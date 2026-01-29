Новини
Рецепта на деня: Кекс без мляко
Рецепта на деня: Кекс без мляко

29 Януари, 2026 10:05

Шоколадов кекс без млечни продукти

Рецепта на деня: Кекс без мляко - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 115 г кафява захар,
  • 40 г какао с висока масленост,
  • 2 г сол - около 1/2 ч.л.,
  • 5 г сода бикарбонат - около 3/4 ч.л.,
  • 130 мл зехтин,
  • 120 мл приготвено кафе или черен чай,
  • 2 големи яйца,
  • 1 1/2 ч.л. ванилов екстракт - около 7 мл,
  • 70 г пълнозърнесто брашно,
  • По желание - пудра захар или пресни плодове.

Начин на приготвяне:

Преместете решетката на фурната в долната средна позиция и загрейте до 180°C.
Постелете форма за торта с диаметър 20 см и височина около 7-8 см с хартия за печене и леко напръскайте или намажете с мазнина.

В средна купа смесете кафявата захар, какаото, солта и содата. Разбийте добре с телена бъркалка около 1 минута, докато сместа стане напълно хомогенна. Добавете зехтина, кафето или чая, яйцата и ванилията. Разбийте, докато получите гладка, добре емулгирана смес. Добавете брашното и разбъркайте само докато се усвои, но не прекалявайте. Изсипете тестото в подготвената форма. Печете около 25 минути, докато повърхността е стегната, но при лек натиск с пръст остава отпечатък. Клечка, забодена в центъра, трябва да излезе с няколко влажни трохички.

Оставете кекса да се охлади във формата 1 час. Минете с нож по ръба, обърнете върху решетка, махнете хартията и обърнете обратно върху поднос. Поднесете кекса поръсен с пудра захар или с пресни плодове, с чаша ароматен чай или кафе, пише flagman.bg.


