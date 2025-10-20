Сексолог: Няма идеален брой полови актове, важно е да ви стигат

Няма идеална честота на секса, каза сексологът Лоран Маршал. Той развенча този популярен мит в интервю за Noticias Caracol.
„Сексуалността не трябва да се измерва с числа, а в удовлетвореност“, подчерта Маршал. Според него честотата на секса варира дори при двойки на една и съща възраст.
Например, някои партньори правят секс няколко пъти седмично, докато други го правят само веднъж месечно. И двете са нормални, ако и мъжете, и жените са напълно удовлетворени.
Освен това либидото е пряко повлияно от голям брой фактори. Маршал посочи като примери етапа на връзката, нивото на стрес, физическото и психическото здраве, както и ангажираността в работата и семейството.
