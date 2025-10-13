Сгодена ли е Венета Райкова?

В интернет пространството упорито се носи слухът, че новата водеща на "Преди обед", но пък добре познатата на българския зрител Венета Райкова е сгодена за мистериозния си партньор. Романтичният жест се е случил в сряда, 8 октомври—точно две години след запознанството им на 8 октомври 2023 г. По информация на близки, любимият на Венета е поднесъл скъп годежен пръстен и я е помолил да стане негова съпруга.

Дни по-рано мъжът се е върнал по спешност от Дубай, където развива бизнес, след като научил, че Венета е развила тежка инфекция и се лекува у дома си. Тя публично го похвали, че е долетял веднага, донесъл лекарства и организирал доставката на храна — жест, който ясно показва сериозните му намерения, пише Шоу Блиц.

Предложението идва на фона на скандалите в ефир между Венета Райкова и Георги Тошев и последвалото ѝ слизане от екран. Още с първата изява в сутрешното предаване тя призна, че връзката им е подложена на изпитание, тъй като партньорът ѝ не одобрява ежедневното водене на шоу и дори ѝ е поставил ултиматум - него или телевизията.

Жестът с годежа е и ясно заявяване на плановете му за общо бъдеще. Според близки Венета обмисля да приеме предложението, което би могло да означава и пауза или оттегляне от ефир—особено ако двамата решат да се установят в Дубай, където той основно работи.

Венета ревностно пази самоличността му в тайна, което само подхранва различни слухове. В медийните среди се завъртя версия за депутат, но тя не отговаря на истината. Партньорът на Райкова е инвестиционен банкер, занимава се и с имоти, по-млад е от нея с осем години и, както Венета, има зад гърба си брак и дете. Дали тя ще разкрие кой е мистериозният мъж, за когото е възможно скоро да се омъжи, остава да разберем.