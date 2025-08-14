Новини
Бесте Сабри се е сгодила за бившия на Мика Стоичкова (СНИМКИ)

Бесте Сабри се е сгодила за бившия на Мика Стоичкова (СНИМКИ)

14 Август, 2025 15:15

Водещата показа годежен пръстен

Бесте Сабри се е сгодила за бившия на Мика Стоичкова (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова

Водещата на "Тази събота и неделя" Бесте Сабри прекара част от отпуската си в пътешествие из Италия и Балканите. Компания в това лятно приключение ѝ прави нейния любим Айкут Рамадан – бивш съпруг на Мика Стоичкова, дъщерята на футболната легенда Христо Стоичков.

Бесте и Айкут официално обявиха връзката си в началото на годината, а последните им съвместни снимки подсказват, че отношенията им са се задълбочили. В социалните мрежи Сабри сподели ефектни кадри от пътуването, включително и такъв, на който на ръката ѝ се вижда пръстен – детайл, който предизвика любопитни коментари сред последователите ѝ.

Мика Стоичкова неведнъж е подчертавала, че поддържа отлични отношения с бащата на единственото си дете – малката Миа, внучката на Христо Стоичков. Самият Рамадан активно участва в грижите за момичето, а според информация на „Хотнюз“ Бесте вече се в запознала с нея.

Преди настоящата си връзка с Айкут Рамадан, Бесте Сабри имаше дългогодишна любовна история с бизнесмена Борислав Борисов, с когото се раздели през лятото на миналата година.


  • 1 Жайме

    12 0 Отговор
    Значи самият Рамадан активно ще участва в грижите за Мика,детето й,и за Бесте Сабри. Ястнооо! Дъ бест.Кинти тук и кинти там. Чичко паричко ще ги води по морета и по чужбини. Ми кеф,кво?!

    15:18 14.08.2025

  • 2 Трол

    13 0 Отговор
    Много му върви на Айкут с жените.

    15:19 14.08.2025

  • 3 Гатю

    3 0 Отговор
    М,чи ко от туй...

    Ще му светне Зелената лампичка и гости....

    15:23 14.08.2025

  • 4 Файърфлай

    12 0 Отговор
    Този убавец вероятно има "професия" "син" на ДПС-старо начало ? Е,в такъв, всяка мома,кадър на Битивиту ще се влюби ! Те това е магията на любовта.Ама Мика защо ?

    15:34 14.08.2025

  • 5 Р Г В

    5 0 Отговор
    Предстои втора част на сериала с автор Ми... Сто... " Иди си ,ела си " Предстоят интересни житейски мелодрами. Добре ще е до 1г. и 6 мес. да се появи и детенце за да се освободи щат за водеща на предаване ако звездната метеороложка Н. Т. не блесне с авторско предаване на тема как да отгледаме де..... Щастлив семеен живот.

    15:36 14.08.2025

  • 6 666

    6 0 Отговор
    ха ха ха рязани болтове винаги са били на мода

    15:39 14.08.2025

  • 7 Цъцъ

    11 0 Отговор
    После Айкут, ще се ожени и за Натали Трифонова и те така... живеят си Рамаданите😉

    Коментиран от #15

    15:41 14.08.2025

  • 8 Вай баткоо

    10 0 Отговор
    на дет са обърнеш саде ссигания ваа

    15:44 14.08.2025

  • 9 Бесте...

    8 0 Отговор
    го сърби ...

    15:46 14.08.2025

  • 10 Вее

    5 1 Отговор
    Мръсни турци

    15:51 14.08.2025

  • 11 Забелязва

    6 0 Отговор
    Се една традиция в модерните ТВ - да налагат римляни, помакини, африканци, особено дойче зеле нищи проблемите им на всеки час

    15:53 14.08.2025

  • 12 Перо

    7 0 Отговор
    Нормално е по турска линия да се съберат, но това е второ, рисково, проблемно издание!

    15:58 14.08.2025

  • 13 ами,

    7 0 Отговор
    Тази млада жена Бесте излезе доста глупава.Този не е за семейство,в САЩ сред хората с които е живял е познат като голям бохем със страст към хазарта, алкохола и лесните жени и други пороци.Явно там вече никоя не му се лови на въдицата затова се е прибрал тук и ето ...Бесте клъвна.

    15:59 14.08.2025

  • 14 С тези светски клюки

    4 0 Отговор
    Нема нужда да гледаме турски сериали
    Нашия хай лайф прави така всичко да оплеска

    16:07 14.08.2025

  • 15 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цъцъ":

    Какво е това име рамадан,не ми звучи много български ,да не е косовар?

    16:12 14.08.2025

  • 16 Салмонела

    1 0 Отговор
    Кой и коя ???? Тези не ги знам .

    16:16 14.08.2025