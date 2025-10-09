Новини
Учените алармират: Нова Зеландия е в опасност!

До средата на века морските нива в някои райони биха могли да се повишат с 20-30 сантиметра

Учените алармират: Нова Зеландия е в опасност! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Океанът край Нова Зеландия се затопля с 34 процента по-бързо от средното за света. Авторите на доклада на Министерството на околната среда и статистиката на Нова Зеландия, озаглавен „Нашата морска среда 2025“, са определили региона на земното кълбо с най-бързо повишаване на температурите на океаните.

Учените прогнозират, че до средата на века морските нива в някои райони биха могли да се повишат с 20-30 сантиметра. Това повишава вероятността от ежегодни „бури на века“.

Изследователите предупреждават, че тази ситуация представлява риск за крайбрежните сгради, инфраструктура и екосистеми на Нова Зеландия. Министерството уточни, че 219 000 сгради на стойност 103 милиарда долара и инфраструктура на стойност 15 милиарда долара са изложени на риск.

Освен това експертите са открили, че субтропичният фронт (границата между студените и топлите води) се е изместил със 120 километра на запад. Това може да показва промяна в мащабната океанска циркулация около страната, подчертаха учените.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Не вярвам да имат проблем!

    10:45 09.10.2025