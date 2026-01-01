Новини
Samsung се готви да промени изцяло света на смартфоните

1 Януари, 2026 13:30 1 167 5

  • samsung-
  • galaxy-
  • s26-
  • батерия

Ако слуховете се окажат верни, това може да е най-голямата иновация от последните години

Samsung се готви да промени изцяло света на смартфоните - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато основната мобилна индустрия в момента се занимава с надпревара за достигане на 8000 mAh, инженерите от Samsung SDI според информациите тестват система, която би засенчила всичко, което в момента е на пазара. Слухове от тестовата база сочат, че южнокорейският технологичен гигант подлага масивна 20 000 mAh силициево-въглеродна батерия на строга симулация. Тази експериментална батерия използва двойна „разположена” конфигурация, съчетаваща първична клетка с капацитет 12 000 mAh и дебелина 6,3 mm с вторична „спомагателна батерия” с капацитет 8000 mAh и дебелина 4 mm. На хартия резултатите са рекордни, като прототипът постигна невероятните 27 часа време с включен екран и успешно завърши 960 симулирани годишни цикъла на зареждане.

Въпреки това, подобно на двигател с висока компресия, изтласкан до абсолютните си граници, прототипът изглежда е претърпял катастрофална структурна повреда по време на последните етапи на валидирането. Докладите сочат, че батерията е развила значително подуване скоро след приключването на тестовете за издръжливост, което повдига сериозни съмнения относно нейната дългосрочна надеждност и годност за употреба. По-конкретно, вторичната клетка с капацитет 8000 mAh се е разширила от фабричната спецификация от 4 mm до 7,2 mm, което е структурна деформация, която вероятно би откъснала капака на всяко стандартно шаси на смартфон. Макар че силициево-въглеродната технология предлага по-висока енергийна плътност при по-малък отпечатък – механичното напрежение от литирането причинява разширяване и свиване на материала, физическа реалност, която Samsung не е успяла да „настрои“ за екстремната мощност от 20 000 mAh.

Въпреки перспективата за многодневен пробег, тази „хипер-батерия“ е далеч от достигане на шоурума. Безопасността е от първостепенно значение за Samsung, особено предвид историята на марката с термично изтичане, а тази последна информация предполага, че технологията все още е във фазата на концепт. Засега се очаква предстоящият Galaxy S26 Ultra от 2026 година да запази изпитаната си батерия с капацитет 5000 mAh, докато отделът „Специални проекти“ се връща към чертожната дъска, за да реши проблемите.


  • 1 Зарядно

    1 0 Отговор
    60 вата ще има ли ????

    Коментиран от #3

    13:41 01.01.2026

  • 2 Простият

    0 0 Отговор
    Иновация, иновация, колко да е иновация, като пак си караш от 24 до 48 часа максимум с едно зареждане и след това търсиш зарядното - то и сега си е така.

    13:48 01.01.2026

  • 3 За съжаление

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зарядно":

    60 Вт. за 20 Ач батерия няма да върши работа. Ще требе 600 Вт зарядно.

    13:51 01.01.2026

  • 4 мхм

    0 0 Отговор
    Xiaomi вече продава няколко модела със силициева батерия, дори и 2024 модели имат с този тип батерия. Дано и Самсунг я пуснат до 1-2 години, а по-нататък може и Епъл да направят тази иновация.

    14:26 01.01.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Трябва да се търси баланса, между капацитет на батерия, процесор, и използвани плюс всякакви висящи приложения! Ако ще и 50 000 ампер часа капацитет да е, ако процесора нон стоп върти за щуротии, резултата е един и същ! Затова макс чиста операционна система и без глупави приложевиь...

    14:32 01.01.2026