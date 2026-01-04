В Япония започнаха да ядат месо от мечки след фаталните нападения

Нарастващият брой нападения на мечки в Япония през последните години води до неочаквано развитие – засилен интерес към консумацията на мечешко месо, съобщават международни медии, сред които Agence France-Presse.

По официални данни 2025 г. е била най-смъртоносната година, откакто се води статистика за нападения на мечки над хора в страната. До края на декември броят на загиналите при атаки е достигнал 13, като повечето инциденти са регистрирани в северните и планинските региони, включително Хокайдо и части от Хоншу. Експерти от Министерството на околната среда обясняват тенденцията с климатичните промени, намаляването на естествените хранителни ресурси и обезлюдяването на селските райони, което улеснява навлизането на диви животни в населени места.

В отговор правителството разшири мерките за контрол на популацията, включително чрез ловни екипи и модерни технологии. Паралелно с това част от ресторантьорите започнаха да използват месото от отстреляните животни, което по традиция се консумира ограничено в някои райони на страната.

71-годишният Сузуки, собственик на ресторант в северна Япония, заявява, че предпочита месото да бъде използвано, вместо да бъде унищожавано. По думите му интересът на клиентите към ястия с мечешко месо се е увеличил именно след зачестилите нападения. Някои посетители възприемат дегустацията и като символичен отговор на страха и гнева, породени от инцидентите.

Подобна нагласа споделя и 28-годишният Такааки Кимура, който опитал мечешко месо за първи път през 2025 г. Той го описва като плътно и ароматно, с вкус, който се разгръща при по-продължително дъвчене – характеристика, често посочвана и от кулинарни специалисти.

Японското правителство междувременно обмисля стимули за заведения, които включват месо от диви животни в менютата си. Според Министерството на земеделието подобен подход може да осигури допълнителни доходи за селските общности и да ограничи безцелното унищожаване на животни, определяни като „проблемни“. „Важно е да се намерят устойчиви и полезни приложения за дивата фауна, която създава рискове за хората“, посочиха от ведомството в официално изявление в началото на декември.

Успоредно с това властите въвеждат и превантивни мерки. В префектура Фукушима вече се използват дронове за наблюдение на мечи популации и за проследяване на миграционните им маршрути. Събраната информация подпомага по-прецизното разполагане на капани и системи за ранно предупреждение, с цел да се намалят сблъсъците между хора и диви животни.

Специалисти подчертават, че макар интересът към мечешкото месо да нараства, той остава нишов и е строго регулиран. Консумацията му изисква контролирана обработка и ветеринарни проверки, за да се избегнат здравни рискове, включително паразитни инфекции – фактор, който продължава да бъде предмет на обществен дебат в Япония.