Бесте Сабри се е сгодила за бившия на Мика Стоичкова (СНИМКИ)

Водещата на "Тази събота и неделя" Бесте Сабри прекара част от отпуската си в пътешествие из Италия и Балканите. Компания в това лятно приключение ѝ прави нейния любим Айкут Рамадан – бивш съпруг на Мика Стоичкова, дъщерята на футболната легенда Христо Стоичков.

Бесте и Айкут официално обявиха връзката си в началото на годината, а последните им съвместни снимки подсказват, че отношенията им са се задълбочили. В социалните мрежи Сабри сподели ефектни кадри от пътуването, включително и такъв, на който на ръката ѝ се вижда пръстен – детайл, който предизвика любопитни коментари сред последователите ѝ.

Мика Стоичкова неведнъж е подчертавала, че поддържа отлични отношения с бащата на единственото си дете – малката Миа, внучката на Христо Стоичков. Самият Рамадан активно участва в грижите за момичето, а според информация на „Хотнюз“ Бесте вече се в запознала с нея.

Преди настоящата си връзка с Айкут Рамадан, Бесте Сабри имаше дългогодишна любовна история с бизнесмена Борислав Борисов, с когото се раздели през лятото на миналата година.