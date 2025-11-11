Новини
Маги Халваджиян избухна заради убийството на кучето Мая и припомни за Зоополицията

11 Ноември, 2025 15:59 1 100 25

"Беззъба журналистика и спящо общество! Те воюваха с нас за да ни превърнат в нехаещи овце! И успяха.", завършва тирадата си Халваджиян

Маги Халваджиян избухна заради убийството на кучето Мая и припомни за Зоополицията - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Случаят с прегазеното куче Мая в столичния квартал "Разсадника" от лекар предизвика шеметна буря от реакции в социалните мрежи. Сред известните лица у нас, които изразиха публично възмущението си, бе продуцентът Маги Халваджиян, който публикува гневен пост във фейсбук профила си.

"Лекар умишлено гази с колата си лежащо си кротко на тротоара куче! След като минава с предното колело, слиза да погледне, а после сяда в колата и минава и със задното! Лекар?!? Човек?!?", недоумява Маги Халваджиян. Продуцентът припомня, че екипът на "Господари на ефира" години наред се е борил за създаването на "Зоополиция", която да разследва и предотвратява насилието над животни.

По думите му, след дългогодишен обществен натиск властите тогава взели фиктивно решение, което така и не било реализирано.

Вижте цялата публикация на Маги Халваджиян и смразяващото му заключение в какво се е превърнало обществото ни:

"Лекар умишлено гази с колата си лежащо си кротко на тротоара куче! След като минава с предното колело, слиза да погледне, а после сяда в колата и минава и със задното! Лекар?!? Човек?!? Доста години "Господарите" се бореха за "Зоополиция". Накрая, когато обществения натиск стана много голям, управляващите тогава взеха фиктивно решение да бъде създадена "Зоополиция".

Казвам "фиктивно" защото реално нищо такова не се случи. Накараха районните да отделят по един-двама полицаи, без никакъв бюджет и без автомобили. Замазаха за пореден път очите на обществото, защото знаят, че утре обществото ще забрави и никой няма да им търси сметка за поредните лъжи! Че те си лъжат от 36 години и виждат, че номера минава! Лъжат, крадат и няма последствия!

Защото ние спим, ние забравяме, ние не питаме! Сега медиите като бесни пишат за този случай и това ще е три дни! А после? После си знаем! Забравяме за случая и минаваме към следващия! И никога няма последствия! И е така с корупцията, с престъпността, с войната по пътищата.... с всичко. И не са виновни лъжливите политици в последните 36 години (не, че в предишните 45 години не е било същото), виновно е спящото ни общество.

"Господарите" поне опитваха и се бореха всеки ден! Ако забелязвате вече от доста време няма нито разследващи журналисти, нито "Господари". И това винаги е била целта на политиците (не само в България)! Беззъба журналистика и спящо общество! Те воюваха с нас за да ни превърнат в нехаещи овце! И успяха.", завършва Халваджиян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шафьор

    16 9 Отговор
    маги,мая все по миари.газим!

    16:00 11.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 14 Отговор
    В четвъртък 16 ,30 протест пред ВМА

    Коментиран от #7, #8

    16:01 11.11.2025

  • 3 въпросче

    14 8 Отговор
    Да не е съборил някоя сграда при избухването си?!

    16:02 11.11.2025

  • 4 Един

    22 11 Отговор
    Смешен и жалък!
    МагЕ, да ти рипомня ли, че твоите предавания са върха на кича и простотията?!!! Че алчността ти е далеч по голяма от жалкия морал!

    Кой си ти и тия като тебе да издавате присъди?! Случилото се изглежда неумишлено! Има си институции, които да кажат дали е така или не и при всички случай човека е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО!

    ТАКА ЧЕ СКРИЙ МАЗНАТА СИ ФИЗИОНОМИЯ И ФАЛШИВИЯ СИ МОРАЛ! Моля!

    16:02 11.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дориана

    26 16 Отговор
    Вече се оляха с това куче. Толкова хора умират или са ранени при катастрофи, след което съда ги пуска под различни предлози те тръгнали за едно куче да сипват живота и кариерата на човека. Български простотии.

    16:04 11.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Един

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    не излизате когато мафията убива цяла държава и цяла нация - за един бълхарник ще излезете да линчувате човек!!! Вие сте проблема - не доктор, не и кучетата! Е такива откачалници които мислят с оная си работа щото мозъка им ввече е полиран!

    16:05 11.11.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    18 10 Отговор

    До коментар #5 от "Фичка":

    Подкрепям!!! Евтаназия е единственото решение!
    Точно както е в белите държави! Прибира се, ако никой не го поиска се евтаназира! Да ги видя тогава моралистите колко бездомни животни ще спасят!

    Коментиран от #12

    16:07 11.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Свободен

    9 5 Отговор
    Този явно забрави, че свалиха Господарите заради измами в репортажите!
    "Плонжиращия журналист" показа как се правят тези предавания!
    Освен това са започнали да искат пари за да не излъчат репортажи срещу някой!
    Те са си измамници, но от много по-голям калибър от жертвите си!

    Коментиран от #21

    16:10 11.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пресолена

    11 5 Отговор
    манджа.

    16:12 11.11.2025

  • 14 ГУМЕН КРАДЕВ

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Фичка":

    Ти си уличен пес , нали ?

    16:12 11.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Някога":

    Много добре казано! И те са проблема - те изхвърлят животни, те не си кастрират кучета, те не ги регистрират щото трябва да плащат - те не спазват закона. Много по-гнусни са от обратните!

    16:32 11.11.2025

  • 17 не сме първи

    3 3 Отговор
    Едва ли ще ви успокои, но това с гаенето на животни е любимият "спорт" на много англосаксонци в Австралия, само че те газят кенгурута. Затова джиповете им са винаги сс ролбарове. Попитайте ги!

    16:37 11.11.2025

  • 18 Симчо

    1 0 Отговор
    Когато чужденци дойдат в страната ни и останат за дълго вършат подобни неща. Едни с животни, други с друго

    16:58 11.11.2025

  • 19 абвгдеж

    8 2 Отговор
    Добре, че става въпрос за куче, а не за човек, че да се обадите, лицемерните страдалци

    16:59 11.11.2025

  • 20 Тома

    4 1 Отговор
    Маги да яде на всички цигани л......

    17:07 11.11.2025

  • 21 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Свободен":

    И взеха пари от Сорос. Има ги в извадката ,кои са взели пари от Америка за България!

    17:21 11.11.2025

  • 22 Значи

    2 1 Отговор
    Това маке ,излиза от подземен гараж ,оглежда се наляво и надясно и тръгва. Не вижда кучето. Кучето е доста старо и не реагира. Вероятно не чува. Голямата простотия на тоя е ,че след като усети че нещо е под колелата на колата ,слезе видя и тръгна. Не е целенасочено към кучето но след като видя го остави .

    17:25 11.11.2025

  • 23 Ай стига вече

    4 1 Отговор
    С тоя помияр. Аз за последните 30 години не си спомням случай да съм минал по цялата магистрала Тракия без да видя сгазени животни. Обикновено са по десетина -кучета и котки ама не съм чул някой да го прави на въпрос.

    17:25 11.11.2025

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    Лошият лекар сигурно е спасил много човешки животи, за разлика от Халвата, му с баклава такава! Избухнал бил, вземи гледай Народното събрание, би трябвало да избухваш всяка секунда! Що не избухваш, когато дават Пеевски или Борисов? Що не избухваш , че Сарафов е незаконен гл.прокурор? Клоун такъв!

    17:31 11.11.2025

  • 25 Промяна

    4 0 Отговор
    ХАЛВАДЖЯН С ПРОСТОТИИ СЪС ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИИТЕ 20 ГОДИНИ СИ ПЪЛНИ СМЕТКИТЕ С МИЛИОНИ ТИ ОТ КАКВО СЕ ВЪЗМУЩАВАШ ПРОДАВАШ ПРОСТОТИИ И СИ МИЛИОНЕР ЧОВЕЧЕ ЩО ЗА НАГЛОСТ Е ТОВА ОТ ТЕБ

    17:32 11.11.2025