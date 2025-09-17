Британска маман изброи най-честите желания на клиентите си: "Семейните мъже го искат отзад"

Британската собственичка на публичен дом Катрин Дьонор разкри най-често срещаните заявки, които мъжете отправят към нейните служители, в разговор с Metro.

Дьонор управлява един от най-големите публични домове в Европа от девет години. Според нея популярността на „екстремната порнография“, промотирана от порно моделите Лили Филипс и Бони Блу, не оказва влияние върху желанията на клиентите ѝ. Най-популярната заявка, твърди Дьонор, си остава аналният секс.

Много клиенти, според собственичката на публичния дом, се наслаждават на пегинг – форма на анален секс, при която жената използва strap-on или дилдо, за да проникне в мъжа. „Обикновено са женени и твърде много се страхуват да споделят фантазиите си с жените си. Не искат да бъдат упреквани, затова търсят професионална помощ“, обясни жената.

Дьонор сподели, че публичният дом често се посещава от съпрузи, които не искат да принуждават жените си да спят с тях против волята им, но отчаяно желаят секс.