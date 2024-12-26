Водещият Ники Кънчев стана на 65!

Ден след Коледа Ники Кънчев празнува своя 65-ти рожден ден, но всъщност има двоен празник, защото на 26 декември отбелязваме и Денят на бащата.
Един от най-известните български журналисти, радио и телевизионни водещи, е роден на 26 декември 1960 г. в Червен бряг.
Ето най-важните факти за неговата кариера и личен живот:
- „Господин Стани богат“: Той е емблематичното лице на предаването „Стани богат“, което води в продължение на много години по Нова телевизия, а от началото на 2024 г. се завърна като негов водещ и по bTV.
- Телевизионна кариера: Известен е още като водещ на реалити форматите „Биг Брадър“ (Big Brother) и „ВИП Брадър“, както и на куиз шоуто „Ники Кънчев под наем“.
- Радио: Дълги години е водещ в Дарик радио, където реализира предаванията „Ники Кънчев шоу“ и „Купон на изток от рая“.
- Журналистика и музика: Преди телевизията той гради кариера като пресжурналист. Познат е с дълбоките си познания в областта на рок музиката и е запален фен на ЦСКА.
- Благотворителност: Активно участва и организира множество благотворителни кампании, подкрепяйки каузи за деца в неравностойно положение и медицинско лечени.
- Партньорка: Дългогодишната спътница в живота на Ники Кънчев е Даниела. Тя също се занимава с журналистика и е работила в Дарик радио.
- Дъщеря: Двамата имат дъщеря на име Мари-София, родена през 2008 г. Кънчев често е споделял в интервюта, че тя е най-голямата му радост и приоритет.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Налудник
----
Така е. Затова, като се пропи ходеше като таласъм прошляк по улиците. Също като пияницата Димитър Иванков. Дето си криеше лицето. Добре, че Боко престъпникът му хариза едни милиони от "Хемус". Тебе е ясно как са те "поканили". Както и всичките в "телевизията".
18:57 26.12.2024
4 Който има много
18:58 26.12.2024
5 От кога
Коментиран от #20
19:11 26.12.2024
6 Механик
19:19 26.12.2024
7 абе,
Коментиран от #8
20:16 26.12.2024
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хммм
01:33 27.12.2024
10 тралала
09:21 27.12.2024
11 Табаков
09:23 27.12.2024
12 Ники Пънчев
Да бе, да. Заради това след като му спряха „преследването”, се възползва от напускането на Билалов и ходи да се моли на продуцентите на „Стани богат” да го върнат. И сега търпим последствията от връщането му. Отвратително се държи с участниците, разпитва ги за твърде лични неща, пита за неща, които не са нужни никому да знае и се подиграва на хората, когато не знаят нещо, сякаш той знае всичко (при използването на жокера от водещия, преди да си свали слушалката му казват отговора), пуска неуместни и тъпи шеги, самовъзхвалява се колко „велик” е бил и колко „велик” е сега. Такова поведение не отива на играта, а дразни и отблъсква. Все още гледам „Стани богат”, защото научаваш много, но Пънчев дразни. Ако просто четеше въпросите и след това инфото без да дърдори глупости щеще да е добре. Да е жив и здрав Ники Пънчев, но да се пенсионира по-скоро и да се маха завинаги от „Стани богат” и от телевизията като цяло, и да сложат по-възпитан и по-културен водещ на „Стани богат”.
Коментиран от #15
11:29 28.12.2024
13 Калпазанка
17:53 29.12.2024
14 Пожелания за здраве и дълголетие !
неуморен борец за истина и творец !
08:09 26.12.2025
15 Теле Визионер Офф
До коментар #12 от "Ники Пънчев":Предаването е губи време, водещия ... като всички, айде почти всички водещи напоследък.
Сравнението с минута е много и отбора на знаещите/руско/ е ефтино светлинно шоу.
08:10 26.12.2025
16 Сийка
08:17 26.12.2025
17 Хейт
08:25 26.12.2025
18 Леля Пенка
08:39 26.12.2025
19 Макаров
Водещ на Купон на изток от рая... Не знам дали съществува сега това предаване, но..Самото име показва че Западът бил...рая?! Оле майко! Мерси за.този "рай" дето го направиха Урсулите. Рай беше за нас когато се радвахме на банани и шоколадови яйца и вземахме 150 лв заплата и като дойдеше някой прошляк от ФРГ, Франция или Англия го гледахме като извънземен. Не за тази Европа мечтаехме преди 30 години - с мегри, арабели, тарамбуки, джамии, шалвари и фереджета на всяка крачка, с наркотиците, 36 пола, заповеди и разрешения или одобрения за всичко "отгоре". Превърнаха най-хубавото и цивилизовано място Европа в ко.чина урсулианците! Сега и към война ни натикват!
И..за Пунчев. Най-голямото дъно - водещ на ПУ.мията Биг Брадър!
08:41 26.12.2025
20 Как
До коментар #5 от "От кога":да я зачита като е от върло селско комунистическо котило и по тази заслуга изпратен да следва на народна издръжка в СССР . Винаги мазен интересния и около другарите , от които има полза ! Крайно неподходящ за екран , но можещи и читавите нямат шанс .
09:27 26.12.2025
21 чудесна логика
Но форматите които водеше си воняха на нагласяване.
09:37 26.12.2025