Михаела Маринова потвърди, че е сгодена: „Супер щастлива съм"

Преди няколко години Михаела Маринова направи първите си стъпки към сбъдването на голямата си мечта чрез участие в телевизионно музикално предаване. А днес тя е сред най-разпознаваемите млади звезди на българската сцена.

В студиото на „Събуди се“ певицата разказа за своя творчески път, личните си щастливи моменти и предложението, което е чакала цял живот.

„Преди известно време с приятели седнахме и размишлявахме за нещата, които се случват. Спомних си за Михаела, която беше на 16, а сега съм на 27 и празнувам 10 години на сцена”, сподели изпълнителката.

Маринова потвърди и новината, че е сгодена: „Супер щастлива съм, че това ми се случи. За сватба още нямаме дата. Има толкова много неща, върху които сме се фокусирали. Искаме да се насладим на всяка секунда заедно.”

В откровен разговор певицата признава, че най-голямото ѝ предизвикателство през последното десетилетие е било да остане вярна на себе си: „Най-голямото предизвикателство през тези 10 години беше да запася и съхраня ядрото си. Исках да остана вярна на истината, която е важна за мен.”

Юбилейната година за Маринова ще бъде отбелязана с мащабен концерт през септември. „С този концерт ще отпразнувам моята годишнина на музикалната сцена. Поканила съм специални гости, които по пътя на музиката са ми подавали многократно ръка и нямам търпение за всичко, което предстои”, сподели тя.

С 10 години на сцената, нови творчески планове и годеж, Михаела Маринова влиза в нов етап както в кариерата, така и в личния си живот.