Новини
Любопитно »
"Мисис Баба" Дони Василева ще пише книга за Софи Маринова

"Мисис Баба" Дони Василева ще пише книга за Софи Маринова

9 Септември, 2025 13:12 539 5

  • софи маринова-
  • мисис баба-
  • дони василева-
  • книга-
  • подарък-
  • юбилей

Подарък за 50-годишния юбилей на певицата

"Мисис Баба" Дони Василева ще пише книга за Софи Маринова - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само дни след премиерата на автобиографичния си роман „Животът, който ми се падна“ и броени дни преди излизането на продължението „Животът, който ми принадлежи“, Дони Василева направи изненадващо признание – следващата ѝ книга ще бъде за Софи Маринова, пише woman.bg.




Новината идва в навечерието на 50-годишния юбилей на певицата и ще бъде най-ценният подарък от Дони за нейната близка приятелка.

Двете споделиха емоционален момент във видео в социалните мрежи. Авторката призна, че още във втората част от своя роман е включила страници за Софи, а певицата реагира трогнато:

„Ако някой може да напише книга за мен – това си само ти. Никой друг не ме познава така!“

Феновете вече очакват с нетърпение предстоящата книга, която обещава да бъде лична, искрена и пълна с емоции.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гринго как е добре ли е

    0 0 Отговор
    циганката е неграмотна не може сама да напише нищо

    13:30 09.09.2025

  • 2 Чудно

    0 0 Отговор
    Чудо, кой пък купува книгата на бабата, че и продължение написала ?

    13:33 09.09.2025

  • 3 ПиПи

    0 1 Отговор
    Само да не напише,какво има Софито от кръсната част надолу.

    13:35 09.09.2025

  • 4 Ивелина Видева

    0 1 Отговор
    Тези,двете гушкат ли се в леглото?

    13:39 09.09.2025

  • 5 Абе

    1 0 Отговор
    Мисис Баба Дони жилая те.

    13:39 09.09.2025