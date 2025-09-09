"Мисис Баба" Дони Василева ще пише книга за Софи Маринова

Само дни след премиерата на автобиографичния си роман „Животът, който ми се падна“ и броени дни преди излизането на продължението „Животът, който ми принадлежи“, Дони Василева направи изненадващо признание – следващата ѝ книга ще бъде за Софи Маринова, пише woman.bg.

Новината идва в навечерието на 50-годишния юбилей на певицата и ще бъде най-ценният подарък от Дони за нейната близка приятелка.

Двете споделиха емоционален момент във видео в социалните мрежи. Авторката призна, че още във втората част от своя роман е включила страници за Софи, а певицата реагира трогнато:



„Ако някой може да напише книга за мен – това си само ти. Никой друг не ме познава така!“

Феновете вече очакват с нетърпение предстоящата книга, която обещава да бъде лична, искрена и пълна с емоции.