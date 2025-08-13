Все повече млади хора се определят като „сиво сексуални“ – какво означава това

Нов термин набира популярност сред младежите онлайн – „сиво сексуален“ (greysexual). Той описва хора, които изпитват сексуално привличане рядко, от време на време или при определени условия, пише DailyMail.

Концепцията се обсъжда активно в социалните мрежи – специализиран форум в Reddit вече има над 8 300 членове, а видеа по темата в TikTok и YouTube събират стотици хиляди гледания. Според поддръжниците на термина той помага на хората да изразят по-точно личния си опит, особено ако не се припознават нито като напълно асексуални, нито като такива с постоянен сексуален интерес.

„Сивата сексуалност“ се смята за част от спектъра между асексуалността и редовното изпитване на сексуално привличане. Към него принадлежи и т.нар. „демисексуалност“ – привличане, което се появява едва след изграждане на силна емоционална връзка.

Според експерти терминът отразява по-широка тенденция – все повече представители на поколението милениали и Gen Z съобщават за по-малко сексуални контакти в сравнение с предишни поколения на същата възраст. Причините включват тревожност, социални мрежи, проблеми с образа на тялото и по-голям обществен натиск върху темите за интимността.

Лекари уточняват, че е важно да се прави разлика между асексуалност или сива сексуалност – при които ниското сексуално привличане е трайна характеристика – и внезапната загуба на либидо, която може да сигнализира за стрес, депресия или здравословен проблем.

Според NHS дългосрочната липса на сексуално желание може да е свързана с хронични заболявания като сърдечни проблеми, диабет, нарушения на щитовидната жлеза или менопауза. В такива случаи се препоръчва консултация с лекар.