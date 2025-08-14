Никога не използвайте белина върху тези повърхности

Използването на белина, мощен дезинфектант, може да е част от рутинното ви почистване. Но има някои повърхности и места в дома, където употребата на този силен химикал може да причини повече вреда, отколкото полза. Важно е да се отървете от замърсяванията и да се уверите, че всичко е без микроби, но също така трябва да е подходящият почистващ препарат за работата.

Използването на белина върху някои повърхности или зони в дома, може да бъде корозивна, да причини обезцветяване, да повреди повърхностите, да отдели токсични изпарения или да навреди на материалите. В повечето случаи има алтернативи на белината, които са по-естествени и по-нежни за употреба в къщата.

Ето за кои повърхности НЕ трябва да използвате белина, когато става въпрос за почистване.

Каменни плотове и повърхности

Мислите да използвате белина върху красивите си каменни плотове? Помислете отново. В противен случай рискувате да ги съсипете. Каменните повърхности, включително мрамор, гранит и кварц, са порести и белината може да причини вреда на тези красиви материали. Белината може да повреди уплътнителя на каменните повърхности, както и да обезцвети повърхността или дори да промени цвета на камъка. И не само може да причини вреда на вашите каменни плотове или повърхности, белината обикновено попива и остава.

Как да почиствате

Използвайте малко количество мек течен препарат за съдове, смесен с топла вода, и разтъркайте внимателно, след което изплакнете. Също така, изберете препарат за съдове без аромат, защото повечето аромати са съставени от масла и това ще създаде пръстен около зоната, която почиствате!

Неръждаема стомана и метали

Искате ли да дезинфекцирате и почистите тенджерите и тиганите си от неръждаема стомана или дори вилиците и лъжиците? Не посягайте към белина. Този силен химикал ще ви остави съсипани съдове за готвене и ще се наложи да отидете до магазина, за да си купите нови.

Белината може да окисли и корозира металите, причинявайки ръжда на повърхностите, а тя причинява обезцветяване.

Как да почиствате

Никога не използвайте стоманена вълна или груба гъба върху неръждаема стомана, за да избегнете надраскване на повърхността. По-добре заложете на микрофибърни кърпи и мощен препарат за миене на съдове. Смесете топла вода и няколко капки препарат в бутилка със спрей. Напръскайте повърхността от неръждаема стомана и с помощта на мека микрофибърна кърпа избършете сместа по посока на влакната. (Неръждаемата стомана има фини линии, които се наричат влакна.)

Дърво

Белината и дървото не вървят ръка за ръка, така че не забравяйте да избягвате този агресивен химикал върху всяка дървена повърхност, независимо дали става въпрос за дъски за рязане или дървени подове. След като използвате белина върху какъвто и да е вид дърво, е почти невъзможно да я премахнете. Порестата природа на дървото само ще абсорбира белината и не можете безопасно да я премахнете или изплакнете. Тя не само ще продължи да ерозира с течение на времето, но е и опасна за ръцете, краката или косматите лапи на вашия очарователен домашен любимец! Белината може да причини обезцветяване, да отслаби дървесните влакна и да повреди покритието на дървото.

Как да почиствате

Използвайте нежен почистващ препарат, специално предназначен за дърво. Не забравяйте да изстискате добре почистващата кърпа, за да избегнете щети от вода.

И ако почиствате дървен под, начинът на почистване ще зависи от това дали той е запечатан или незапечатан. За почистване на запечатани дървени подове, избършете с моп със смес от ¼ чаша мек или pH-неутрален сапун и вода в кофа. При незапечатани дървени подове трябва само редовно да метете, почиствате прах с моп или да почиствате с прахосмукачка, като внимавате да не използвате вода.

Фугираща смес

Забелязвате мухлясали фуги по душа или ваната? Разбира се, ще си помислите, просто ще излея малко белина върху тях и проблемът ще е решен. Белината може да направи фугите да изглеждат по-добре, но няма да стигне до същината на проблема. Може да изсветли зоната и да убие мухъла на повърхността, но не стига до корените на мухъла.

Чудите се каква е алтернативата на белината? Потърсете бутилка бял оцет, за да премахнете мухъла. Белият оцет може да убие около 82% от мухъла и може да проникне в порести повърхности, за да убие „корените“ на мухъла. Ако имате мухъл в плочки или по стените на душа, това е лесен начин да се отървете от него.

Как да почиствате

Изсипете бял оцет в бутилка с пулверизатор и напръскайте обилно повърхността и я оставете да престои един час. След това изплакнете зоната с влажна кърпа с топла вода (не накисвайте зоната с вода). Понякога може да се наложи търкане. Смесете сода бикарбонат и вода в купа, за да направите паста, и след това изтъркайте мястото с гъба. Ако обаче има много мухъл, свържете се с специалист, който да го отстрани.

Цветни тъкани или боя

Ако някога случайно сте използвали белина върху тениска с щампа или цял куп цветни дрехи, знаете, че тя оставя трайни петна. Имате упорито петно? Белината не е решението. Не използвайте белина близо до или върху цветни тъкани, боядисани повърхности или всякаква повърхност, податлива на обезцветяване и увреждане.