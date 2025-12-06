Новини
6 Декември, 2025 17:30 1 340 2

Как звездата възстанови външния си вид, за да даде нов тласък на кариерата си

Драма зад усмивката: болезнената промяна, през която премина Джони Деп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

За да се върне към познатия си блясък, Джони Деп е преминал през изключително тежка и болезнена процедура, с която се е опитал да възроди професионалния си път, разкриват източници пред RadarOnline. Усмивката, която днес отново го прави магнит за публиката, не е просто резултат от добра поддръжка, а от мащабна дентална намеса и ежедневни грижи, предава dir.bg.

Само преди две години състоянието на зъбите на актьора предизвика вълна от коментари в социалните мрежи след появата му на кинофестивала в Кан. Снимките от червения килим изненадаха феновете с видимите следи от занемаряване, които трудно можеха да останат незабелязани.

През годините Деп открито е говорил за проблемите си със зъбите, датиращи още от младостта му. В интервю от 1995 г. той дори заявява, че не харесва съвършените усмивки и се чувства по-комфортно със своите несъвършенства.

Според стоматолози, цитирани от изданието, продължителната употреба на алкохол и кокаин може сериозно да ускори развитието на кариеси, отдръпване на венците и загуба на зъби. Към това се добавят и негативните ефекти от пушенето и редовната употреба на марихуана, които водят до натрупване на плака и потъмняване на емайла. По думите на специалистите, външният вид на актьора е започнал реално да застрашава възможностите му за нови роли.

Близък до звездата разказва, че проблемът е станал толкова очевиден, че филмовите студиа вече не можели да го пренебрегват. Така Деп осъзнал, че ако иска да си върне позициите в Холивуд, трябва да предприеме сериозни мерки. В крайна сметка той се подложил на сложна реконструктивна процедура, описвана като дълбоко неприятна.

По информация на източника, днес актьорът разполага с изцяло изкуствени зъби, изработени индивидуално за него. Козметични експерти поясняват, че фасетите съчетават възстановителна и естетична функция – покриват естествения зъб и коригират цвета, формата и дължината му чрез материали като порцелан или композитна смола.

„Той премина през истинско изпитание, но вече се чувства по-спокоен и уверен. Не става дума за суета – просто искаше отново да изглежда здрав“, споделя още приближеният му човек.


