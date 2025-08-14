Опасно селфи: Слон стъпка и съблече турист в Индия (ВИДЕО)

Инцидент с турист, който се опита да заснеме селфи със слон, завърши с тежки наранявания и глоба, след като животното го нападна и буквално го съблече на улицата. Случаят, определен от властите като „безразсъдно и опасно поведение“, беше заснет на видео и предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, пише nypost.com.

Произшествието е станало в неделя, в близост до храм в щата Карнатака, Индия. Според очевидци, туристът, идентифициран като Р. Басавараджу, е навлязъл незаконно в охраняема горска зона, където се е натъкнал на див слон, хранещ се с моркови край пътя.

Свидетели разказват, че при опита да си направи снимка, светкавицата на телефона е раздразнила животното. Видеозаписът показва как слонът повдига хобота си и внезапно се втурва да преследва Басавараджу, преминавайки през пътя и стресирайки шофьорите.

Туристът опитал да избяга, но паднал по лице на асфалта, след което слонът го настигнал и започнал да го стъпква. В резултат на атаката дрехите му били разкъсани, включително панталоните и бельото.

След кратко време животното се оттеглило обратно в гората, а пострадалият бил откаран в болница със сериозни наранявания.

Местните горски власти наложили на Басавараджу глоба от 25 000 рупии (около 285 долара) за незаконно навлизане и провокиране на диво животно. Освен това той бил задължен да запише видео извинение, в което признава, че е действал поради „неосведоменост относно правилата за безопасност“.

„Това е ясен пример защо туристите трябва да спазват правилата на природните резервати и да оставят обучените служители да се справят с подобни ситуации“, коментира свидетелят Даниел Осорио пред Daily Mail.

Индия е дом на над 30 000 диви слона – около 60% от цялата популация на азиатския слон. С увеличаването на туризма се засилват и конфликтите между хора и животни, често предизвикани от нарушаване на безопасната дистанция и пренебрегване на забраните.

Това не е първи подобен инцидент – миналата година в Джайпур слоницата Гоури нападна руска туристка, а месеци по-рано същото животно тежко рани местен търговец.

Специалисти по опазване на дивата природа предупреждават, че макар слоновете обичайно да са миролюбиви, провокация, страх или лошо отношение могат да доведат до агресия – особено в райони, където животните се използват за забавление или са поставени в неестествени условия.