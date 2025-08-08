Новини
Обявиха за мъртъв Христо Мутафчиев

8 Август, 2025

  • христо мутафчиев-
  • фалшиви новини

"Жив съм и имам доста работа“, заяви актьорът

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Актьорът Христо Мутафчиев беше принуден да опровергае абсурдни слухове за смъртта си, след като няколко сайта публикуваха фалшиви новини. Възникналото недоразумение беше породено от негово съболезнование към починалия актьор Кирил Кавадарков, при което някои издания използвали снимка на Мутафчиев, вместо на починалия му колега, което доведе до погрешното заключение, че самият той е починал.

В отговор на тези объркващи публикации, Мутафчиев бързо използва социалните мрежи, за да успокои феновете и последователите си, като написа с ирония: „До всички мои роднини, близки, приятели или неприятели, прочели само заглавията на публикации в медиите — жив съм и имам доста работа“

Тази реакция на актьора бързо привлече вниманието на колеги и почитатели, които изразиха възмущение от начина, по който бе поднесена информацията, като много от тях му пожелаха здраве и дълъг творчески път.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Циганизация

    7 2 Отговор
    Жалко,че още е жив.
    Нямаше да липсва на никой.

    11:16 08.08.2025

  • 2 Коста

    5 0 Отговор
    Мисирките са много умни и интелигентни и много палави.

    11:17 08.08.2025

  • 3 смях

    3 0 Отговор
    Явно се е откупил от онази с косата. Да сподели опит с милиардерите, че те не умеят да се откупят, оставят всичко тук и отиват в небитието.

    11:23 08.08.2025

  • 4 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Така става с герберите

    11:25 08.08.2025

  • 5 ззз

    3 0 Отговор
    Някои от родните "звезди" сами си пускат такива слухове, че да покажат, че още са живи.

    11:33 08.08.2025

  • 6 хъхъ

    3 0 Отговор
    Не бил умрял, само бил пиян.

    11:33 08.08.2025

  • 7 ХАМЛЕТ ОТ ХАРМАНЛИ

    2 0 Отговор
    СЕГА КОЯ ОТ ДВЕТЕ НОВИНИ Е ВЯРНА..🤔

    11:35 08.08.2025

  • 8 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Той отдавна е мъртъв след като влезе в политиката.

    11:36 08.08.2025

  • 9 АЙ СЯ СЕЛСКИ

    2 0 Отговор
    БАРЦЕЛОНСКИЯ МУ ПРАЩАШИ САМОЛЕТИ СЯ Д МУ ПРАТИ КАБРИОЛЕТ НА ТОЗ ЕДИН ГЕРБАДЖИЯ ПО МАЛКО.

    11:48 08.08.2025

  • 10 омерзен

    0 0 Отговор
    Да го проверят как и при какви условия продаде базата на артистите в Ахтопол! - ще предостави ли новият собственик няколко нови бунгала на него и негови приближени?

    12:02 08.08.2025