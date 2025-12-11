Джони Деп ще участва в първата англоезична версия на "Майсторът и Маргарита"

Американският актьор Джони Деп ще участва в англоезичната адаптация на романа на Михаил Булгаков „Майсторът и Маргарита“ и ще бъде и продуцент, съобщава списание Variety.

„Джони Деп се готви да участва в първата по рода си англоезична филмова адаптация на класическото руско литературно произведение на Михаил Булгаков „Майсторът и Маргарита“, се казва в изданието.

Проектът беше обявен на Международния филмов фестивал Red Sea в Саудитска Арабия.

Отбелязва се, че предстоящият филм все още няма режисьор и ще бъде продуциран от собственото филмово студио на Деп, IN.2 Film. Очаква се работата по филма да започне в края на 2026 г.