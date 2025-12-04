Осъдиха Исус Христос за фиктивна регистрация на мигранти в дома му

Новини
4 Декември, 2025 20:56, обновена 4 Декември, 2025 21:03 797 4

Жителят на руския град Казан получи 2-годишна условна присъда

Милен Ганев

Жителят на руския град Казан Исус Христос получи двегодишна условна присъда за фиктивна регистрация на мигранти в апартамента му, съобщиха от Ново-Савиновски районен съд пред РИА Новости.

„Христос получи условна присъда от две години лишаване от свобода с изпитателен срок от две години и половина“, каза източникът на агенцията.

Делото първоначално било разгледано от Московския районен съд, след което е прехвърлено на Ново-Савиновски съд. Четиридесет и пет годишният Исус Петрович Христос (името е посочено в паспорта му), инвалид от втора степен, е обвинен в организиране на фиктивна регистрация на 45 чужденци в апартамент с площ от 31,9 квадратни метра.

Христос напълно призна вината си и изрази разкаяние. През май и август Московският районен съд глоби мъжа съответно с 60 000 и 13 000 рубли.


  • 1 Миленчо

    2 1 Отговор
    Батевото, като няма какво да пишеш не пиши глупости!

    21:06 04.12.2025

  • 2 Заралия

    0 0 Отговор
    Циганските квартали са пълни с фиктивни регистрации на сирийци ,пакистанци и прочие. Бониема под пари остана.

    21:12 04.12.2025

  • 3 Мюфтийството

    0 0 Отговор
    Да не посегнат само на Мухмед

    21:54 04.12.2025

  • 4 Мъж

    0 0 Отговор
    След Елизабет Цветанова кахъра не се влиза в тоалетната. Като влезне кахъра като се истропа всичко омирисва не се влиза по нея всичко мириише и направо жегват очите. Малкия кахър фърля по две кофи л.йна 🥳🤣😂🤣😂🤭🤭

    22:18 04.12.2025