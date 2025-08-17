Революционно: Създадоха паста за зъби от човешка коса

Учени от Кралския колеж в Лондон разработиха иновативна паста за зъби, използвайки кератин от човешка коса, която може революционно да промени стоматологичната грижа. Новото изследване показва, че този протеин може не само да предпази зъбите от кариес, но и да възстанови увредения емайл - нещо, което традиционалните пасти за зъби не могат да направят, пише dunavmost.com.

"За разлика от костите и косата, емайлът не се възстановява самостоятелно. След като се загуби, изчезва завинаги", обяснява д-р Шериф Елшаркауи, водещ автор на изследването и консултант по протетика в Кралския колеж в Лондон.

Изследователите открили, че кератинът - протеин, намиращ се в човешката коса, кожата и овчата вълна, образува плътно минерално покритие, което имитира структурата и функцията на естествения зъбен емайл. При експериментите учените извлекли кератин от овча вълна и установили, че когато протеинът се нанесе върху повърхността на зъба и влезе в контакт с минералите в слюнката, той създава кристална структура, подобна на естествения емайл.

Докато флуоридните пасти за зъби могат да забавят процеса на разрушаване на емайла, кератиновите препарати го спират напълно. Новата формула не само защитава зъбите от по-нататъшни увреждания, но може и да затвори отворени нервни канали, които причиняват повишена чувствителност на зъбите.

"Кератинът предлага революционна алтернатива на съществуващите стоматологични процедури", заявява д-р Сара Гамеа, изследователка в Кралския колеж и първи автор на изследването. "Той не само се получава устойчиво от биологични отпадни материали като коса и кожа, но също така елиминира нуждата от традиционните пластмасови смоли, използвани в възстановителната стоматология, които са токсични и по-малко издръжливи".

Кератиновото лечение може да се прилага чрез ежедневна паста за зъби или като професионално приложен гел в стоматологичен кабинет за по-насочено възстановяване. Изследването, публикувано в престижното научно списание "Advanced Healthcare Materials", показва, че новата технология съчетава биологичната функция с екологичната устойчивост.

Освен практическите предимства, кератинът може да съответства много по-точно на естествения цвят на зъбите в сравнение с традиционните синтетични материали, което прави възстановяванията по-естествени на вид.

Според прогнозите на учените, кератиновата паста за зъби може да се появи на пазара в рамките на две до три години. Изследването се вписва в по-широките усилия за прилагане на принципите на кръговата икономика в здравеопазването, превръщайки материали, които иначе биха били изхвърлени, в ценни клинични ресурси.

"Навлизаме в едно вълнуващо време, в което биотехнологиите ни позволяват не просто да лекуваме симптомите, а да възстановяваме биологическите функции, използвайки собствените материали на тялото", заключава д-р Елшаркауи.

Новата технология идва в момент на нарастващи опасения относно устойчивостта на здравните материали и дългосрочната употреба на флуорид, позиционирайки кератина като водещ кандидат за бъдещата стоматологична грижа.