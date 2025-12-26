Новини
Уест Хем се отказа от преговори за Кайо Жорже, след като чу абсурдната цена

26 Декември, 2025 08:59

26 Декември, 2025 08:59 573 0

Крузейро поиска 100 млн. паунда за бразилския нападател

Уест Хем се отказа от преговори за Кайо Жорже, след като чу абсурдната цена - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Уест Хем е започнал разговори с Крузейро за евентуален януарски трансфер на бразилския нападател Кайо Жорже, но те бързо са били прекратени заради изключително високата цена, съобщава “TEAMtalk”.

Според информацията лондонският клуб е получил искане за 100 милиона паунда – сума, която на „Лондон Стейдиъм“ са приели по-скоро като шега, отколкото като реална отправна точка за преговори. В резултат Уест Хем е решил да се откаже от по-нататъшни разговори.

Интересът към Кайо Жорже не е случаен. Нападателят е в отлична форма през 2025 година, като има 26 гола и 9 асистенции в 46 мача за Крузейро във всички турнири. Именно тези показатели са привлекли вниманието на клуба от Висшата лига.

Въпреки впечатляващия сезон на бразилеца, позицията на Крузейро и поставената цена правят трансфера практически невъзможен на този етап, което ще принуди Уест Хем да насочи вниманието си към други варианти за подсилване на атаката.


