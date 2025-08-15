Мила Роберт: Половин България ме мисли за травестит (СНИМКИ)

„Половин България се излекува от молитвата Полуживи, за останалата половина съм просто травестит“, заяви с типичната си самоирония певицата Мила Роберт. Младата певица, която никак не се свени от провокации, публикува серия любопитни снимки в социалните мрежи, на които е облечена в черен прилепнал костюм с прозрачни елементи. Акцентът в стилистиката е горната част точно на бюста ѝ с големи бели букви прозира думата „Свобода“.
Дъщерята на пеещата актриса и писателка Ваня Щерева отдавна е известна с нестандартния си артистичен почерк и смелите си изказвания. Провокацията за нея е не просто маркетингов ход, а част от творческата ѝ философия, пише Марица.
„Ако не предизвикам емоция – било то любов или гняв – значи не съм си свършила работата“, казва Мила в свои интервюта.
Постът със снимките, публикуван в Instagram, предизвика бурни реакции – хиляди харесвания, стотици коментари и разгорещени дискусии. Някои фенове я поздравяват за смелостта да заявява позиция и да се заиграва с образи, други я критикуват за „прекалено театрално поведение“.
Според близки до певицата, фотосесията е част от подготовката за нов музикален проект, който ще бъде представен до края на годината. Прави впечатление специалното участие на не кой да е, а близък на Мила и майка ѝ - Азис. Мила Роберт планира и серия клубни участия, на които освен хитовете си ще представи и нови композиции.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 456
Коментиран от #3, #5
12:00 15.08.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "456":На Прайда тъпчеше българският флаг.
12:00 15.08.2025
4 Полумесец
12:01 15.08.2025
5 Зевс
До коментар #2 от "456":Някаква на хранилка, скача за обратните, поруга българското знаме и т.н.
12:01 15.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.