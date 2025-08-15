Новини
Мила Роберт: Половин България ме мисли за травестит (СНИМКИ)

Младата певица изглежда, че подготвя музикален проект с Азис, който е неин близък приятел

Мила Роберт: Половин България ме мисли за травестит (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Половин България се излекува от молитвата Полуживи, за останалата половина съм просто травестит“, заяви с типичната си самоирония певицата Мила Роберт. Младата певица, която никак не се свени от провокации, публикува серия любопитни снимки в социалните мрежи, на които е облечена в черен прилепнал костюм с прозрачни елементи. Акцентът в стилистиката е горната част точно на бюста ѝ с големи бели букви прозира думата „Свобода“.

Дъщерята на пеещата актриса и писателка Ваня Щерева отдавна е известна с нестандартния си артистичен почерк и смелите си изказвания. Провокацията за нея е не просто маркетингов ход, а част от творческата ѝ философия, пише Марица.

Публикация, споделена от Mila Robert (@mila_robert)

„Ако не предизвикам емоция – било то любов или гняв – значи не съм си свършила работата“, казва Мила в свои интервюта.

Постът със снимките, публикуван в Instagram, предизвика бурни реакции – хиляди харесвания, стотици коментари и разгорещени дискусии. Някои фенове я поздравяват за смелостта да заявява позиция и да се заиграва с образи, други я критикуват за „прекалено театрално поведение“.

Според близки до певицата, фотосесията е част от подготовката за нов музикален проект, който ще бъде представен до края на годината. Прави впечатление специалното участие на не кой да е, а близък на Мила и майка ѝ - Азис. Мила Роберт планира и серия клубни участия, на които освен хитовете си ще представи и нови композиции.


  • 2 456

    4 0 Отговор
    Коя и каква е тази?

    Коментиран от #3, #5

    12:00 15.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    На Прайда тъпчеше българският флаг.

    12:00 15.08.2025

  • 4 Полумесец

    3 0 Отговор
    Другата половина за транс.

    12:01 15.08.2025

  • 5 Зевс

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    Някаква на хранилка, скача за обратните, поруга българското знаме и т.н.

    12:01 15.08.2025

