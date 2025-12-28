Новини
Такситата в новогодишната нощ: Все още не всички коли са оборудвани с нови апарати, показващи цената в евро

28 Декември, 2025 13:20 713 34

Проблемът настъпва от факта, че рестото за клиента трябва да бъде в евро. Освен това водачите трябва да са снабдени и с достатъчно евробанкноти в себе си, за да връщат ресто. Шофьорите са заплашени и от санкция, ако апаратът не показва цената в евро.

Такситата в новогодишната нощ: Все още не всички коли са оборудвани с нови апарати, показващи цената в евро - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупредиха за възможни проблеми в първите часове на първи януари. Причината - все още голяма част от автомобилите не са снабдени с апарати, които да показват цената на курса в евро, информират от Нова телевизия.

В новогодишната нощ такситата до 00:00 часа ще ни возят в лева, а след полунощ - в евро. Но таксиметровите шофьори имат притеснения по две причини - едната е, че временно след полунощ постерминалите няма да работят, съответно разплащането с карта за кратко ще е невъзможно. Другата причина е, че някои от по-старите модели апарати в колите все още не са настроени да показват цената в евро. Така, на дисплея ще се визуализира само цената в лева.

Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат всичко това е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Дигнаха цените с 20 процента.

    Коментиран от #18

    13:23 28.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 2 Отговор
    1еврео=1 кофа вазелин

    13:26 28.12.2025

  • 3 Макс

    11 1 Отговор
    Тогава да не работят .

    Коментиран от #20

    13:28 28.12.2025

  • 4 Ще катат

    11 1 Отговор
    на пазарлък .

    13:31 28.12.2025

  • 5 Претенции

    4 1 Отговор
    Ще ходят пеша,претенциозните.

    13:42 28.12.2025

  • 6 Одипеш

    6 1 Отговор
    Копърките в софето подкрепят Шенген, еврозоната и новото начало и с двете ръце и с опашката даже.

    Коментиран от #17

    13:45 28.12.2025

  • 7 Те се

    6 1 Отговор
    Водят търговци и са длъжни да имат достатъчно Евро както на хартия така и на монети! Но според мен ще минат с номера, че нямат да върнат и ще закръглят!

    Коментиран от #21

    13:54 28.12.2025

  • 8 Е 6а ги

    5 1 Отговор
    Като не са оборудвани с нови апарати,няма да работят, е 6а ги

    Коментиран от #16

    13:56 28.12.2025

  • 9 СЕЛЯНИН

    6 1 Отговор
    Ами да си настроят апаратите...за ...ли ме държаха толкова време ? За въвеждането се знае отдавна. Трябвало да връщат в Евро, не можаха ли да отделят 20 минути и да отидат в първия чейндж или банка, за да си обменят ?
    Нема по-мързеливо племе от бакшиша.

    Коментиран от #22

    13:56 28.12.2025

  • 10 Гост

    6 0 Отговор
    С това евро всички ще работят в Сивия сектор и накрая няма да има пари от ДДС и за пенции Януари.

    Коментиран от #24

    13:57 28.12.2025

  • 11 Шишо Бакшишо

    2 1 Отговор
    Аз ще си карам на двойни цени

    Коментиран от #25

    13:57 28.12.2025

  • 12 Ей,кво нещо...

    7 1 Отговор
    Пак до последно се ослушват, деееа и 6оклуци,деееа

    Коментиран от #26

    13:58 28.12.2025

  • 13 Удри с лопатата

    7 1 Отговор
    Наш Ганьо, пак се прави на луд.

    13:59 28.12.2025

  • 14 Даниел

    6 1 Отговор
    Ами ако дискотеките и кръчмите кажат,че не са готови и на тях ли ще разрешим изключение?!
    А хотелите??
    Имаха достатъчно време да се подготвят!

    Коментиран от #27

    14:00 28.12.2025

  • 15 А бе

    6 0 Отговор
    щом са само те, другото всичко е наред, нали? Банкомати, касите в магазините , постерминалите, автотранспорта с билетите, кафе машини,т.е. ,няма да има хаос. Интересно, защо се скриха за 25 дена правителство и Парламент ?

    14:01 28.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 неразбрал?

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Одипеш":

    а,за сафридите да питам какво подкрепят?

    14:08 28.12.2025

  • 18 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    малко е, трябвало е да вдигнат със 200% цурвулитеДа ходят пеш ха ха ха

    14:09 28.12.2025

  • 19 аааа

    3 2 Отговор
    И къде спаха бакшишите 1 година?
    Убер хубаво ще ги оправи тях сега. Фалит за тези вмирисани бакшиши

    Коментиран от #28, #29

    14:09 28.12.2025

  • 20 БАКШИША

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Макс":

    ама много ясно че няма да работят! имат си парички ще ядат и ще пият па вие ще си скъстате цървулите от ходене пеш ха ха ха

    и те са хора, и за тях има празник не само за богопомазаните бастунни

    14:10 28.12.2025

  • 21 министър паси

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Те се":

    моля плащайте им с точни пари , и без бакшиши

    14:11 28.12.2025

  • 22 БАКШИША

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "СЕЛЯНИН":

    да бе заради селянин като теб ще обръщаме в евро, ще си караме на руски копейки, като не ти отърва впрягаш магарето с каруцата и идваш в софия ебалСЪМта уСЕЛЯНИНАгърбаф

    Коментиран от #23

    14:13 28.12.2025

  • 23 град КОЗЛОДУЙ

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "БАКШИША":

    много точен коментар

    14:13 28.12.2025

  • 24 министъра на финансите

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    ще има пари за пенсий, защото сега в клуба на богатите ще дърпаме тайничко кредити без никой да знае

    да му мислят тия дето ще връщат кредита след това

    14:15 28.12.2025

  • 25 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Шишо Бакшишо":

    освен двойните цени, като качиете някой селянин го изпомпете доволен да остане! като се върне насело да разказва как се е качил на такси и как са го изгъбили във евро

    14:16 28.12.2025

  • 26 Шишо Бакшишо

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ей,кво нещо...":

    боклука е на майката сина тавариш копейка

    14:17 28.12.2025

  • 27 асоциация на хотелите

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Даниел":

    стои си на село бе дрипльо, кои те е викал по нова година да ходиш на хотел? дрипавите трябва да пасете патките на село, а не да роптаете по форумите!

    14:19 28.12.2025

  • 28 заспал бакшиш

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    то щото във юбер със костюм ще ти пратят шофьорче , дебаИ кавала селски си , пак същите мизерници са , даже по големи

    14:20 28.12.2025

  • 29 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    бакшиша хубаво ще фалира ама ти ще впрягаш каруцата и ще ходиш наработа с магаре бе каваал

    ходи си паси патките насело и не ни занимавай със твоята злоба

    14:22 28.12.2025

  • 30 Цвете

    1 1 Отговор
    ЦЯЛА ГОДИНА СЕ ГОВОРИ ЗА ЕВРОЗОНАТА, ТЕ КАКВО ОЧАКВАХА? ВИНАГИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА. ТРЯБВА ДА ИМАТ И ОБОРУДВАНЕ ДА СЕ ПЛАЩА И С КАРТА. ТАКА Е В ЦЯЛА ЕВРОПА. 🍀🇧🇬🍷🇧🇬🌹🇧🇬🎄🇧🇬💯🇧🇬❄️🇧🇬👍🇧🇬☃️🇧🇬❤️

    14:33 28.12.2025

  • 31 Цвете

    1 1 Отговор
    ЦЯЛА ГОДИНА СЕ ГОВОРИ ЗА ЕВРОЗОНАТА, ТЕ КАКВО ОЧАКВАХА? ВИНАГИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА. ТРЯБВА ДА ИМАТ И ОБОРУДВАНЕ ДА СЕ ПЛАЩА И С КАРТА. ТАКА Е В ЦЯЛА ЕВРОПА. 🍀🇧🇬🍷🇧🇬🌹🇧🇬🎄🇧🇬💯🇧🇬❄️🇧🇬👍🇧🇬☃️🇧🇬❤️

    14:35 28.12.2025

  • 32 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    2 0 Отговор
    Ще ви побъркаме от плащане, ако ли не ПЕША бедняци пр0о0о0сти

    Коментиран от #34

    14:36 28.12.2025

  • 33 Едни и същи

    0 0 Отговор
    простти тикви селяндурски коментират тук и раздават мозък, толкова са простти, че нито се срамуват, нито осъзнават простотията си ! Разкарайте се от медийното пространство бе ФАКТИ, не е за вас и клиентелата ви този сектор !

    14:40 28.12.2025

  • 34 а така колега

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЙЕЛОУ ТАКСИ":

    искам веднъж да плаща като се качва и втори път да плаща като слиза от таксито и накрая ритник във опашката за изпроводяк да има
    обърнали са такситата на социално министерство, а това е лукс ! за бедните има автобусни спирки там да отиват

    14:40 28.12.2025

