Новата книга на Даниела Рупецова от "Ергенът" възмути майките на тийнейджърки

3 Октомври, 2025 14:59 899 12

"Игра на ходове" разгневи майките, чиито дъщери тайно си купуват книгата на Рупецова

Новата книга на Даниела Рупецова от "Ергенът" възмути майките на тийнейджърки - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В социалните мрежи отново гръмна скандал около една от най-скандалните участнички в "Ергенът" - Даниела Рупецова, след като провокативната брюнетка пусна своята втора книга със заглавие "Игра на ходове".

Тя реши да удари по джоба на последователите си с новата си книга, която струва 50 лева, а ако някой поиска да получи автограф от нея - цената скача на 60 лева. Но друг проблем разбуни духовете покрай новия ѝ труд за отношенията между мъжете и жените.

Жени и по-специално майки из цяла България буквално се надигнаха срещу Даниела, тъй като дъщерите им тайно си купуват книгите ѝ и черпят, както те казват, "уроци по леки нрави и разврат“. Тийнейджърките кътат под възглавниците си книгите на Рупецова и четат скришом, а родителите са потресени от посланията на новоизлюпената писателка.

Ето какво гласи описанието, което самата Даниела е дала към книгата си: "Бас държа, че почти всички, които държите тази книга, смятате, че тя е наръчник "Как да си намерим богат съпруг". Бас държа също, че почти всички, които четете това, се възприемате за по-специални, но до края на тази книга ще ви опровергая не с цел да ви демотивирам, а напротив. Да ви мотивирам да виждате истината.

Да бъдеш добър играч означава преди всичко, освен да бъдеш кралица, да знаеш и ти да определяш в каква игра участваш. Не можеш да бъдеш кралица в "Не се сърди, човече“. Да се опитваш да приложиш нещата, описани в моите книги, с мъж, който не може да подреди собствения си живот и собствените си чувства, е абсурдно.

Да се опитваш да изискваш от мъж, който не гори по теб, е илюзорно. Да мислиш, че жените, които живеят разкошен живот, са хвъркати и глупави - това е твоята спасителна жилетка. Изхвърли я. Тя вече не ти трябва. Ние с теб ще се гмурнем надълбоко. Ще се научиш да плуваш“.

Още с това описание майките настръхнаха. В социалните мрежи заваляха коментари като: "Дъщеря ми е на 14 и я хванах как тайно чете книгата на тази Даниела. Тя ли ще възпитава децата ни? Това е ужасно!“, споделя разгневена майка. "Не може цяло поколение да взема пример от една жена, която си мисли, че животът е игра за милиони и че единствената цел е богат мъж“, възмущава се друга.

Даниела от своя страна не спира да се хвали, че книгата ѝ е "психологически шедьовър“, макар че самата тя няма нито образование, нито опит като психолог. Това обаче не ѝ пречи да предлага и лични консултации, които след участието ѝ в "Ергенът“ поскъпнаха двойно - от 100 на 200 лева.

В описанието към консултациите Даниела пише: "Аз съм един по-различен терапевт. Аз няма да бъда мека, нито ще се опитвам да галя егото ти. Ще се опитам да накарам егото ти да работи за теб вместо ти за него. Стремежът ти да изпъкваш или да се доказваш пред мъжете чрез постиженията си работи в твой ущърб. А енергията между двама партньори би следвало да тече като един кръг между двама ви, или като знака за безкрайност. Всяка крачка в повече, от който и да е от двамата партньори разваля баланса. Консултациите с мен са в рамките на 1 час, в които ти ще ми разкажеш последните си връзки или години (ако си била с един партньор), без да се притесняваш от черното. Всички сме минали оттам. След това ще изготвим план за излизане от омагьосания кръг и оттам нататък всичко е в твои ръце. След като добавиш и платиш поръчката си, аз ще се свържа с теб по телефона в рамките на 3 дни, за да фиксираме среща на живо или онлайн.“, цитира HotArena.

Именно тези думи наляха още масло в огъня, форумите бълват гневни изказвания:

"200 лева, за да ти разправя глупости и да те учи как да се правиш на кралица пред някой богаташ? Това е подигравка с труда на истинските психолози!“.

"Тя е решила, че ще печели на гърба на чуждата болка. Абсолютен цинизъм!“.

"Дъщерите ни четат нейните книги и се учат да гледат на мъжете като на банкомати. Това е развала, това е разпътство!“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опростачено общество

    14 1 Отговор
    Как може да четете такива смешни и пластични телевизионни ботове?? Българската литература е пълна с известни и невероятни произведения! И това да си купиш пумия с автограф е ритуално, духовно и интелектуално самоубийство.

    15:04 03.10.2025

  • 2 Освалдо Риос

    0 10 Отговор
    Ако майките прочетат и те книжката на Даниела, само ще завидят на дъщерите си, че млади са разбрали сентенцията на битието си и не са си губили времето като тях самите.

    15:05 03.10.2025

  • 3 и четат скришом

    9 1 Отговор
    и се потъркват

    15:06 03.10.2025

  • 4 Разбирач

    5 0 Отговор
    200 лева на час е много по-изгодно от 50 хиляди на месец. Марто, за тебе говоря. Аз не бих се цапал с такава

    15:07 03.10.2025

  • 5 Ивайло Табаков

    7 0 Отговор
    Даваш 200 лева за час с нея и после 500 лева за лекарства. Не мерси

    15:08 03.10.2025

  • 6 честен ционист

    3 1 Отговор
    Ако един ден Баце издаде автобиография, айде на бас, че ще счупи всички рекорди по продажби в книжния бизнес, а Иван Вазов само ще може да завижда благородно.

    Коментиран от #9

    15:09 03.10.2025

  • 7 Рупецова

    3 4 Отговор
    Фенките са ми от групата на Възраждане ,в България ,техни дъщери ,сестри и жени

    15:11 03.10.2025

  • 8 д-р Гонсало Хименес, гинеколог

    8 0 Отговор
    Аз лично бих посъветват тази тунингована кокошка да осребри възможно най-скоро капитала си, понеже времето лети и вече си личи...

    15:12 03.10.2025

  • 9 Незнам

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Автобиография ,ама ако издаде книга за прехода в България ,може и повече рекорди да счупи

    15:13 03.10.2025

  • 10 Значи

    7 0 Отговор
    Има и по големи падения от чалгата

    15:15 03.10.2025

  • 11 Данка

    2 0 Отговор
    докато има балъци ще има и тарикати !

    15:18 03.10.2025

  • 12 Евреин

    0 1 Отговор
    Арабите от близкия изток трябва да бъдат заличени. Подлите комунета от Русия да не им шушукат на уше 🤭🥳✡️

    15:22 03.10.2025