцуни, които от комунисти се преобуха в демокрация.
12:44 19.12.2025
4 Обиколят с ТТ
До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":Само да се излагат ш да стават туристи за смях пред изпадналите в носталгия неуспели емигранти
Повече няма да има
Кранчето се затваря
От Демокрация вече няма кой да бяга
Тук ще. се гърчат в безработица и без професя
12:49 19.12.2025
5 Механик
12:58 19.12.2025
6 хаберих
12:59 19.12.2025
7 Стас
13:09 19.12.2025