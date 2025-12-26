Новини
Основателят на „Телеграм“ Павел Дуров плаща, за да забременява неомъжени жени до 38 години

26 Декември, 2025 08:10 1 958 21

Инициативата привлече значително внимание като уникален пример за ангажиране на частен капитал в борбата срещу глобалната безплодие

Основателят на „Телеграм“ Павел Дуров плаща, за да забременява неомъжени жени до 38 години - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Милиардерът и основател на Телеграм Павел Дуров предложи да покрие разходите за инвитро оплождане на жени, които желаят да забременеят, използвайки неговата донорска сперма.

Потвърдените биологични деца ще имат право да наследят част от състоянието на предприемача, оценено на около 17 милиарда долара, пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Павел Дуров обаче е поставил две условия – жените трябва да са неомъжени и на възраст под 38 години.

Този проект може да постави началото на нова тенденция в репродуктивните технологии и да промени практиките за наследяване в бъдеще, отбелязва изданието, цитирано от bTV.

41-годишният руски технологичен предприемач твърди, че вече е баща на повече от 100 деца чрез даряване на сперма, в допълнение към шестте си деца от три партньорки.

Той казва, че разглежда даряването като свой „граждански дълг“ да помогне за преодоляване на недостига на „висококачествен донорски материал“ и да „дестигматизира цялата идея за даряването на сперма“.

Дуров е казвал, че даряването на сперма е започнало през 2010 г., когато се е съгласил да помогне на приятел, който се е борил да има деца. По-късно той продължил да дарява, след като специалисти по фертилност му казали, че има недостиг.

Предстои да разберем колко жени сега ще се възползват от офертата и дали амбициозните цели на Павел Дуров ще бъдат постигнати.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 4 Отговор
    Дано се оправи човека.

    08:14 26.12.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 4 Отговор
    Аз много просто момче, не ми обръщайте внимание и не оценявайге и цитирайте какво съм написал

    08:18 26.12.2025

  • 3 Пич

    6 0 Отговор
    Тъкмо се зарадвах че ще прочета нещо за един истински мъж , и тоя - инвитро ги забременявал...!!!??? Да ме пази Господ от такива модерности !!! И милиардерите излязоха смотаняци !!!

    Коментиран от #19

    08:20 26.12.2025

  • 4 СЪС СИГУРНОСТ

    2 3 Отговор
    Има добър фитнес инструктор.

    Коментиран от #10

    08:28 26.12.2025

  • 5 А, осъзнава ли

    19 0 Отговор
    Някой, колко гротескно и зловещо е желанието на завладелите света с парите си милиардери, да го покорят и биологично - със семето си?!?
    Граждански дълг - дрън, дрън…
    Огромна и извратена мания за величие, добиваща плашещи измерения!

    08:29 26.12.2025

  • 6 Проверих го

    8 0 Отговор
    Нисък с голям нос и големи уши, нямал е и хубави зъби, тези са фасети, няма хубави сини или зелени очи, веждите са му скубани по средата. Изобщо за руснак е грозен и няма хубави гени, даже са лоши гени.

    08:31 26.12.2025

  • 7 Как

    7 4 Отговор
    Лъже като руснак! Плаща за да им прави деца по нормален начин. А го маскира инвитро!

    Коментиран от #11

    08:34 26.12.2025

  • 8 смях

    3 5 Отговор
    Бори безплодието защото на Путин му трябват войници. В период малчики!

    08:37 26.12.2025

  • 9 Злоба

    3 0 Отговор
    За тоя и това нещо телеграма разбирам чак сега .и след малко го забравям безсмислен информация за безполезен човек .

    08:39 26.12.2025

  • 10 Епааа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЪС СИГУРНОСТ":

    Да си беше тренирал и оная работа идиота ! Коя жена се интересува че имал мускули , като Хор нема...?!

    08:39 26.12.2025

  • 11 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Как":

    Понякога живота е надхвърля всяко изкривено въображение!

    08:47 26.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вие

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    От оплодените ли сте? От първа ръка ли ни информирате?

    08:51 26.12.2025

  • 14 Украинец

    0 0 Отговор
    Забременявам мъже от ппдб! Може и орално!

    09:01 26.12.2025

  • 15 Тома

    1 0 Отговор
    При това момче ред чакат и нашите красавици Наталия Киселова и Теменужка Йорданова нищо че са по дърти

    09:01 26.12.2025

  • 16 ама то

    2 0 Отговор
    Безплодието не е глобално.
    Афротата ще се учеличат от 1 милиард на 10 милиарда когато последното поколение стане за пенсия.
    Това си е чист излишък на плодородие.

    09:10 26.12.2025

  • 17 и още нещо

    2 1 Отговор
    Що само неговата сперма?
    Защо не предложи кинти на жени които искат инвотро по принцип?
    Може да си предлжи и неговата семка, но рестрикцията е абсурдна.

    09:11 26.12.2025

  • 18 Гонзовица

    1 0 Отговор
    Каде да дойда

    09:22 26.12.2025

  • 19 Заглавието...

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ...подвежда. И аз това си помислих, че предлага секс и бебе. Честита Коледа.

    Коментиран от #21

    09:26 26.12.2025

  • 20 хммм

    0 0 Отговор
    Доста безгранична ревност демонстрира милиардерът.
    Би следвало да подпомогне всеки свой сънародник, който иска да се размножи, ако целта му не е да оправи и/или заплоди колкото се може повече жени в лично качество.
    Чингис Хан навремето е успял с хиляди жени, избивайки милиони по пътя си.

    09:35 26.12.2025

  • 21 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Заглавието...":

    Благодаря ! Честита Коледа и на тебе !

    09:38 26.12.2025