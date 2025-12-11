Новини
Джони Деп ще участва в първата англоезична версия на "Майсторът и Маргарита"

11 Декември, 2025 11:13

Проектът беше обявен на Международния филмов фестивал Red Sea в Саудитска Арабия

Джони Деп ще участва в първата англоезична версия на "Майсторът и Маргарита" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джони Деп ще участва в англоезичната адаптация на романа на Михаил Булгаков „Майсторът и Маргарита“ и ще бъде и продуцент, съобщава списание Variety.

„Джони Деп се готви да участва в първата по рода си англоезична филмова адаптация на класическото руско литературно произведение на Михаил Булгаков „Майсторът и Маргарита“, се казва в изданието.

Проектът беше обявен на Международния филмов фестивал Red Sea в Саудитска Арабия.


Отбелязва се, че предстоящият филм все още няма режисьор и ще бъде продуциран от собственото филмово студио на Деп, IN.2 Film. Очаква се работата по филма да започне в края на 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзън-дзън

    3 6 Отговор
    Пак ще има огромен смях покрай филмираните представи на правилните хора за руския свят!
    Жалко, че Джони Деп ще участва в поредния водевил....
    Страхотен тип е!

    11:17 11.12.2025

  • 2 Азазело

    6 2 Отговор
    Амиии .... , то това хубаво , ама ... да не окепазят великото произведение на Булгаков както едно време окепазиха "Война и мир" . Трудно е да се филмира нещо толкова философско и многопластово , но още по трудно е англосаксонци да вникнат в руската душа и в порядките на съветското общество от 30-те години на миналия век . Имаше няколко опита на Холивуд в тази насока и всичките бяха фарс . Въпреки всичко - стискаме палци на Деп , дано да сполучи .

    Коментиран от #4

    11:27 11.12.2025

  • 3 Дано стане

    7 0 Отговор
    Може би никой няма да направи хубав филм по този роман.Когато се чете въобръжението се развихря различно.

    11:31 11.12.2025

  • 4 Коровйов

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Азазело":

    Ах, да, великата и непостижима „руска душа“ съчетание от водка, доносничество и философските стенания на малцината праведни!
    Какъв ужас някой "англосаксонец" да посегне с камера към Булгаков…
    А що се отнася до руското съветското общество те и до днес си имат свой Бездомни, Берлиоз и милиционер на всеки ъгъл, готов да докладва за човека, който е казал нещо смислено. Такава сатира Холивуд не може да измисли!

    Коментиран от #8

    11:45 11.12.2025

  • 5 питайте Минчев

    2 0 Отговор
    Джони Деп не е ли псевдоним на колегата му Ванчо от депото?

    11:45 11.12.2025

  • 6 12340

    3 0 Отговор
    Може да играе Дявола, иде му отръки! :))

    11:51 11.12.2025

  • 7 Ще възпали киевския режим.

    2 0 Отговор
    Ако не ви е известно, техният Институт за национална памет обяви Булгаков за "проводник на руския империализъм". Не знам дали там осъзнават какво си причиняват сами. Надпреварват се да събарят паметници на Пушкин, махнаха паметника на Екатерина Велика от центъра на Одеса - градът, който тя е основала. Зловещото е, че много европейци са силно увлечени от украинския пример.

    12:24 11.12.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Коровйов":

    Няма по големи алкохолици от скандинавците, по големи доносници от германците и по големи лжи и крпдци от англосаксите.
    Няма нормален фильм , холиФудски , по руска класика, че и по френска.

    12:47 11.12.2025

  • 9 айдеде

    1 0 Отговор
    Да е жив и здрав че с каквото се захване се получава супер , браво че запада се захваща с такъв добър писател и артист , очакваме резултата ... а на Българите по светъл , добър и успешен живот през 2026г напук на врага...!!! Богъ да пази България.!!!

    12:48 11.12.2025