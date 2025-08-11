Новини
Съпрузи откриха нацистки бункер под дома им

11 Август, 2025 19:31

Подземната конструкция се състои от две огромни зали и коридори между тях

Съпрузи откриха нацистки бункер под дома им - 1
Кадър: Youtube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съпруг и съпруга, купили къща на остров Гърнзи в Ламанша, са открили нацистки бункер от Втората световна война под сградата, съобщава Daily Star.

Шон и Каролайн Тулие са купили къщата на острова, който не е част от Обединеното кралство, но се управлява от него, през ноември 2021 г. Двойката започва постепенно да ремонтира сградата и наскоро открива, че под има бункер, построен от германски войници по време на Втората световна война, когато Гърнзи е бил под окупация.

Подземната конструкция се състои от две огромни зали и коридори между тях. На едната стена Тулие откриват надписа „Achtung feind hort mit“ на немски („Внимавайте, врагът слуша“). Двойката признава, че този надпис ги е накарал да настръхнат.

Съпрузи откриха нацистки бункер под дома им
Снимка: Интернет

По време на войната върху основите на къщата им имало германски склад. Предишният собственик говорил за някакви стаи „долу“, където той и братята му са играли като деца, но след това баща му засипал мазето. След като е открит входът към бункера, Шон и приятелите му докарали багер и откопали мазето. Трябвало да извадят около 100 тона пръст. Сега семейство Тюлие планират да направят игрална зала с билярдна маса и фитнес зала в стария бункер. Освен това, двойката иска да спретне Хелоуин парти в личното си подземие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баба Пена

    2 0 Отговор
    Вместо да тургат компоти, ще тургат маси. Безплатен килер, и тези ще го окипазят.

    19:35 11.08.2025

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да си прекара живота в подслушване, щом иска!

    19:48 11.08.2025

  • 3 Николай бункера

    0 0 Отговор
    На електрическите дрехи му врътнах една трандамешка 💯🤣🥳🤭

    20:24 11.08.2025

  • 4 Николай бункера

    0 0 Отговор
    На електрическите дрехи му врътнах една трандамешка 💯🤣🥳🤭

    20:24 11.08.2025

  • 5 Анита Жерар депардио

    0 0 Отговор
    Аз Анита от почивка си признавам че с Жерар Депардио имаме едни и същи нослета 🥳🤣🥳🤭🤭🥳🤣💯🤣🥳🤭

    20:54 11.08.2025

  • 6 Елизабет Цветанова Кахъра

    0 0 Отговор
    Ще раждам деца от роми видяло се е 🤭🥳💯💯💯💯🤣🥳🤭

    20:57 11.08.2025