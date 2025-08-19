Карло Анчелоти реши да не вика Винисиус за следващите квалификации

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти реши да не вика нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор в националния отбор за предстоящите мачове от южноамериканския квалификационен турнир за Мондиал 2026, съобщава Globo.

Според източника, треньорският щаб възнамерява да даде почивка на играча за мача срещу Боливия, след като Винисиус получи втори жълт картон в мача срещу Парагвай през юни и беше наказан за мача срещу Чили. Според Анчелоти, период на почивка ще бъде полезен за играча. Окончателният списък с отбора ще бъде обявен в началото на следващата седмица.

Бразилците ще бъдат домакини на Чили на 5-и септември, а пет дни по-късно на 10-и септември ще гостуват на Боливия.