Кои уреди у дома харчат най-много ток?

13 Октомври, 2025 18:01 1 028 13

Ето кои са най-големите консуматори на електроенергия в домакинството

Кои уреди у дома харчат най-много ток? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

С нарастващите цени на всичко, а в това число и на електроенергията, изборът на енергийно ефективни уреди вече не е само екологично решение, а и реална финансова необходимост. Според анализ на организацията Energy Saving Trust, домакинските уреди са отговорни за над 40% от консумацията на електроенергия в едно средно домакинство. Експертите определят няколко групи уреди като най-големи „енергийни консуматори“ и предлагат конкретни стратегии за намаляване на разходите.

Перални, съдомиялни и сушилни машини

Тези уреди представляват приблизително 14% от сметката за ток. Основната причина е, че за работата им е необходимо нагряване на вода или въздух. Според експертите, най-простият начин да се намали разходът е прането на по-ниска температура — около 30°C, както и използването на икономични (eco) режими при пералните и съдомиялните машини. Освен това е препоръчително уредите да се пускат само при пълен капацитет.

Хладилници и фризери

Те работят непрекъснато и формират около 13% от енергийния разход. Средният им живот е над 15 години, което прави избора на енергийно ефективен модел особено важен. Новите хладилници с клас A или A+ могат да използват до 40% по-малко електроенергия от моделите, произведени преди десетилетие. За оптимална работа специалистите препоръчват температура от 4°C за хладилника и -18°C за фризера, както и редовно почистване на уплътненията и задните решетки.

Електроника – телевизори, компютри и игрови конзоли

Макар да изглеждат икономични, тези устройства съставляват около 6% от месечните разходи за ток, особено когато се оставят в режим на готовност. Само изключването на устройствата от контакта може да спести до 60 лв. годишно на домакинство, сочат данни на Ofgem. Използването на умни контакти и таймери също помага за автоматично изключване на техниката при неизползване.

Осветление

Около 5% от сметката за електроенергия отива за осветление. Подмяната на старите халогенни крушки с LED осветление може да намали потреблението с до 80%, като същевременно осигури по-дълъг живот – над 15 000 часа. LED крушките се предлагат с различна цветова температура, което позволява персонализиране на атмосферата в дома без компромис с ефективността.

Кухненски уреди – фурни, микровълнови печки и чайници

Приблизително 4% от електроенергията се изразходва в кухнята. Микровълновата печка е по-икономична от фурната, тъй като загрява директно храната, а не въздуха около нея. При използване на електрически чайник е препоръчително да се налива само необходимото количество вода – това може да спести до 150 кВтч годишно, показват данни на Energy Star.

Как да намалим сметките за ток

  • Избирайте уреди с висок енергиен клас (A, A+ или A++) – те може да струват повече първоначално, но се изплащат чрез по-ниски сметки.

  • Изключвайте устройствата от контакта – режимът на готовност продължава да консумира енергия.

  • Планирайте използването на уреди извън пиковите часове, ако вашият тарифен план предлага по-ниска нощна цена.

  • Почиствайте филтрите и отстранявайте прахта от вентилационните отвори, за да поддържате уредите в оптимално състояние.

  • Инвестирайте в смарт технологии – интелигентните термостати и контакти могат да управляват потреблението автоматично и да оптимизират работата на уредите.

Според последните данни на Международната агенция по енергетика (IEA), ако всяко домакинство в Европа подмени само трите си най-енергоемки уреда с високоефективни модели, това би довело до намаляване на енергийното потребление с 15% – еквивалент на спестяването на милиони мегаватчаса електроенергия годишно.


  • 1 Професор

    7 0 Отговор
    През комунизма един лампов телевизор харчеше по 400W - почти колкото малък котлон. Една крушка харчеше по 100W. Но сметката за ток не беше проблем. Днес един смарт телевизор харчи 40W а Лед крушка 9W. През комунизма една акумулираща печка харчеше по 4000W една електрическа печка Елва беше 2000W. Днес един климатик харчи средно 800W.

    Коментиран от #4, #10

    18:13 13.10.2025

  • 2 прокопи

    4 0 Отговор
    В къщи, жена ми харчи най - много. Ще я изключвам.

    18:14 13.10.2025

  • 3 Пич

    10 1 Отговор
    Най много харчат украинските уреди ! Защото не ни плащат нищо !!! Ние плащаме техните сметки!!!

    18:16 13.10.2025

  • 4 Кокошката🐔🐔🐔

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Професор":

    И защо приключи този рай, господин човек ❓❓❓

    Коментиран от #7

    18:18 13.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Бойлера и фурната са най-големите консуматори.

    18:20 13.10.2025

  • 6 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Лелке, миялната е супер икономична, моята има отчет за месечно изразходени ток и вода, ако миеш тия съдове цял месец на ръка ще пръснеш в пъти повече пари от миенето с миялна

    18:22 13.10.2025

  • 7 Професор

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кокошката🐔🐔🐔":

    Не беше рай. Не съм казал че е било Рай просто токът беше по евтин. Е, не всеки имаше лампов телевизор пък и режим на тока имаше. Токът евтин ама 2 часа го има 2 часа го няма. Исках да кажа че днес уредите са много по икономични и пак електроенергията ни излиза скъпа. Аз имам огромен смарт телевизор ама го пускам рядко. Смартфонът ми служи и за телефон и за телевизор. Пускам си YouTube там има огромно богатство от съдържание. И филми, новини, анализи, документалистика, музика и.тнт. Той и телевизора си има YouTube ама ми е по удобно по смартфона.

    18:22 13.10.2025

  • 8 Историк

    2 0 Отговор
    Верно тока беше 2 стотинки.
    Ама колко струваха телевизори, печки, хладилници?-с две думи уредите на цивилизацията.(секция, гардероб.)
    Майтапа настрана, но като влезеш в съседа все едно си влязъл в собствения си дом..всичко еднакво по един модел.
    По 500 до 600лв. със заплати по по 100-120лв. обичайна заплата

    Коментиран от #11

    18:46 13.10.2025

  • 9 Буха ха

    1 0 Отговор
    Климатици не се споменават, вероятно все още не са достигнали до селото на пълничката редакторка Събина

    18:54 13.10.2025

  • 10 Стара чанта

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Професор":

    Първо - у нас никога не е имало т.н. Комунизъм. Бяхме в социалистическа система, преминала в развит социализъм и други измислени фразировки - за да не лъсне голата истина - Голямата лъжа. А тогава сиренето беше 0,80 лв. килограма ( кравето), овчето - 1,20лв... Само не ми е ясно защо сравнявате това време със сегашния свят ? През времето на Римската империя сигурно разликите са още по- драстични ( разбираемо). Тази ,,носталгия" , набивана постоянно и умишлено на хората, и представена толкова невинно и лицемерно май има други , скрити цели.?! Или не, г- н ПрофесУр ?

    Коментиран от #13

    18:56 13.10.2025

  • 11 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Ми технология бе! Те и домашните компютри бяха скъпи! Подобряване на технологии, Увеличава се производството. Ти знаеш ли колко струваше един добър касетофон на Корекома? Да не каже някой, че там било евтино.

    19:01 13.10.2025

  • 12 На бас

    0 0 Отговор
    Уражомелката и Електрожена.

    19:03 13.10.2025

  • 13 Сиренето

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стара чанта":

    беше 2.40 лв./ кг. кравето, и 3.60 лв./ кг. овчето. Кашкавала беше 4.0 лв./кг.
    Луканковите салами хемус и диавена бяха по 12 лв./кг.

    19:06 13.10.2025