Сгодена ли е Михаела Маринова? (СНИМКИ)

Сгодена ли е Михаела Маринова? (СНИМКИ)

8 Август, 2025 12:11

Певицата публикува горещи и мистериозни кадри в прегръдките на млад мъж

Сгодена ли е Михаела Маринова? (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Михаела Маринова отново разбуди социалните мрежи с няколко горещи и мистериозни кадъра, които бързо привлякоха вниманието. На снимките певицата позира в прегръдките на млад мъж, с когото неведнъж е споделяла снимки и сторита в Instagram.

Под публикацията тя написа послание, изпълнено със сантименталност и романтика:

"Написах безброй песни, търсейки теб.
Търпеливо те чаках.
Мечтаех те.❤️
Сега си тук до мен" - прошепвам в моите "100 мечти" и казвам най-увереното си "ДА"!“

На някои от кадрите се вижда годежен пръстен, който моментално предизвика бурни реакции сред последователите на певицата. Бързо започнаха да се сипят поздравления и пожелания за вечна любов, но дали това е знак за нов етап в личния живот на Михаела, или просто част от клипа към новата ѝ песен, предстои да разберем. Песента ще бъде пусната днес в 18:00 часа.


Михаела Маринова имаше дългогодишна връзка с футболиста Александър Дюлгеров, като двамата редовно споделяха снимки от съвместни пътувания и събития, но без да излагат личния си живот на показ. Въпреки че през 2020 г. се появиха слухове, че Дюлгеров ѝ е предложил брак по време на романтична ваканция в Париж, след 2022 г. името му изчезна от профила на певицата. В началото на 2023 г. стана ясно, че двамата са се разделили, но причините за раздялата остават неясни.

През последните години, обаче, Михаела все по-често се появява в компанията на нов мъж, когото виждаме и на актуалните кадри. Въпреки това, името му все още не е разкрито, а отношенията им не са потвърдени публично. В Instagram профила на певицата се появяват снимки от пътувания и моменти на близост, но без да бъде посочен официален статус на връзката им.

Михаела Маринова многократно е заявявала в интервюта, че предпочита да запази любовния си живот за себе си и да не го коментира публично.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само питам

    9 0 Отговор
    тая какво работи?

    Коментиран от #3

    12:12 08.08.2025

  • 2 Абе

    6 0 Отговор
    Пука ли ми? хел ноу.

    12:19 08.08.2025

  • 3 Пацо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    Пише, че е певица.
    Някаква чалгаджийска фиданка е явно, то с футболисти да се занимаваш, значи наистина мразиш себе си!

    12:20 08.08.2025

  • 4 коя е

    9 0 Отговор
    тая, а иначе въобще не ме интересува годена ли е или се пляка без брак

    12:23 08.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Ф устата...

    12:24 08.08.2025

  • 6 каква певица е? показва си голотийте

    7 0 Отговор
    ясно тая е уфлуенцър, дето си показват голотийте за пари в истеграм и се мислят за специални

    12:26 08.08.2025