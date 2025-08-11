Съпрузи откриха нацистки бункер под дома им

Съпруг и съпруга, купили къща на остров Гърнзи в Ламанша, са открили нацистки бункер от Втората световна война под сградата, съобщава Daily Star.

Шон и Каролайн Тулие са купили къщата на острова, който не е част от Обединеното кралство, но се управлява от него, през ноември 2021 г. Двойката започва постепенно да ремонтира сградата и наскоро открива, че под има бункер, построен от германски войници по време на Втората световна война, когато Гърнзи е бил под окупация.

Подземната конструкция се състои от две огромни зали и коридори между тях. На едната стена Тулие откриват надписа „Achtung feind hort mit“ на немски („Внимавайте, врагът слуша“). Двойката признава, че този надпис ги е накарал да настръхнат.

Снимка: Интернет

По време на войната върху основите на къщата им имало германски склад. Предишният собственик говорил за някакви стаи „долу“, където той и братята му са играли като деца, но след това баща му засипал мазето. След като е открит входът към бункера, Шон и приятелите му докарали багер и откопали мазето. Трябвало да извадят около 100 тона пръст. Сега семейство Тюлие планират да направят игрална зала с билярдна маса и фитнес зала в стария бункер. Освен това, двойката иска да спретне Хелоуин парти в личното си подземие.