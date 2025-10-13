Кои уреди у дома харчат най-много ток?

С нарастващите цени на всичко, а в това число и на електроенергията, изборът на енергийно ефективни уреди вече не е само екологично решение, а и реална финансова необходимост. Според анализ на организацията Energy Saving Trust, домакинските уреди са отговорни за над 40% от консумацията на електроенергия в едно средно домакинство. Експертите определят няколко групи уреди като най-големи „енергийни консуматори“ и предлагат конкретни стратегии за намаляване на разходите.
Перални, съдомиялни и сушилни машини
Тези уреди представляват приблизително 14% от сметката за ток. Основната причина е, че за работата им е необходимо нагряване на вода или въздух. Според експертите, най-простият начин да се намали разходът е прането на по-ниска температура — около 30°C, както и използването на икономични (eco) режими при пералните и съдомиялните машини. Освен това е препоръчително уредите да се пускат само при пълен капацитет.
Хладилници и фризери
Те работят непрекъснато и формират около 13% от енергийния разход. Средният им живот е над 15 години, което прави избора на енергийно ефективен модел особено важен. Новите хладилници с клас A или A+ могат да използват до 40% по-малко електроенергия от моделите, произведени преди десетилетие. За оптимална работа специалистите препоръчват температура от 4°C за хладилника и -18°C за фризера, както и редовно почистване на уплътненията и задните решетки.
Електроника – телевизори, компютри и игрови конзоли
Макар да изглеждат икономични, тези устройства съставляват около 6% от месечните разходи за ток, особено когато се оставят в режим на готовност. Само изключването на устройствата от контакта може да спести до 60 лв. годишно на домакинство, сочат данни на Ofgem. Използването на умни контакти и таймери също помага за автоматично изключване на техниката при неизползване.
Осветление
Около 5% от сметката за електроенергия отива за осветление. Подмяната на старите халогенни крушки с LED осветление може да намали потреблението с до 80%, като същевременно осигури по-дълъг живот – над 15 000 часа. LED крушките се предлагат с различна цветова температура, което позволява персонализиране на атмосферата в дома без компромис с ефективността.
Кухненски уреди – фурни, микровълнови печки и чайници
Приблизително 4% от електроенергията се изразходва в кухнята. Микровълновата печка е по-икономична от фурната, тъй като загрява директно храната, а не въздуха около нея. При използване на електрически чайник е препоръчително да се налива само необходимото количество вода – това може да спести до 150 кВтч годишно, показват данни на Energy Star.
Как да намалим сметките за ток
-
Избирайте уреди с висок енергиен клас (A, A+ или A++) – те може да струват повече първоначално, но се изплащат чрез по-ниски сметки.
-
Изключвайте устройствата от контакта – режимът на готовност продължава да консумира енергия.
-
Планирайте използването на уреди извън пиковите часове, ако вашият тарифен план предлага по-ниска нощна цена.
-
Почиствайте филтрите и отстранявайте прахта от вентилационните отвори, за да поддържате уредите в оптимално състояние.
-
Инвестирайте в смарт технологии – интелигентните термостати и контакти могат да управляват потреблението автоматично и да оптимизират работата на уредите.
Според последните данни на Международната агенция по енергетика (IEA), ако всяко домакинство в Европа подмени само трите си най-енергоемки уреда с високоефективни модели, това би довело до намаляване на енергийното потребление с 15% – еквивалент на спестяването на милиони мегаватчаса електроенергия годишно.
1 Професор
Коментиран от #4, #10
18:13 13.10.2025
2 прокопи
18:14 13.10.2025
3 Пич
18:16 13.10.2025
4 Кокошката🐔🐔🐔
До коментар #1 от "Професор":И защо приключи този рай, господин човек ❓❓❓
Коментиран от #7
18:18 13.10.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:20 13.10.2025
6 ООрана държава
18:22 13.10.2025
7 Професор
До коментар #4 от "Кокошката🐔🐔🐔":Не беше рай. Не съм казал че е било Рай просто токът беше по евтин. Е, не всеки имаше лампов телевизор пък и режим на тока имаше. Токът евтин ама 2 часа го има 2 часа го няма. Исках да кажа че днес уредите са много по икономични и пак електроенергията ни излиза скъпа. Аз имам огромен смарт телевизор ама го пускам рядко. Смартфонът ми служи и за телефон и за телевизор. Пускам си YouTube там има огромно богатство от съдържание. И филми, новини, анализи, документалистика, музика и.тнт. Той и телевизора си има YouTube ама ми е по удобно по смартфона.
18:22 13.10.2025
8 Историк
Ама колко струваха телевизори, печки, хладилници?-с две думи уредите на цивилизацията.(секция, гардероб.)
Майтапа настрана, но като влезеш в съседа все едно си влязъл в собствения си дом..всичко еднакво по един модел.
По 500 до 600лв. със заплати по по 100-120лв. обичайна заплата
Коментиран от #11
18:46 13.10.2025
9 Буха ха
18:54 13.10.2025
10 Стара чанта
До коментар #1 от "Професор":Първо - у нас никога не е имало т.н. Комунизъм. Бяхме в социалистическа система, преминала в развит социализъм и други измислени фразировки - за да не лъсне голата истина - Голямата лъжа. А тогава сиренето беше 0,80 лв. килограма ( кравето), овчето - 1,20лв... Само не ми е ясно защо сравнявате това време със сегашния свят ? През времето на Римската империя сигурно разликите са още по- драстични ( разбираемо). Тази ,,носталгия" , набивана постоянно и умишлено на хората, и представена толкова невинно и лицемерно май има други , скрити цели.?! Или не, г- н ПрофесУр ?
Коментиран от #13
18:56 13.10.2025
11 Коста
До коментар #8 от "Историк":Ми технология бе! Те и домашните компютри бяха скъпи! Подобряване на технологии, Увеличава се производството. Ти знаеш ли колко струваше един добър касетофон на Корекома? Да не каже някой, че там било евтино.
19:01 13.10.2025
12 На бас
19:03 13.10.2025
13 Сиренето
До коментар #10 от "Стара чанта":беше 2.40 лв./ кг. кравето, и 3.60 лв./ кг. овчето. Кашкавала беше 4.0 лв./кг.
Луканковите салами хемус и диавена бяха по 12 лв./кг.
19:06 13.10.2025