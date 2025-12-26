Основателят на „Телеграм“ Павел Дуров плаща, за да забременява неомъжени жени до 38 години

Милиардерът и основател на Телеграм Павел Дуров предложи да покрие разходите за инвитро оплождане на жени, които желаят да забременеят, използвайки неговата донорска сперма.
Потвърдените биологични деца ще имат право да наследят част от състоянието на предприемача, оценено на около 17 милиарда долара, пише „Уолстрийт Джърнъл“.
Павел Дуров обаче е поставил две условия – жените трябва да са неомъжени и на възраст под 38 години.
Инициативата привлече значително внимание като уникален пример за ангажиране на частен капитал в борбата срещу глобалната безплодие.
Този проект може да постави началото на нова тенденция в репродуктивните технологии и да промени практиките за наследяване в бъдеще, отбелязва изданието, цитирано от bTV.
41-годишният руски технологичен предприемач твърди, че вече е баща на повече от 100 деца чрез даряване на сперма, в допълнение към шестте си деца от три партньорки.
Той казва, че разглежда даряването като свой „граждански дълг“ да помогне за преодоляване на недостига на „висококачествен донорски материал“ и да „дестигматизира цялата идея за даряването на сперма“.
Дуров е казвал, че даряването на сперма е започнало през 2010 г., когато се е съгласил да помогне на приятел, който се е борил да има деца. По-късно той продължил да дарява, след като специалисти по фертилност му казали, че има недостиг.
Предстои да разберем колко жени сега ще се възползват от офертата и дали амбициозните цели на Павел Дуров ще бъдат постигнати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:14 26.12.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:18 26.12.2025
3 Пич
Коментиран от #19
08:20 26.12.2025
4 СЪС СИГУРНОСТ
Коментиран от #10
08:28 26.12.2025
5 А, осъзнава ли
Граждански дълг - дрън, дрън…
Огромна и извратена мания за величие, добиваща плашещи измерения!
08:29 26.12.2025
6 Проверих го
08:31 26.12.2025
7 Как
Коментиран от #11
08:34 26.12.2025
8 смях
08:37 26.12.2025
9 Злоба
08:39 26.12.2025
10 Епааа
До коментар #4 от "СЪС СИГУРНОСТ":Да си беше тренирал и оная работа идиота ! Коя жена се интересува че имал мускули , като Хор нема...?!
08:39 26.12.2025
11 Факт
До коментар #7 от "Как":Понякога живота е надхвърля всяко изкривено въображение!
08:47 26.12.2025
13 Вие
До коментар #12 от "Истината":От оплодените ли сте? От първа ръка ли ни информирате?
08:51 26.12.2025
14 Украинец
09:01 26.12.2025
15 Тома
09:01 26.12.2025
16 ама то
Афротата ще се учеличат от 1 милиард на 10 милиарда когато последното поколение стане за пенсия.
Това си е чист излишък на плодородие.
09:10 26.12.2025
17 и още нещо
Защо не предложи кинти на жени които искат инвотро по принцип?
Може да си предлжи и неговата семка, но рестрикцията е абсурдна.
09:11 26.12.2025
18 Гонзовица
09:22 26.12.2025
19 Заглавието...
До коментар #3 от "Пич":...подвежда. И аз това си помислих, че предлага секс и бебе. Честита Коледа.
Коментиран от #21
09:26 26.12.2025
20 хммм
Би следвало да подпомогне всеки свой сънародник, който иска да се размножи, ако целта му не е да оправи и/или заплоди колкото се може повече жени в лично качество.
Чингис Хан навремето е успял с хиляди жени, избивайки милиони по пътя си.
09:35 26.12.2025
21 Пич
До коментар #19 от "Заглавието...":Благодаря ! Честита Коледа и на тебе !
09:38 26.12.2025