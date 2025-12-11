Джони Деп ще участва в първата англоезична версия на "Майсторът и Маргарита"

Американският актьор Джони Деп ще участва в англоезичната адаптация на романа на Михаил Булгаков „Майсторът и Маргарита“ и ще бъде и продуцент, съобщава списание Variety.
„Джони Деп се готви да участва в първата по рода си англоезична филмова адаптация на класическото руско литературно произведение на Михаил Булгаков „Майсторът и Маргарита“, се казва в изданието.
Проектът беше обявен на Международния филмов фестивал Red Sea в Саудитска Арабия.
Отбелязва се, че предстоящият филм все още няма режисьор и ще бъде продуциран от собственото филмово студио на Деп, IN.2 Film. Очаква се работата по филма да започне в края на 2026 г.
1 Дзън-дзън
Жалко, че Джони Деп ще участва в поредния водевил....
Страхотен тип е!
11:17 11.12.2025
2 Азазело
Коментиран от #4
11:27 11.12.2025
3 Дано стане
11:31 11.12.2025
4 Коровйов
До коментар #2 от "Азазело":Ах, да, великата и непостижима „руска душа“ съчетание от водка, доносничество и философските стенания на малцината праведни!
Какъв ужас някой "англосаксонец" да посегне с камера към Булгаков…
А що се отнася до руското съветското общество те и до днес си имат свой Бездомни, Берлиоз и милиционер на всеки ъгъл, готов да докладва за човека, който е казал нещо смислено. Такава сатира Холивуд не може да измисли!
Коментиран от #8
11:45 11.12.2025
5 питайте Минчев
11:45 11.12.2025
6 12340
11:51 11.12.2025
7 Ще възпали киевския режим.
12:24 11.12.2025
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Коровйов":Няма по големи алкохолици от скандинавците, по големи доносници от германците и по големи лжи и крпдци от англосаксите.
Няма нормален фильм , холиФудски , по руска класика, че и по френска.
12:47 11.12.2025
9 айдеде
12:48 11.12.2025