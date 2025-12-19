Новини
Георги Мамалев с радостна вест: Имам второ внуче!

19 Декември, 2025 12:31 474 7

Актьорът щастливо спомена, че новороденият му внук се казва Никола

Георги Мамалев с радостна вест: Имам второ внуче! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Георги Мамалев изненада зрителите на БНТ с радостно признание – станал е дядо за втори път. Новината излезе спонтанно по време на гостуването му във "Вечерното шоу" на Тончо Токмакчиев, пише Шоу Блиц.

Докато двамата приятели си припомняха дългогодишните си турнета и преживявания зад граница, Мамалев сподели личния момент с усмивка:

"Наскоро за втори път станах дядо. Това никой не знае. Роди се през октомври, кръстиха го Никола. Засега това е единственото ново при мен."

Макар актьорът да не разкри повече подробности за бебето, радостта му беше очевидна. Георги Мамалев вече има едно внуче, а раждането на Никола очевидно е донесла нова доза щастие в семейството.

Тончо Токмакчиев отбеляза с топлота, че приятелството им преминава през десетилетия – двамата "са обиколили цял свят заедно", както се изрази Мамалев.


  • 1 Това добре но..........

    3 0 Отговор
    Кой е бащата

    Коментиран от #3

    12:34 19.12.2025

  • 2 Българин 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Честито !

    Коментиран от #4

    12:35 19.12.2025

  • 3 СЕЛЯНИН

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това добре но..........":

    Имайки предвид факта, че Мамалев има син... въпроса трябва да бъде, коя е майката ?
    Да му е честито внучето !
    Но си остава, един треторазряден актьор, чийто хумор трудно може да блесне, пред публиката. С достижения, които не се запомнят дълго.
    Все пак, човека си уреди един апартамент и пенсия от Живков, за посредствени скечове и глуповати гримаси. Халал да му е...и на цялото котило , барбар с много други изтъркани муцуни, които от комунисти се преобуха в демокрация.

    12:44 19.12.2025

  • 4 Обиколят с ТТ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":

    Само да се излагат ш да стават туристи за смях пред изпадналите в носталгия неуспели емигранти
    Повече няма да има
    Кранчето се затваря
    От Демокрация вече няма кой да бяга
    Тук ще. се гърчат в безработица и без професя

    12:49 19.12.2025

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    И аз имам, ама не се хваля по медиите. Кой се интересува от внучетата на тоя-оня???

    12:58 19.12.2025

  • 6 хаберих

    0 0 Отговор
    - Като видиш красива жена, първо на какво обръщаш внимание? - Първо на моята... дали ме гледа.

    12:59 19.12.2025

  • 7 Стас

    0 0 Отговор
    Аз искам тя да бъде свалена от мен! Искам да свалям Мария Цънцарова и да се цънцаря с нея!

    13:09 19.12.2025