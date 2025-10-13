Кои уреди у дома харчат най-много ток?

С нарастващите цени на всичко, а в това число и на електроенергията, изборът на енергийно ефективни уреди вече не е само екологично решение, а и реална финансова необходимост. Според анализ на организацията Energy Saving Trust, домакинските уреди са отговорни за над 40% от консумацията на електроенергия в едно средно домакинство. Експертите определят няколко групи уреди като най-големи „енергийни консуматори“ и предлагат конкретни стратегии за намаляване на разходите.

Перални, съдомиялни и сушилни машини

Тези уреди представляват приблизително 14% от сметката за ток. Основната причина е, че за работата им е необходимо нагряване на вода или въздух. Според експертите, най-простият начин да се намали разходът е прането на по-ниска температура — около 30°C, както и използването на икономични (eco) режими при пералните и съдомиялните машини. Освен това е препоръчително уредите да се пускат само при пълен капацитет.

Хладилници и фризери

Те работят непрекъснато и формират около 13% от енергийния разход. Средният им живот е над 15 години, което прави избора на енергийно ефективен модел особено важен. Новите хладилници с клас A или A+ могат да използват до 40% по-малко електроенергия от моделите, произведени преди десетилетие. За оптимална работа специалистите препоръчват температура от 4°C за хладилника и -18°C за фризера, както и редовно почистване на уплътненията и задните решетки.

Електроника – телевизори, компютри и игрови конзоли

Макар да изглеждат икономични, тези устройства съставляват около 6% от месечните разходи за ток, особено когато се оставят в режим на готовност. Само изключването на устройствата от контакта може да спести до 60 лв. годишно на домакинство, сочат данни на Ofgem. Използването на умни контакти и таймери също помага за автоматично изключване на техниката при неизползване.

Осветление

Около 5% от сметката за електроенергия отива за осветление. Подмяната на старите халогенни крушки с LED осветление може да намали потреблението с до 80%, като същевременно осигури по-дълъг живот – над 15 000 часа. LED крушките се предлагат с различна цветова температура, което позволява персонализиране на атмосферата в дома без компромис с ефективността.

Кухненски уреди – фурни, микровълнови печки и чайници

Приблизително 4% от електроенергията се изразходва в кухнята. Микровълновата печка е по-икономична от фурната, тъй като загрява директно храната, а не въздуха около нея. При използване на електрически чайник е препоръчително да се налива само необходимото количество вода – това може да спести до 150 кВтч годишно, показват данни на Energy Star.

Как да намалим сметките за ток

Избирайте уреди с висок енергиен клас (A, A+ или A++) – те може да струват повече първоначално, но се изплащат чрез по-ниски сметки.

Изключвайте устройствата от контакта – режимът на готовност продължава да консумира енергия.

Планирайте използването на уреди извън пиковите часове , ако вашият тарифен план предлага по-ниска нощна цена.

Почиствайте филтрите и отстранявайте прахта от вентилационните отвори , за да поддържате уредите в оптимално състояние.

Инвестирайте в смарт технологии – интелигентните термостати и контакти могат да управляват потреблението автоматично и да оптимизират работата на уредите.

Според последните данни на Международната агенция по енергетика (IEA), ако всяко домакинство в Европа подмени само трите си най-енергоемки уреда с високоефективни модели, това би довело до намаляване на енергийното потребление с 15% – еквивалент на спестяването на милиони мегаватчаса електроенергия годишно.