Новини
Любопитно »
Сексолог: Няма идеален брой полови актове, важно е да ви стигат

Сексолог: Няма идеален брой полови актове, важно е да ви стигат

20 Октомври, 2025 23:30 587 10

  • идеален брой-
  • полов акт-
  • секс-
  • либидо-
  • колко пъти-
  • сексолог-
  • лоран маршал

Някои партньори правят секс няколко пъти седмично, докато други го правят само веднъж месечно

Сексолог: Няма идеален брой полови актове, важно е да ви стигат - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Няма идеална честота на секса, каза сексологът Лоран Маршал. Той развенча този популярен мит в интервю за Noticias Caracol.

„Сексуалността не трябва да се измерва с числа, а в удовлетвореност“, подчерта Маршал. Според него честотата на секса варира дори при двойки на една и съща възраст.

Например, някои партньори правят секс няколко пъти седмично, докато други го правят само веднъж месечно. И двете са нормални, ако и мъжете, и жените са напълно удовлетворени.

Освен това либидото е пряко повлияно от голям брой фактори. Маршал посочи като примери етапа на връзката, нивото на стрес, физическото и психическото здраве, както и ангажираността в работата и семейството.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара

    2 0 Отговор
    Абе ,парите предварително,после брои каквото искаш

    23:35 20.10.2025

  • 2 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Докато се протриеш и после 3 дена почивка

    23:36 20.10.2025

  • 3 Стефчо

    1 0 Отговор
    Таз каква е хубава

    23:44 20.10.2025

  • 4 бай Бай

    2 0 Отговор
    Хайде холан.
    Много ясно, че всеки иска няколко пъти седмично.
    НО за целта трябва да се грижи за тялото и поведението си.
    Ако си разплут тюфлек или дропнала чанта, или се държиш отблъскващо - сори ама ще си останеш със желанието.
    Голяма философия......

    23:44 20.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Камерунеца

    1 0 Отговор
    Госпожо редактор, благодаря за интересната и информативна статия. Каквато честота пожелаете, такава ще ви дам, при това с дебелия си, твърд РУК

    Коментиран от #10

    23:53 20.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цеков е човек на Прасчо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо от панелката":

    И не си мие кутката

    23:58 20.10.2025

  • 10 Вени Маринова

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Камерунеца":

    Чакам те с разинато гъзенце

    00:06 21.10.2025