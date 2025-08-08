Сгодена ли е Михаела Маринова? (СНИМКИ)

Михаела Маринова отново разбуди социалните мрежи с няколко горещи и мистериозни кадъра, които бързо привлякоха вниманието. На снимките певицата позира в прегръдките на млад мъж, с когото неведнъж е споделяла снимки и сторита в Instagram.

Под публикацията тя написа послание, изпълнено със сантименталност и романтика:

"Написах безброй песни, търсейки теб.

Търпеливо те чаках.

Мечтаех те.❤️

Сега си тук до мен" - прошепвам в моите "100 мечти" и казвам най-увереното си "ДА"!“

На някои от кадрите се вижда годежен пръстен, който моментално предизвика бурни реакции сред последователите на певицата. Бързо започнаха да се сипят поздравления и пожелания за вечна любов, но дали това е знак за нов етап в личния живот на Михаела, или просто част от клипа към новата ѝ песен, предстои да разберем. Песента ще бъде пусната днес в 18:00 часа.

Михаела Маринова имаше дългогодишна връзка с футболиста Александър Дюлгеров, като двамата редовно споделяха снимки от съвместни пътувания и събития, но без да излагат личния си живот на показ. Въпреки че през 2020 г. се появиха слухове, че Дюлгеров ѝ е предложил брак по време на романтична ваканция в Париж, след 2022 г. името му изчезна от профила на певицата. В началото на 2023 г. стана ясно, че двамата са се разделили, но причините за раздялата остават неясни.

През последните години, обаче, Михаела все по-често се появява в компанията на нов мъж, когото виждаме и на актуалните кадри. Въпреки това, името му все още не е разкрито, а отношенията им не са потвърдени публично. В Instagram профила на певицата се появяват снимки от пътувания и моменти на близост, но без да бъде посочен официален статус на връзката им.

Михаела Маринова многократно е заявявала в интервюта, че предпочита да запази любовния си живот за себе си и да не го коментира публично.