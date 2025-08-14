Новини
Откриха гигантски вирус, който заразява морския планктон

14 Август, 2025 08:35 563 3

Подобни открития помагат за по-доброто разбиране на въздействието на вирусите върху продуктивността на океана, глобалните биохимични цикли и климата

Откриха гигантски вирус, който заразява морския планктон - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Учени откриха гигантски вирус, който заразява морския планктон, с най-дългата известна вирусна опашка - до 2,3 микрометра. Той е не само уникален по форма, но и носи гени, свързани с фотосинтезата, метаболизма и йонния транспорт. Проучването е публикувано на портала bioRxiv.

Новият вирус, наречен PelV-1, е изолиран в субтропичния водовъртеж в северната част на Тихия океан. Той заразява динофлагелати Pelagodinium sp. - едноклетъчни водорасли, които участват в симбиоза с корали и други морски организми. В допълнение към гигантския размер на капсида, вирусът има две уникални структури: тънка и гъвкава „опашка“, достигаща дължина повече от 2 микрометра, и къса дебела опашка, излизаща от противоположната страна.

Геномът на вируса е с дължина 459 хиляди базови двойки и включва десетки гени, които обикновено не се срещат при вирусите: ензими от цикъла на Кребс, светлочувствителни протеини, родопсин, аквапорини и дори гени, участващи във фотосинтезата. Това предполага, че вирусът може да повлияе на метаболизма на клетката гостоприемник, включително процесите на производство на енергия.

Открит е и втори, по-рядко срещан вирус, co-PelV, с геном от 504 хиляди базови двойки. И двата вируса принадлежат към семейство Mesomimiviridae и са редки примери за вируси, които заразяват фитопланктона, основата на морските хранителни вериги.

Според авторите, подобни открития помагат за по-доброто разбиране на въздействието на вирусите върху продуктивността на океана, глобалните биохимични цикли и климата. Като се има предвид, че преди това са били характеризирани само два вируса, заразяващи динофлагелати, изследването значително разширява познанията ни за морския микросвят.


