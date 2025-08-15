Мила Роберт: Половин България ме мисли за травестит (СНИМКИ)

„Половин България се излекува от молитвата Полуживи, за останалата половина съм просто травестит“, заяви с типичната си самоирония певицата Мила Роберт. Младата певица, която никак не се свени от провокации, публикува серия любопитни снимки в социалните мрежи, на които е облечена в черен прилепнал костюм с прозрачни елементи. Акцентът в стилистиката е горната част точно на бюста ѝ с големи бели букви прозира думата „Свобода“.

Дъщерята на пеещата актриса и писателка Ваня Щерева отдавна е известна с нестандартния си артистичен почерк и смелите си изказвания. Провокацията за нея е не просто маркетингов ход, а част от творческата ѝ философия, пише Марица.

„Ако не предизвикам емоция – било то любов или гняв – значи не съм си свършила работата“, казва Мила в свои интервюта.

Постът със снимките, публикуван в Instagram, предизвика бурни реакции – хиляди харесвания, стотици коментари и разгорещени дискусии. Някои фенове я поздравяват за смелостта да заявява позиция и да се заиграва с образи, други я критикуват за „прекалено театрално поведение“.

Според близки до певицата, фотосесията е част от подготовката за нов музикален проект, който ще бъде представен до края на годината. Прави впечатление специалното участие на не кой да е, а близък на Мила и майка ѝ - Азис. Мила Роберт планира и серия клубни участия, на които освен хитовете си ще представи и нови композиции.