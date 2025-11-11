Маги Халваджиян избухна заради убийството на кучето Мая и припомни за Зоополицията

Случаят с прегазеното куче Мая в столичния квартал "Разсадника" от лекар предизвика шеметна буря от реакции в социалните мрежи. Сред известните лица у нас, които изразиха публично възмущението си, бе продуцентът Маги Халваджиян, който публикува гневен пост във фейсбук профила си.

По думите му, след дългогодишен обществен натиск властите тогава взели фиктивно решение, което така и не било реализирано.

Вижте цялата публикация на Маги Халваджиян и смразяващото му заключение в какво се е превърнало обществото ни:

"Лекар умишлено гази с колата си лежащо си кротко на тротоара куче! След като минава с предното колело, слиза да погледне, а после сяда в колата и минава и със задното! Лекар?!? Човек?!? Доста години "Господарите" се бореха за "Зоополиция". Накрая, когато обществения натиск стана много голям, управляващите тогава взеха фиктивно решение да бъде създадена "Зоополиция".

Казвам "фиктивно" защото реално нищо такова не се случи. Накараха районните да отделят по един-двама полицаи, без никакъв бюджет и без автомобили. Замазаха за пореден път очите на обществото, защото знаят, че утре обществото ще забрави и никой няма да им търси сметка за поредните лъжи! Че те си лъжат от 36 години и виждат, че номера минава! Лъжат, крадат и няма последствия!

Защото ние спим, ние забравяме, ние не питаме! Сега медиите като бесни пишат за този случай и това ще е три дни! А после? После си знаем! Забравяме за случая и минаваме към следващия! И никога няма последствия! И е така с корупцията, с престъпността, с войната по пътищата.... с всичко. И не са виновни лъжливите политици в последните 36 години (не, че в предишните 45 години не е било същото), виновно е спящото ни общество.

"Господарите" поне опитваха и се бореха всеки ден! Ако забелязвате вече от доста време няма нито разследващи журналисти, нито "Господари". И това винаги е била целта на политиците (не само в България)! Беззъба журналистика и спящо общество! Те воюваха с нас за да ни превърнат в нехаещи овце! И успяха.", завършва Халваджиян.