Водещият Ники Кънчев стана на 65!

26 Декември, 2024 18:49

Водещият на "Стани богат" празнува двоен празник днес - рожден ден и деня на бащата

Водещият Ники Кънчев стана на 65! - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ден след Коледа Ники Кънчев празнува своя 65-ти рожден ден, но всъщност има двоен празник, защото на 26 декември отбелязваме и Денят на бащата.

Един от най-известните български журналисти, радио и телевизионни водещи, е роден на 26 декември 1960 г. в Червен бряг.

Ето най-важните факти за неговата кариера и личен живот:

  • „Господин Стани богат“: Той е емблематичното лице на предаването „Стани богат“, което води в продължение на много години по Нова телевизия, а от началото на 2024 г. се завърна като негов водещ и по bTV.
  • Телевизионна кариера: Известен е още като водещ на реалити форматите „Биг Брадър“ (Big Brother) и „ВИП Брадър“, както и на куиз шоуто „Ники Кънчев под наем“.
  • Радио: Дълги години е водещ в Дарик радио, където реализира предаванията „Ники Кънчев шоу“ и „Купон на изток от рая“.
  • Журналистика и музика: Преди телевизията той гради кариера като пресжурналист. Познат е с дълбоките си познания в областта на рок музиката и е запален фен на ЦСКА.
  • Благотворителност: Активно участва и организира множество благотворителни кампании, подкрепяйки каузи за деца в неравностойно положение и медицинско лечени.
  • Партньорка: Дългогодишната спътница в живота на Ники Кънчев е Даниела. Тя също се занимава с журналистика и е работила в Дарик радио.
  • Дъщеря: Двамата имат дъщеря на име Мари-София, родена през 2008 г. Кънчев често е споделял в интервюта, че тя е най-голямата му радост и приоритет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Налудник

    14 8 Отговор
    "Не съм тропал на врати, не съм подсмърчал в коридора, не съм се молил. Дори първоначално отклоних тази покана, колкото и невероятно да звучи, защото не съм „цветарка“ и не обикалям телевизиите."
    ----
    Така е. Затова, като се пропи ходеше като таласъм прошляк по улиците. Също като пияницата Димитър Иванков. Дето си криеше лицето. Добре, че Боко престъпникът му хариза едни милиони от "Хемус". Тебе е ясно как са те "поканили". Както и всичките в "телевизията".

    18:57 26.12.2024

  • 4 Който има много

    1 5 Отговор
    Оценя. Един е най. Злато или маце. Диамант. Кон. Костюм. Подарък е хубаво нещо.

    18:58 26.12.2024

  • 5 От кога

    13 3 Отговор
    другаря Кънчев знае , че имало ден на Бащата ? А казвайки за двоен празник , виждам , че Коледа не я зачита , а днес е втория ден на Рождество Христово .

    Коментиран от #20

    19:11 26.12.2024

  • 6 Механик

    1 3 Отговор
    На мен ми подариха голям надръвен г...й, и ще го пробвам довечера

    19:19 26.12.2024

  • 7 абе,

    20 5 Отговор
    Ужасно противен къносан мазник е Пънчев.Заради него спрях да гледам Стани богат.Не бил цветарка ама друг път...

    Коментиран от #8

    20:16 26.12.2024

  • 9 хммм

    6 1 Отговор
    Мики Кънчев..

    01:33 27.12.2024

  • 10 тралала

    6 0 Отговор
    И какво,като не е цветарка? Може зеленчуцарка да е. Пък знайш ли?!

    09:21 27.12.2024

  • 11 Табаков

    12 4 Отговор
    Михаил Билалов е по-сносен за водещ на предаването. Човекът е честен,артистичен,чаровен със състезателите и не се хили ненормалнишки,като Кънчев.

    09:23 27.12.2024

  • 12 Ники Пънчев

    10 4 Отговор
    "Не съм тропал на врати, не съм подсмърчал в коридора, не съм се молил. Дори първоначално отклоних тази покана, колкото и невероятно да звучи, защото не съм „цветарка“ и не обикалям телевизиите."

    Да бе, да. Заради това след като му спряха „преследването”, се възползва от напускането на Билалов и ходи да се моли на продуцентите на „Стани богат” да го върнат. И сега търпим последствията от връщането му. Отвратително се държи с участниците, разпитва ги за твърде лични неща, пита за неща, които не са нужни никому да знае и се подиграва на хората, когато не знаят нещо, сякаш той знае всичко (при използването на жокера от водещия, преди да си свали слушалката му казват отговора), пуска неуместни и тъпи шеги, самовъзхвалява се колко „велик” е бил и колко „велик” е сега. Такова поведение не отива на играта, а дразни и отблъсква. Все още гледам „Стани богат”, защото научаваш много, но Пънчев дразни. Ако просто четеше въпросите и след това инфото без да дърдори глупости щеще да е добре. Да е жив и здрав Ники Пънчев, но да се пенсионира по-скоро и да се маха завинаги от „Стани богат” и от телевизията като цяло, и да сложат по-възпитан и по-културен водещ на „Стани богат”.

    Коментиран от #15

    11:29 28.12.2024

  • 13 Калпазанка

    2 4 Отговор
    Да е жив и здрав! Дано ми помогне за здравословен проблем с благотворителната си дейност.

    17:53 29.12.2024

  • 14 Пожелания за здраве и дълголетие !

    2 4 Отговор
    Достоен българин;
    неуморен борец за истина и творец !

    08:09 26.12.2025

  • 15 Теле Визионер Офф

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ники Пънчев":

    Предаването е губи време, водещия ... като всички, айде почти всички водещи напоследък.
    Сравнението с минута е много и отбора на знаещите/руско/ е ефтино светлинно шоу.

    08:10 26.12.2025

  • 16 Сийка

    6 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА ПЕНСИЯ!

    08:17 26.12.2025

  • 17 Хейт

    4 0 Отговор
    Този не ли журналист ,защото като водещ не е много симпатичен даже е досаден.

    08:25 26.12.2025

  • 18 Леля Пенка

    3 0 Отговор
    А защо няма бели косми на тази възраст?

    08:39 26.12.2025

  • 19 Макаров

    2 2 Отговор
    Макар да имаме нещо общо с него...Пънчев не ми харесва като водещ - кратки недовършени изречения, прекалено изкуствен или неуместни шеги с гостите, опитва се да оригиналничи, ама...много изкуствено и мазно...Почти като друг такъв натрапник - Орлин Горанов!
    Водещ на Купон на изток от рая... Не знам дали съществува сега това предаване, но..Самото име показва че Западът бил...рая?! Оле майко! Мерси за.този "рай" дето го направиха Урсулите. Рай беше за нас когато се радвахме на банани и шоколадови яйца и вземахме 150 лв заплата и като дойдеше някой прошляк от ФРГ, Франция или Англия го гледахме като извънземен. Не за тази Европа мечтаехме преди 30 години - с мегри, арабели, тарамбуки, джамии, шалвари и фереджета на всяка крачка, с наркотиците, 36 пола, заповеди и разрешения или одобрения за всичко "отгоре". Превърнаха най-хубавото и цивилизовано място Европа в ко.чина урсулианците! Сега и към война ни натикват!
    И..за Пунчев. Най-голямото дъно - водещ на ПУ.мията Биг Брадър!

    08:41 26.12.2025

  • 20 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "От кога":

    да я зачита като е от върло селско комунистическо котило и по тази заслуга изпратен да следва на народна издръжка в СССР . Винаги мазен интересния и около другарите , от които има полза ! Крайно неподходящ за екран , но можещи и читавите нямат шанс .

    09:27 26.12.2025

  • 21 чудесна логика

    0 0 Отговор
    Нищо провит Ники Кънчев, да е жив и здрав!
    Но форматите които водеше си воняха на нагласяване.

    09:37 26.12.2025