Новини
Любопитно »
Британска маман изброи най-честите желания на клиентите си: "Семейните мъже го искат отзад"

Британска маман изброи най-честите желания на клиентите си: "Семейните мъже го искат отзад"

17 Септември, 2025 23:30 1 586 23

  • маман-
  • публичен дом-
  • катрин доньор-
  • желания-
  • клиенти-
  • съпрузи-
  • семейни-
  • анален секс

Публичният дом често се посещава от съпрузи, които не искат да принуждават жените си да спят с тях против волята им, но отчаяно желаят секс

Британска маман изброи най-честите желания на клиентите си: "Семейните мъже го искат отзад" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската собственичка на публичен дом Катрин Дьонор разкри най-често срещаните заявки, които мъжете отправят към нейните служители, в разговор с Metro.

Дьонор управлява един от най-големите публични домове в Европа от девет години. Според нея популярността на „екстремната порнография“, промотирана от порно моделите Лили Филипс и Бони Блу, не оказва влияние върху желанията на клиентите ѝ. Най-популярната заявка, твърди Дьонор, си остава аналният секс.

Много клиенти, според собственичката на публичния дом, се наслаждават на пегинг – форма на анален секс, при която жената използва strap-on или дилдо, за да проникне в мъжа. „Обикновено са женени и твърде много се страхуват да споделят фантазиите си с жените си. Не искат да бъдат упреквани, затова търсят професионална помощ“, обясни жената.

Дьонор сподели, че публичният дом често се посещава от съпрузи, които не искат да принуждават жените си да спят с тях против волята им, но отчаяно желаят секс.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 3 Отговор
    Има нещо гнило в Англия ! Какви семейства са тези , в които мъжете вместо да оправят жените си , ходят на проститутки та те да ги оправят отзад ?! Или аз не ги разбирам тия работи , или англичаните ептем не ги разбират тия работи !!!

    Коментиран от #10

    23:35 17.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хехе

    1 3 Отговор
    Обикновено са женени и твърде много се страхуват да споделят фантазиите си с жените си

    Мен не ме е страх
    Жена ми е 10 години по малка от мен и всичко може да направи за мен без анален

    23:45 17.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 В В.П.

    4 0 Отговор
    Не коментирам секса ,защото съм женен са окрсинка топ модел на 50..Обаче тия саксонци да бягат от дома ,за да ги ,,проникват ,,отзад .е луда работа .Егати и пидалите ..Това в Окропистан няма как да стане ..

    23:49 17.09.2025

  • 6 Дилдото е за Венито..Красота .

    2 0 Отговор
    Класика в жанра..

    23:50 17.09.2025

  • 7 Ъхъъъъъ...

    4 0 Отговор
    А пък нещастните мъже вършили престъпления, търсейки "ново начало" в затвора

    23:53 17.09.2025

  • 8 xAсан Bacилев

    2 1 Отговор
    Не е само при семейните, и на мен ми се иска да ме ръчкат там.

    23:54 17.09.2025

  • 9 Мисира

    2 0 Отговор
    В Различни светове живеят хората.Ако може така да се нарекат!!!

    23:57 17.09.2025

  • 10 МАРИО ПУЗО

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Го е казал, ония на острова си стоят сами, размножават се помежду си и се израждат. Това е резултата от вековно израждане. Затова и са толкова грозни. Пришълците от последните десетилетия ще влеят свежа кръв, но трябва да мине време дапсе омешат хубаво.

    23:58 17.09.2025

  • 11 Факт

    2 1 Отговор
    Петър много отслабнал!

    00:00 18.09.2025

  • 12 Положението

    3 2 Отговор
    Според мен, тези мъже не желаятда си признаят, че са обърнали резбата. Затова, вместо да си намерят друг обратен мъж за секс партньор, те ходят в публ.дом и наемат там жрица на занаята, колкото да се каже, че са топ мачовци, на които не им е достатъчна само една жена в лицето на съпругите им. После искат от жрицата да влезе в ролята на мъж-хомо партньор.

    Коментиран от #14, #18

    00:00 18.09.2025

  • 13 Московский мужик

    2 3 Отговор
    Ние па си мастОрбир@ме в метрото .

    00:01 18.09.2025

  • 14 Според мен ,

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Положението":

    Ти си у занаята .. 🤭

    Коментиран от #19

    00:03 18.09.2025

  • 15 Тея ще знаете

    5 4 Отговор
    Ще са само от НАТО

    00:04 18.09.2025

  • 16 Семейна жена

    0 2 Отговор
    И аз го искам отзад, ама не можем да се разберем с моя, като дойде комшията кой да е пръв.

    00:31 18.09.2025

  • 17 Пенчо

    0 2 Отговор
    "Семейните мъже го искат отзад"
    Нормално е. Секунда невнимание или скъсан презерватив и после сума ти пари за проследяване на бременност, раждане, ясли, градинки, престижно училище, университет.

    Коментиран от #20

    00:34 18.09.2025

  • 18 Ходят

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Положението":

    да им навиват простатата. С времето, става наложително.

    00:37 18.09.2025

  • 19 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Според мен ,":

    Мечтай си ...

    00:40 18.09.2025

  • 20 Пенчо бре

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пенчо":

    ...Чети...
    Пенчо... не чете.

    00:43 18.09.2025

  • 21 Цомчю

    0 0 Отговор
    А и аз го харесвам това ,да ли съм англичанин ,или съм си про100 копейка

    00:57 18.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Работничка

    0 0 Отговор
    И тука е така ,уж идват при жени пък искат изодзад

    01:06 18.09.2025