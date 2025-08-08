Обявиха за мъртъв Христо Мутафчиев

Актьорът Христо Мутафчиев беше принуден да опровергае абсурдни слухове за смъртта си, след като няколко сайта публикуваха фалшиви новини. Възникналото недоразумение беше породено от негово съболезнование към починалия актьор Кирил Кавадарков, при което някои издания използвали снимка на Мутафчиев, вместо на починалия му колега, което доведе до погрешното заключение, че самият той е починал.
В отговор на тези объркващи публикации, Мутафчиев бързо използва социалните мрежи, за да успокои феновете и последователите си, като написа с ирония: „До всички мои роднини, близки, приятели или неприятели, прочели само заглавията на публикации в медиите — жив съм и имам доста работа“
Тази реакция на актьора бързо привлече вниманието на колеги и почитатели, които изразиха възмущение от начина, по който бе поднесена информацията, като много от тях му пожелаха здраве и дълъг творчески път.
1 Циганизация
Нямаше да липсва на никой.
11:16 08.08.2025
2 Коста
11:17 08.08.2025
3 смях
11:23 08.08.2025
4 ООрана държава
11:25 08.08.2025
5 ззз
11:33 08.08.2025
6 хъхъ
11:33 08.08.2025
7 ХАМЛЕТ ОТ ХАРМАНЛИ
11:35 08.08.2025
8 ФАКТ
11:36 08.08.2025
9 АЙ СЯ СЕЛСКИ
11:48 08.08.2025
10 омерзен
12:02 08.08.2025