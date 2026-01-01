Samsung се готви да промени изцяло света на смартфоните

Докато основната мобилна индустрия в момента се занимава с надпревара за достигане на 8000 mAh, инженерите от Samsung SDI според информациите тестват система, която би засенчила всичко, което в момента е на пазара. Слухове от тестовата база сочат, че южнокорейският технологичен гигант подлага масивна 20 000 mAh силициево-въглеродна батерия на строга симулация. Тази експериментална батерия използва двойна „разположена” конфигурация, съчетаваща първична клетка с капацитет 12 000 mAh и дебелина 6,3 mm с вторична „спомагателна батерия” с капацитет 8000 mAh и дебелина 4 mm. На хартия резултатите са рекордни, като прототипът постигна невероятните 27 часа време с включен екран и успешно завърши 960 симулирани годишни цикъла на зареждане.

Въпреки това, подобно на двигател с висока компресия, изтласкан до абсолютните си граници, прототипът изглежда е претърпял катастрофална структурна повреда по време на последните етапи на валидирането. Докладите сочат, че батерията е развила значително подуване скоро след приключването на тестовете за издръжливост, което повдига сериозни съмнения относно нейната дългосрочна надеждност и годност за употреба. По-конкретно, вторичната клетка с капацитет 8000 mAh се е разширила от фабричната спецификация от 4 mm до 7,2 mm, което е структурна деформация, която вероятно би откъснала капака на всяко стандартно шаси на смартфон. Макар че силициево-въглеродната технология предлага по-висока енергийна плътност при по-малък отпечатък – механичното напрежение от литирането причинява разширяване и свиване на материала, физическа реалност, която Samsung не е успяла да „настрои“ за екстремната мощност от 20 000 mAh.

Въпреки перспективата за многодневен пробег, тази „хипер-батерия“ е далеч от достигане на шоурума. Безопасността е от първостепенно значение за Samsung, особено предвид историята на марката с термично изтичане, а тази последна информация предполага, че технологията все още е във фазата на концепт. Засега се очаква предстоящият Galaxy S26 Ultra от 2026 година да запази изпитаната си батерия с капацитет 5000 mAh, докато отделът „Специални проекти“ се връща към чертожната дъска, за да реши проблемите.