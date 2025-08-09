Новини
Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори: Той ме обожаваше!

9 Август, 2025 15:18 826 2

Историята ѝ ще бъде публикувана в книга, посветена на тяхната връзка

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори: Той ме обожаваше! - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Жена, известна единствено като „Б“ и представяща се за дъщеря на легендарния фронтмен на Queen Фреди Меркюри, направи емоционално изявление малко преди публикуването на книга, посветена на тяхната връзка.

В откровеното си изявление тя признава: „Не исках да споделям баща си с целия свят. След смъртта му трябваше да се науча да живея с нападките срещу него, с изопачаването на образа му и с чувството, че той вече принадлежи на всички. Аз оплаквах и скърбях за баща си, докато фенове по целия свят скърбяха за Фреди. Когато си на 15, това не е лесно.“

Тя разкрива, че в продължение на три десетилетия е изграждала живота и семейството си без него, опитвайки се да запази спомена за своя „татко“ само за себе си и близките си, докато светът пренаписва историята му.

Изявлението ѝ идва, след като научила, че Мери Остин – дългогодишна приятелка и бивша годеница на Меркюри, която наследи голяма част от богатството му – твърди, че не е знаела за нейното съществуване. Според публикация в неделен британски вестник, Остин е изразила съмнения относно историята на "Б".

Съкрушена съм от предполагаемата ѝ реакция. В продължение на 34 години истината за живота на Фреди беше изопачавана, но тя мълчеше – с изключение на коментара си за филма "Бохемска рапсодия", който нарече ‘художествена интерпретация’“, казва "Б".

Историята ѝ ще бъде публикувана в септемврийското издание на книгата Love, Freddie от утвърдената музикална биографка Лесли-Ан Джоунс. Авторката твърди, че сюжетът се базира изцяло на разказа на "Б" и на 17 ръкописни дневника, които Меркюри ѝ подарил три седмици преди смъртта си.

В първата глава е включено и ръкописно писмо от "Б", в което се казва: „Фреди Меркюри беше и е моят баща. Имахме близка и любяща връзка от деня, в който се родих, до последните 15 години от живота му. Той ме обожаваше и ми беше отдаден. Обстоятелствата около раждането ми може да изглеждат необичайни, но това никога не намали любовта и грижата му към мен.“

Според книгата "Б" е зачената през 1976 г. след кратка връзка на Меркюри със съпругата на негов близък приятел – година след успеха на "Бохемска рапсодия". Въпреки че милиони фенове възприемат певеца като икона на ЛГБТ общността, той е имал и сериозни връзки с жени, включително с Мери Остин, с която е живял и бил сгоден, преди да признае, че е гей.


  • 1 Не съм

    5 0 Отговор
    чувал по-проста статия.

    15:40 09.08.2025

  • 2 Абсолютно

    3 0 Отговор
    не е вярно!
    Мери Остин наистина има дъщеря, но тя е от друг мъж. Вярно е само това, че Фреди много е обичал дъщеричката на Мери и самата Мери, но само като много близка приятелка!
    Откъде обаче вадите тия измислици и глупотевини??!!

    15:53 09.08.2025