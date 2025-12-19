Георги Мамалев с радостна вест: Имам второ внуче!

Актьорът Георги Мамалев изненада зрителите на БНТ с радостно признание – станал е дядо за втори път. Новината излезе спонтанно по време на гостуването му във "Вечерното шоу" на Тончо Токмакчиев, пише Шоу Блиц.

Докато двамата приятели си припомняха дългогодишните си турнета и преживявания зад граница, Мамалев сподели личния момент с усмивка:

"Наскоро за втори път станах дядо. Това никой не знае. Роди се през октомври, кръстиха го Никола. Засега това е единственото ново при мен."

Макар актьорът да не разкри повече подробности за бебето, радостта му беше очевидна. Георги Мамалев вече има едно внуче, а раждането на Никола очевидно е донесла нова доза щастие в семейството.

Тончо Токмакчиев отбеляза с топлота, че приятелството им преминава през десетилетия – двамата "са обиколили цял свят заедно", както се изрази Мамалев.