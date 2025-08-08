Обявиха за мъртъв Христо Мутафчиев

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Днес можете да се освободите от стара емоционална тежест или да осветите дълбока тема, която търси внимание. Не е нужно да говорите много – достатъчно е да усетите и приемете. Интуицията ви е особено силна и ще ви води с мъдрост.

Водолей (21.01 - 19.02) Луната е във вашия знак, а вие сте в центъра на движението. Силата днес идва от вътрешната трансформация, която позволява нова посока и вдъхновение. Изразете себе си с увереност – времето ви настъпва.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес поставяте основа на нещо ново – в материален или вътрешен план. Може да осъзнаете къде губите енергия и да направите решителна промяна. Денят е като архитект – дава ви точните инструменти, стига да знаете какво искате да построите.

Стрелец (23.11 - 22.12) Мислите ви са бързи, дълбоки и пробивни – денят е подходящ за изказване, писане или важно решение. Бъдете внимателни със силата на думите – те могат да лекуват или да създадат дистанция. В късния следобед ще усетите яснота и вятър в платната.

Скорпион (24.10 - 22.11) Сутринта може да ви изненада с интензивно чувство или дълбоко осъзнаване. След това денят носи усещане за освобождаване и нова перспектива у дома или в емоционалните ви връзки. Позволете на промяната да се случи, дори ако не знаете докъде води.

Везни (24.09 - 23.10) Днес може да се роди вдъхновение, което отдавна е чакало да излезе наяве. Позволете си игра, лекота и нов израз – независимо дали чрез творчество или любов. Вашата енергия привлича – отдайте я на нещо, което ви вдъхновява.

Дева (24.08 - 23.09) Имате възможност да внесете ред и свежа организация в ежедневието си. Съчетайте прагматичния си подход с малко креативност – ще се изненадате от резултата. Денят ви дава шанс да изградите нещо устойчиво по нов начин.

Лъв (24.07 - 23.08) Силна енергия в партньорствата – както лични, така и професионални. Сутринта може да започне с напрежение или натиск, но денят носи шанс за пробив и обновяване на динамиката. Вярвайте в новата форма на връзката, която се ражда.

Рак (22.06 - 23.07) Денят ви води към вътрешна промяна, която започва с осъзнаване на емоционална истина. Съчетанието от дълбочина и прозрение ви дава възможност да освободите нещо, което ви тежи. Силата ви е в способността да трансформирате, без да разрушавате.

Близнаци (22.05 - 21.06) Събудете онова в себе си, което обича свободата и търси смисъл – денят подкрепя всяка форма на учене, общуване или пътуване. Събитие или идея може рязко да разшири хоризонтите ви. Бъдете отворени за неочакваното – то идва с послание.

Телец (21.04 - 21.05) Днес животът ви подтиква към промяна в нагласата към работа или лична цел. Не се страхувайте да мислите нестандартно – именно това ще отвори вратата, която търсите. Вечерта носи усещане за освобождение и вдъхновение.