Такситата в новогодишната нощ: Все още не всички коли са оборудвани с нови апарати, показващи цената в евро

Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупредиха за възможни проблеми в първите часове на първи януари. Причината - все още голяма част от автомобилите не са снабдени с апарати, които да показват цената на курса в евро, информират от Нова телевизия.
В новогодишната нощ такситата до 00:00 часа ще ни возят в лева, а след полунощ - в евро. Но таксиметровите шофьори имат притеснения по две причини - едната е, че временно след полунощ постерминалите няма да работят, съответно разплащането с карта за кратко ще е невъзможно. Другата причина е, че някои от по-старите модели апарати в колите все още не са настроени да показват цената в евро. Така, на дисплея ще се визуализира само цената в лева.
Проблемът настъпва от факта, че рестото за клиента трябва да бъде в евро. Освен това водачите трябва да са снабдени и с достатъчно евробанкноти в себе си, за да връщат ресто. Шофьорите са заплашени и от санкция, ако апаратът не показва цената в евро.
Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат всичко това е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
13:23 28.12.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:26 28.12.2025
3 Макс
Коментиран от #20
13:28 28.12.2025
4 Ще катат
13:31 28.12.2025
5 Претенции
13:42 28.12.2025
6 Одипеш
Коментиран от #17
13:45 28.12.2025
7 Те се
Коментиран от #21
13:54 28.12.2025
8 Е 6а ги
Коментиран от #16
13:56 28.12.2025
9 СЕЛЯНИН
Нема по-мързеливо племе от бакшиша.
Коментиран от #22
13:56 28.12.2025
10 Гост
Коментиран от #24
13:57 28.12.2025
11 Шишо Бакшишо
Коментиран от #25
13:57 28.12.2025
12 Ей,кво нещо...
Коментиран от #26
13:58 28.12.2025
13 Удри с лопатата
13:59 28.12.2025
14 Даниел
А хотелите??
Имаха достатъчно време да се подготвят!
Коментиран от #27
14:00 28.12.2025
15 А бе
14:01 28.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 неразбрал?
До коментар #6 от "Одипеш":а,за сафридите да питам какво подкрепят?
14:08 28.12.2025
18 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":малко е, трябвало е да вдигнат със 200% цурвулитеДа ходят пеш ха ха ха
14:09 28.12.2025
19 аааа
Убер хубаво ще ги оправи тях сега. Фалит за тези вмирисани бакшиши
Коментиран от #28, #29
14:09 28.12.2025
20 БАКШИША
До коментар #3 от "Макс":ама много ясно че няма да работят! имат си парички ще ядат и ще пият па вие ще си скъстате цървулите от ходене пеш ха ха ха
и те са хора, и за тях има празник не само за богопомазаните бастунни
14:10 28.12.2025
21 министър паси
До коментар #7 от "Те се":моля плащайте им с точни пари , и без бакшиши
14:11 28.12.2025
22 БАКШИША
До коментар #9 от "СЕЛЯНИН":да бе заради селянин като теб ще обръщаме в евро, ще си караме на руски копейки, като не ти отърва впрягаш магарето с каруцата и идваш в софия ебалСЪМта уСЕЛЯНИНАгърбаф
Коментиран от #23
14:13 28.12.2025
23 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #22 от "БАКШИША":много точен коментар
14:13 28.12.2025
24 министъра на финансите
До коментар #10 от "Гост":ще има пари за пенсий, защото сега в клуба на богатите ще дърпаме тайничко кредити без никой да знае
да му мислят тия дето ще връщат кредита след това
14:15 28.12.2025
25 оня с коня
До коментар #11 от "Шишо Бакшишо":освен двойните цени, като качиете някой селянин го изпомпете доволен да остане! като се върне насело да разказва как се е качил на такси и как са го изгъбили във евро
14:16 28.12.2025
26 Шишо Бакшишо
До коментар #12 от "Ей,кво нещо...":боклука е на майката сина тавариш копейка
14:17 28.12.2025
27 асоциация на хотелите
До коментар #14 от "Даниел":стои си на село бе дрипльо, кои те е викал по нова година да ходиш на хотел? дрипавите трябва да пасете патките на село, а не да роптаете по форумите!
14:19 28.12.2025
28 заспал бакшиш
До коментар #19 от "аааа":то щото във юбер със костюм ще ти пратят шофьорче , дебаИ кавала селски си , пак същите мизерници са , даже по големи
14:20 28.12.2025
29 оня с коня
До коментар #19 от "аааа":бакшиша хубаво ще фалира ама ти ще впрягаш каруцата и ще ходиш наработа с магаре бе каваал
ходи си паси патките насело и не ни занимавай със твоята злоба
14:22 28.12.2025
30 Цвете
14:33 28.12.2025
31 Цвете
14:35 28.12.2025
32 ЙЕЛОУ ТАКСИ
Коментиран от #34
14:36 28.12.2025
33 Едни и същи
14:40 28.12.2025
34 а така колега
До коментар #32 от "ЙЕЛОУ ТАКСИ":искам веднъж да плаща като се качва и втори път да плаща като слиза от таксито и накрая ритник във опашката за изпроводяк да има
обърнали са такситата на социално министерство, а това е лукс ! за бедните има автобусни спирки там да отиват
14:40 28.12.2025