Лионел Меси: През 2012 г. вкарах 91 гола... но никога не ми е пукало за рекорди

Лионел Меси: През 2012 г. вкарах 91 гола... но никога не ми е пукало за рекорди

Лионел Меси отново се дистанцира от обсебването от числата, което бележи модерния футбол. В интервю за ESPN аржентинската звезда отхвърли идеята, че е изградил кариерата си в търсене на статистически цели, подчертавайки, че винаги е преживявал играта много повече от всеки рекорд.

„В днешно време хората се фокусират много върху статистиката, а аз лично не харесвам много статистиката. Не мисля, че трябва да правя асистенция или да вкарвам гол, за да постигна рекорд или да надмина този или онзи човек“, заяви той. За Меси същественото никога не е било в числата: „Живея играта и ѝ се наслаждавам. Обичам да съм решаващ и да съм много замесен в мача. Но не играя за това и никога не съм му отдавал значение. Нещата се случиха като естествен резултат, не защото си мислех, че трябва да направя асистенция или да вкарам гол, за да постигна рекорд. Просто се случиха, защото трябваше да се случат.“

Запитан кой е бил най-добрият сезон в кариерата му, аржентинецът призна, че няма ясен отговор. „Не знам, трудно е, зависи от гледната точка“, каза той, припомняйки си забележителни години: „Имаше сезони, в които спечелих всичко, стигнах до финала на Копа Америка с националния отбор, спечелих Шампионската лига с Барселона... Трудно е. През 2012 г. вкарах 91 гола, но не играя за това, никога не ми е пукало за това. Не ми беше в главата да чупя рекорд или да надминавам някого. Трудно е да избера една година, за щастие имах много добри години.“


