Фермери пускат джаз на кравите си, за да подобрят качеството на млякото (ВИДЕО)

12 Август, 2025 10:45 499 4

Модата да се пуска джаз набира популярност в TikTok

Фермери пускат джаз на кравите си, за да подобрят качеството на млякото (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Джаз парчета огласят зелените пасища на Великобритания, съобщава Би Би Си и пояснява: все повече млекопроизводители пускат музика на добитъка си в опит да подобрят благосъстоянието му и, евентуално, качеството на млякото, предава БТА.

Модата да се пуска джаз набира популярност в TikTok, където видеа от цял свят привличат милиони гледания. Чарлз Гоудби, фермер от Нънитън, Уорикшър, споделя пред Би Би Си, че музиката носи ползи не само за кравите, но и за хората.

Той започнал да пуска радио на животните си преди десетилетие. „Инсталирахме роботизирана система за доене, която издаваше много нови и дразнещи звуци. Искахме да ги потушим и да осигурим на кравите постоянен, успокояващ фон“, разказва Гоудби.

@saravaar Can’t believe this happened!😝🐮🐄🤠 ##cow##jazz##cowslovejazz##fyp##norway🇳🇴 #funny #cowsontiktok ♬ original sound - Saravaar

„По онова време някой ми каза, че кравите харесват класическа музика – това беше модата тогава. Пускахме класика по радиото, за да могат да си починат. С годините сме пробвали различни жанрове и радиостанции.“

Според него музиката в доилната зала не е само за удоволствие на работниците: „Малко прилича на теорията на Павлов – звукът предизвиква хормонални реакции и кравите започват да дават мляко по-скоро и в по-голямо количество. Успокоява и животните, и хората – ползата е за всички.“

@smithillsopenfarm Our jersey cows love jazz!🤩🤣🥰 #jerseycow #jazztok #cows #cowsoftiktok #farmtok #fyp ♬ In the Mood - Glenn Miller

Относно актуалната джаз-вълна във фермите, Гоудбай смята, че кравите реагират на всякакъв вид музика. „Ако застанете на края на поляната и пуснете каквато и да е мелодия, те ще се приближат – просто са любопитни. Но съм почти сигурен, че Ози Озбърн няма да им хареса“, добавя фермерът през смях.

@jeffrey.parmentier Did you expect this?🐮 #cows #jazz #trumpet #jeffreyparmentier #lol #farmer #cowsoftiktok #fyp ♬ origineel geluid - Jeffrey Parmentier


  • 1 Фермер

    2 2 Отговор
    Маани тая! От този джаз четвърти бик ми става ....е Рас! А като пусна чалга бика плющи кравите и щрака с копита!

    10:51 12.08.2025

  • 2 Шоколадово мляко

    2 2 Отговор
    Ако им пуснат Бах, Моцарт или Бетовен, ще дават мляко с различна масленост, ако слушат рок и метъл, направо кондензирано и сухо мляко, а при някои други стилове, даже сирене и кашкавал.

    Коментиран от #3, #4

    11:02 12.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шоколадово мляко":

    На чалга и сръПско само ще с е р а т ....

    11:07 12.08.2025