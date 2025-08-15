За 40 г. Амазония е загубила 52 милиона хектара от площта си

От 1985 г. насам в бразилския регион на Амазония са загубени около 52 милиона хектара естествени земи – площ по-голяма от Испания, съобщава ДПА.

„Загуба“ на естествени земи означава, че конкретни територии вече не съществуват в естественото си, непроменено състояние. В този смисъл „загубата“ не означава, че земята изчезва физически, а че екосистемата ѝ е сериозно променена или разрушена, така че вече не функционира като естествена среда, пояснява БТА.

В национален мащаб загубата през последните четири десетилетия възлиза на 111,7 милиона хектара – повече от три пъти площта на Германия, показва доклад на инициативата MapBiomas, публикуван в сряда. Проектът MapBiomas работи съвместно с мрежа от университети, неправителствени организации и компании от технологичния сектор, които изследват предимно сателитни изображения.

До 1985 г. Бразилия е преобразувала 60% от земята, която в момента се използва за селско стопанство, добивна промишленост, градове и инфраструктура. Процесът е отнел близо пет века. „Оставащите 40% са били конвертирани в рамките на едва 40 години, от 1985 до 2024 г.“, каза Тасо Азеведо, координатор на MapBiomas.

Най-интензивното обезлесяване се е случило между 1995 и 2004 г. Въпреки това, през последното десетилетие тази тенденция „отново бива ускорена от деградацията на почвата, въздействието на климата и разширението на селското стопанство“, съобщават от MapBiomas.

Според доклада природните местности в Бразилия са намалели от 80% през 1985 г. до 65% през 2024 г.

В Пантанал – най-голямото влажно местообитание в света – цикълът на наводненията намалява с всяко десетилетие, като 2024 г. се оказа най-сухата година за последните 40 години. Миналата година водното равнище е било с 73% по-ниско от средното за периода 1985–2024 г. Намалената влажност също е благоприятствала опустошителни горски пожари.

В областта Серадо – влажните савани в югоизточната част на Бразилия – около 40 милиона хектара, заети от естествена растителност, са били унищожени през последните 40 години, което съответства на намаление с 28%.