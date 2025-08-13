Новини
13 Август, 2025

  • сиво сексуални-
  • млади хора-
  • сексуално желание-
  • либидо

Все повече представители на поколението милениали и Gen Z съобщават за по-малко сексуални контакти в сравнение с предишни поколения на същата възраст

Все повече млади хора се определят като „сиво сексуални“ – какво означава това - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Нов термин набира популярност сред младежите онлайн – „сиво сексуален“ (greysexual). Той описва хора, които изпитват сексуално привличане рядко, от време на време или при определени условия, пише DailyMail.

Концепцията се обсъжда активно в социалните мрежи – специализиран форум в Reddit вече има над 8 300 членове, а видеа по темата в TikTok и YouTube събират стотици хиляди гледания. Според поддръжниците на термина той помага на хората да изразят по-точно личния си опит, особено ако не се припознават нито като напълно асексуални, нито като такива с постоянен сексуален интерес.

„Сивата сексуалност“ се смята за част от спектъра между асексуалността и редовното изпитване на сексуално привличане. Към него принадлежи и т.нар. „демисексуалност“ – привличане, което се появява едва след изграждане на силна емоционална връзка.

Според експерти терминът отразява по-широка тенденция – все повече представители на поколението милениали и Gen Z съобщават за по-малко сексуални контакти в сравнение с предишни поколения на същата възраст. Причините включват тревожност, социални мрежи, проблеми с образа на тялото и по-голям обществен натиск върху темите за интимността.

Лекари уточняват, че е важно да се прави разлика между асексуалност или сива сексуалност – при които ниското сексуално привличане е трайна характеристика – и внезапната загуба на либидо, която може да сигнализира за стрес, депресия или здравословен проблем.

Според NHS дългосрочната липса на сексуално желание може да е свързана с хронични заболявания като сърдечни проблеми, диабет, нарушения на щитовидната жлеза или менопауза. В такива случаи се препоръчва консултация с лекар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Учат младите хора на егоизъм.За да имаш връзки трябва да даваш нещо и да търпиш неудобства.

    Коментиран от #3, #5

    15:21 13.08.2025

  • 2 Спете!

    5 0 Отговор
    Химическите следи ще ви донесат и други "подаръци"!

    15:21 13.08.2025

  • 3 Не мисли, че ти се полагат!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не си струваш "неудобствата"!

    15:23 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А бе ти на персонала не даде обещаното, че в секса ли ще дадеш нещо.

    15:24 13.08.2025

  • 6 Ахаа

    1 1 Отговор
    Натискате на но ж ли !

    15:25 13.08.2025

  • 7 Онан

    5 1 Отговор
    Все повече млади хора възприемат онанирането, като нормален полов живот.

    15:29 13.08.2025

  • 8 ристю

    1 1 Отговор
    В такива случаи се препоръчва разрешаването на платената любов в България-нещо,което от никое правителство не се прави. Въпреки това ни убеждават,че сме в Европейския съюз. Наужким.

    15:32 13.08.2025

  • 9 Сорос..

    1 0 Отговор
    хареса това!

    15:37 13.08.2025

  • 10 ЧИТАТЕЛКА

    0 0 Отговор
    Ако не се обичат всякакви оправдания ще са им удобни.

    15:39 13.08.2025

  • 11 Сила

    1 0 Отговор
    Излишни движения и хабене на енергия ...пий си питието и си гледай кефа !!! Носи си новите дрехи и си карай новата кола !!! Пътувай по Света и се забавлявай !!! Сам !!!

    15:40 13.08.2025