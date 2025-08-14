Бесте Сабри се е сгодила за бившия на Мика Стоичкова (СНИМКИ)

Водещата на "Тази събота и неделя" Бесте Сабри прекара част от отпуската си в пътешествие из Италия и Балканите. Компания в това лятно приключение ѝ прави нейния любим Айкут Рамадан – бивш съпруг на Мика Стоичкова, дъщерята на футболната легенда Христо Стоичков.
Бесте и Айкут официално обявиха връзката си в началото на годината, а последните им съвместни снимки подсказват, че отношенията им са се задълбочили. В социалните мрежи Сабри сподели ефектни кадри от пътуването, включително и такъв, на който на ръката ѝ се вижда пръстен – детайл, който предизвика любопитни коментари сред последователите ѝ.
Мика Стоичкова неведнъж е подчертавала, че поддържа отлични отношения с бащата на единственото си дете – малката Миа, внучката на Христо Стоичков. Самият Рамадан активно участва в грижите за момичето, а според информация на „Хотнюз“ Бесте вече се в запознала с нея.
Преди настоящата си връзка с Айкут Рамадан, Бесте Сабри имаше дългогодишна любовна история с бизнесмена Борислав Борисов, с когото се раздели през лятото на миналата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жайме
15:18 14.08.2025
2 Трол
15:19 14.08.2025
3 Гатю
Ще му светне Зелената лампичка и гости....
15:23 14.08.2025
4 Файърфлай
15:34 14.08.2025
5 Р Г В
15:36 14.08.2025
6 666
15:39 14.08.2025
7 Цъцъ
Коментиран от #15
15:41 14.08.2025
8 Вай баткоо
15:44 14.08.2025
9 Бесте...
15:46 14.08.2025
10 Вее
15:51 14.08.2025
11 Забелязва
15:53 14.08.2025
12 Перо
15:58 14.08.2025
13 ами,
15:59 14.08.2025
14 С тези светски клюки
Нашия хай лайф прави така всичко да оплеска
16:07 14.08.2025
15 Българин
До коментар #7 от "Цъцъ":Какво е това име рамадан,не ми звучи много български ,да не е косовар?
16:12 14.08.2025
16 Салмонела
16:16 14.08.2025