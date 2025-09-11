Новини
Любопитно »
„Новите правила в любовта“ – книгата, която всяка жена заслужава

„Новите правила в любовта“ – книгата, която всяка жена заслужава

11 Септември, 2025 09:13 414 5

  • емилия стефанова-
  • книга-
  • правила-
  • любов

"Наистина понякога малките промени в поведението и нагласата ни правят голямата разлика във връзките ни.", твърди авторката на книгата

„Новите правила в любовта“ – книгата, която всяка жена заслужава - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Колко е важно да срещнете правилния за вас човек? А да сте щастлива? Новата книга на Емилия Стоянова „Новите правила в любовта – как да срещнем точния човек“ е за силата на осъзнатия избор на партньор. В нея ще откриете подкрепа на женската самоувереност с истински истории, практически съвети и най-важното – работещи решения.

„Причината да напиша тази книга е моето дълбоко убеждение, че всяка жена заслужава да бъде с точния за нея човек. С този, с когото ще си пасват истински и ще изградят хармонична и дългосрочна връзка – здрава основа за едно щастливо семейство. Вярвам, че когато една жена е щастлива у дома и в личния си живот, тя може да покори света. Защото щастливата жена е креативна, вдъхновена и постигаща! – сподели Емилия Стоянова. – Всички знаем, че любовта е изградена от чувства, но ако включим малко логика, ще поемем по-краткия път към това да открием правилния за нас човек. Това е и фокусът на „Новите правила в любовта“ – да помогне на дамите да погледнат обективно, въпреки емоциите и да преценят дали с мъжа срещу тях ще си подхождат. Наистина понякога малките промени в поведението и нагласата ни правят голямата разлика във връзките ни.“

Книгата е в предварителна продажба от 10 септември с 20% отстъпка, картичка с автограф от автора, както и във вариант с подаръчен комплект под мотото „Любовта ми отива“ на https://lovestyle.eu/magazin/. Очаквайте допълнително информация за премиерата на 4 октомври.

За Емилия Стоянова:

Емилия Стоянова (https://lovestyle.eu/) работи като консултант по лични отношения. Помага основно на жени да откриват точния партньор и да изграждат успешни и здравословни връзки. До момента е реализирала над 1800 индивидуални консултации, автор е на три тематични книги с продадени над 15 000 копия. С практични съвети и дългогодишен опит, Емилия вдъхновява жените да откриват и поддържат любовта, която заслужават.

„Новите правила в любовта“ – книгата, която всяка жена заслужава

Анотация „Новите правила в любовта – как да срещнем точния човек“:

Все още сте необвързана?

Все ви се струва, че привличате грешните мъже – онези, които не искат връзка, които изчезват без обяснение или които разбиват сърцето ви?

Тази книга е написана точно за вас.

„Новите правила в любовта“ ще ви покаже как да спрете да губите време с неподходящи мъже и как да привлечете точния човек – този, който е готов за вас и за връзката, която заслужавате.

В нея ще откриете:

  • Защо жените често общуват с мъжете така, сякаш говорят с други жени и до какви проблеми води това.
  • 4-те най-големи заблуди в любовта (в които вярваме от деца), които ни карат да се впускаме в грешни връзки.
  • 5-те червени флага в поведението му, които винаги трябва да разпознавате навреме.
  • 3 критерия, с които лесно да прецените дали той е правилният за вас.
  • Формула в 5 стъпки, която ясно ще ви покаже заслужават ли си отношенията или е по-добре да продължите напред.
  • 4 грешки, които жените допускат още на първата среща и как да ги избегнете.
  • Как да разчитате правилно „невинните“ му съобщения и да отговаряте с достойнство.
  • … и още много практични примери, техники и съвети, които ще ви помогнат да поставяте ясни граници, да демонстрирате стандартите си и да изберете мъжа, който наистина ви подхожда.

Това не е поредното четиво с клишета. Това е практически наръчник с реални примери, лесни формули и директни решения, които можете да приложите веднага.

Заслужавате любов, която е истинска, щастлива и пълноценна! Тази книга ще ви покаже как.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 консерва

    1 0 Отговор
    Всяка жена заслужава ЛЮБОВ,галене,целувки,усмивки и добро настроение.

    09:31 11.09.2025

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    Емилия Стоянова работи, като консултантКА по лични отношения.

    09:34 11.09.2025

  • 4 Кит

    0 0 Отговор
    Точно за Петър!

    09:37 11.09.2025

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    Ако жените разчитат само на книги,значи,че за тях мъжете са библиотеки.Жените трябва да разчитат на своята красота,женственност и аромати,на това с което Бог ги е създал и надарил. Мъжете виждат у жените повече неща,които ги съблазняват.

    09:42 11.09.2025