Новини
Любопитно »
Сгодена ли е Венета Райкова?

Сгодена ли е Венета Райкова?

13 Октомври, 2025 13:31 772 11

  • венета райкова-
  • годеж-
  • сгодена-
  • младо гадже-
  • водеща

Упорит слух твърди, че тя е получила предложението за брак през изминалата седмица

Сгодена ли е Венета Райкова? - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В интернет пространството упорито се носи слухът, че новата водеща на "Преди обед", но пък добре познатата на българския зрител Венета Райкова е сгодена за мистериозния си партньор. Романтичният жест се е случил в сряда, 8 октомври—точно две години след запознанството им на 8 октомври 2023 г. По информация на близки, любимият на Венета е поднесъл скъп годежен пръстен и я е помолил да стане негова съпруга.

Дни по-рано мъжът се е върнал по спешност от Дубай, където развива бизнес, след като научил, че Венета е развила тежка инфекция и се лекува у дома си. Тя публично го похвали, че е долетял веднага, донесъл лекарства и организирал доставката на храна — жест, който ясно показва сериозните му намерения, пише Шоу Блиц.

Предложението идва на фона на скандалите в ефир между Венета Райкова и Георги Тошев и последвалото ѝ слизане от екран. Още с първата изява в сутрешното предаване тя призна, че връзката им е подложена на изпитание, тъй като партньорът ѝ не одобрява ежедневното водене на шоу и дори ѝ е поставил ултиматум - него или телевизията.

Жестът с годежа е и ясно заявяване на плановете му за общо бъдеще. Според близки Венета обмисля да приеме предложението, което би могло да означава и пауза или оттегляне от ефир—особено ако двамата решат да се установят в Дубай, където той основно работи.

Венета ревностно пази самоличността му в тайна, което само подхранва различни слухове. В медийните среди се завъртя версия за депутат, но тя не отговаря на истината. Партньорът на Райкова е инвестиционен банкер, занимава се и с имоти, по-млад е от нея с осем години и, както Венета, има зад гърба си брак и дете. Дали тя ще разкрие кой е мистериозният мъж, за когото е възможно скоро да се омъжи, остава да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 добра реклама

    9 0 Отговор
    се прави по друг начин

    13:40 13.10.2025

  • 3 Дърта кифла

    13 0 Отговор
    Скъсана от ползване чанта

    13:46 13.10.2025

  • 4 Промяна

    1 8 Отговор
    Венета е умна образована успешна жена Пожелавам и сбъдване на всичките и желания Следя я с интерес Забавна истинска очарователна

    Коментиран от #9

    13:48 13.10.2025

  • 5 На кой му пука

    6 1 Отговор
    Дали е или не е

    13:48 13.10.2025

  • 6 999

    4 1 Отговор
    Жалко за овчите ботуши...Ще ги изядат молците ако овцата замине за Дубай...

    13:49 13.10.2025

  • 7 Хкйк

    8 1 Отговор
    Бутали са я повече от количка в Кауфланд

    13:51 13.10.2025

  • 8 Спиро

    2 0 Отговор
    Пак Дубай, пак диаманти..

    13:54 13.10.2025

  • 9 Бялджип

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    Ти самата Венета ли си?

    13:57 13.10.2025

  • 10 Чичо

    0 0 Отговор
    Километража и е превъртян !

    14:13 13.10.2025

  • 11 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Абе кой го интересува тази дали въобще съществува Бе ?

    14:13 13.10.2025