Основателят на „Телеграм“ Павел Дуров плаща, за да забременява неомъжени жени до 38 години

Милиардерът и основател на Телеграм Павел Дуров предложи да покрие разходите за инвитро оплождане на жени, които желаят да забременеят, използвайки неговата донорска сперма.

Потвърдените биологични деца ще имат право да наследят част от състоянието на предприемача, оценено на около 17 милиарда долара, пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Павел Дуров обаче е поставил две условия – жените трябва да са неомъжени и на възраст под 38 години.

Инициативата привлече значително внимание като уникален пример за ангажиране на частен капитал в борбата срещу глобалната безплодие.

Този проект може да постави началото на нова тенденция в репродуктивните технологии и да промени практиките за наследяване в бъдеще, отбелязва изданието, цитирано от bTV.

41-годишният руски технологичен предприемач твърди, че вече е баща на повече от 100 деца чрез даряване на сперма, в допълнение към шестте си деца от три партньорки.

Той казва, че разглежда даряването като свой „граждански дълг“ да помогне за преодоляване на недостига на „висококачествен донорски материал“ и да „дестигматизира цялата идея за даряването на сперма“.

Дуров е казвал, че даряването на сперма е започнало през 2010 г., когато се е съгласил да помогне на приятел, който се е борил да има деца. По-късно той продължил да дарява, след като специалисти по фертилност му казали, че има недостиг.

Предстои да разберем колко жени сега ще се възползват от офертата и дали амбициозните цели на Павел Дуров ще бъдат постигнати.