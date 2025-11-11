Маги Халваджиян избухна заради убийството на кучето Мая и припомни за Зоополицията

Случаят с прегазеното куче Мая в столичния квартал "Разсадника" от лекар предизвика шеметна буря от реакции в социалните мрежи. Сред известните лица у нас, които изразиха публично възмущението си, бе продуцентът Маги Халваджиян, който публикува гневен пост във фейсбук профила си.
По думите му, след дългогодишен обществен натиск властите тогава взели фиктивно решение, което така и не било реализирано.
Вижте цялата публикация на Маги Халваджиян и смразяващото му заключение в какво се е превърнало обществото ни:
"Лекар умишлено гази с колата си лежащо си кротко на тротоара куче! След като минава с предното колело, слиза да погледне, а после сяда в колата и минава и със задното! Лекар?!? Човек?!? Доста години "Господарите" се бореха за "Зоополиция". Накрая, когато обществения натиск стана много голям, управляващите тогава взеха фиктивно решение да бъде създадена "Зоополиция".
Казвам "фиктивно" защото реално нищо такова не се случи. Накараха районните да отделят по един-двама полицаи, без никакъв бюджет и без автомобили. Замазаха за пореден път очите на обществото, защото знаят, че утре обществото ще забрави и никой няма да им търси сметка за поредните лъжи! Че те си лъжат от 36 години и виждат, че номера минава! Лъжат, крадат и няма последствия!
Защото ние спим, ние забравяме, ние не питаме! Сега медиите като бесни пишат за този случай и това ще е три дни! А после? После си знаем! Забравяме за случая и минаваме към следващия! И никога няма последствия! И е така с корупцията, с престъпността, с войната по пътищата.... с всичко. И не са виновни лъжливите политици в последните 36 години (не, че в предишните 45 години не е било същото), виновно е спящото ни общество.
"Господарите" поне опитваха и се бореха всеки ден! Ако забелязвате вече от доста време няма нито разследващи журналисти, нито "Господари". И това винаги е била целта на политиците (не само в България)! Беззъба журналистика и спящо общество! Те воюваха с нас за да ни превърнат в нехаещи овце! И успяха.", завършва Халваджиян.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шафьор
16:00 11.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8
16:01 11.11.2025
3 въпросче
16:02 11.11.2025
4 Един
МагЕ, да ти рипомня ли, че твоите предавания са върха на кича и простотията?!!! Че алчността ти е далеч по голяма от жалкия морал!
Кой си ти и тия като тебе да издавате присъди?! Случилото се изглежда неумишлено! Има си институции, които да кажат дали е така или не и при всички случай човека е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО!
ТАКА ЧЕ СКРИЙ МАЗНАТА СИ ФИЗИОНОМИЯ И ФАЛШИВИЯ СИ МОРАЛ! Моля!
16:02 11.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дориана
16:04 11.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Един
До коментар #2 от "Последния Софиянец":не излизате когато мафията убива цяла държава и цяла нация - за един бълхарник ще излезете да линчувате човек!!! Вие сте проблема - не доктор, не и кучетата! Е такива откачалници които мислят с оная си работа щото мозъка им ввече е полиран!
16:05 11.11.2025
9 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Фичка":Подкрепям!!! Евтаназия е единственото решение!
Точно както е в белите държави! Прибира се, ако никой не го поиска се евтаназира! Да ги видя тогава моралистите колко бездомни животни ще спасят!
Коментиран от #12
16:07 11.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Свободен
"Плонжиращия журналист" показа как се правят тези предавания!
Освен това са започнали да искат пари за да не излъчат репортажи срещу някой!
Те са си измамници, но от много по-голям калибър от жертвите си!
Коментиран от #21
16:10 11.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пресолена
16:12 11.11.2025
14 ГУМЕН КРАДЕВ
До коментар #5 от "Фичка":Ти си уличен пес , нали ?
16:12 11.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "Някога":Много добре казано! И те са проблема - те изхвърлят животни, те не си кастрират кучета, те не ги регистрират щото трябва да плащат - те не спазват закона. Много по-гнусни са от обратните!
16:32 11.11.2025
17 не сме първи
16:37 11.11.2025
18 Симчо
16:58 11.11.2025
19 абвгдеж
16:59 11.11.2025
20 Тома
17:07 11.11.2025
21 Ами
До коментар #11 от "Свободен":И взеха пари от Сорос. Има ги в извадката ,кои са взели пари от Америка за България!
17:21 11.11.2025
22 Значи
17:25 11.11.2025
23 Ай стига вече
17:25 11.11.2025
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:31 11.11.2025
25 Промяна
17:32 11.11.2025