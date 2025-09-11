„Новите правила в любовта“ – книгата, която всяка жена заслужава

Колко е важно да срещнете правилния за вас човек? А да сте щастлива? Новата книга на Емилия Стоянова „Новите правила в любовта – как да срещнем точния човек“ е за силата на осъзнатия избор на партньор. В нея ще откриете подкрепа на женската самоувереност с истински истории, практически съвети и най-важното – работещи решения.

„Причината да напиша тази книга е моето дълбоко убеждение, че всяка жена заслужава да бъде с точния за нея човек. С този, с когото ще си пасват истински и ще изградят хармонична и дългосрочна връзка – здрава основа за едно щастливо семейство. Вярвам, че когато една жена е щастлива у дома и в личния си живот, тя може да покори света. Защото щастливата жена е креативна, вдъхновена и постигаща! – сподели Емилия Стоянова. – Всички знаем, че любовта е изградена от чувства, но ако включим малко логика, ще поемем по-краткия път към това да открием правилния за нас човек. Това е и фокусът на „Новите правила в любовта“ – да помогне на дамите да погледнат обективно, въпреки емоциите и да преценят дали с мъжа срещу тях ще си подхождат. Наистина понякога малките промени в поведението и нагласата ни правят голямата разлика във връзките ни.“

Книгата е в предварителна продажба от 10 септември с 20% отстъпка, картичка с автограф от автора, както и във вариант с подаръчен комплект под мотото „Любовта ми отива“ на https://lovestyle.eu/magazin/. Очаквайте допълнително информация за премиерата на 4 октомври.

За Емилия Стоянова:

Емилия Стоянова (https://lovestyle.eu/) работи като консултант по лични отношения. Помага основно на жени да откриват точния партньор и да изграждат успешни и здравословни връзки. До момента е реализирала над 1800 индивидуални консултации, автор е на три тематични книги с продадени над 15 000 копия. С практични съвети и дългогодишен опит, Емилия вдъхновява жените да откриват и поддържат любовта, която заслужават.

Анотация „Новите правила в любовта – как да срещнем точния човек“:

Все още сте необвързана?

Все ви се струва, че привличате грешните мъже – онези, които не искат връзка, които изчезват без обяснение или които разбиват сърцето ви?

Тази книга е написана точно за вас.

„Новите правила в любовта“ ще ви покаже как да спрете да губите време с неподходящи мъже и как да привлечете точния човек – този, който е готов за вас и за връзката, която заслужавате.

В нея ще откриете:

Защо жените често общуват с мъжете така, сякаш говорят с други жени и до какви проблеми води това.

4-те най-големи заблуди в любовта (в които вярваме от деца), които ни карат да се впускаме в грешни връзки.

5-те червени флага в поведението му, които винаги трябва да разпознавате навреме.

3 критерия, с които лесно да прецените дали той е правилният за вас.

Формула в 5 стъпки, която ясно ще ви покаже заслужават ли си отношенията или е по-добре да продължите напред.

4 грешки, които жените допускат още на първата среща и как да ги избегнете.

Как да разчитате правилно „невинните“ му съобщения и да отговаряте с достойнство.

… и още много практични примери, техники и съвети, които ще ви помогнат да поставяте ясни граници, да демонстрирате стандартите си и да изберете мъжа, който наистина ви подхожда.

Това не е поредното четиво с клишета. Това е практически наръчник с реални примери, лесни формули и директни решения, които можете да приложите веднага.

Заслужавате любов, която е истинска, щастлива и пълноценна! Тази книга ще ви покаже как.