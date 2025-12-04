Осъдиха Исус Христос за фиктивна регистрация на мигранти в дома му

Жителят на руския град Казан Исус Христос получи двегодишна условна присъда за фиктивна регистрация на мигранти в апартамента му, съобщиха от Ново-Савиновски районен съд пред РИА Новости.

„Христос получи условна присъда от две години лишаване от свобода с изпитателен срок от две години и половина“, каза източникът на агенцията.

Делото първоначално било разгледано от Московския районен съд, след което е прехвърлено на Ново-Савиновски съд. Четиридесет и пет годишният Исус Петрович Христос (името е посочено в паспорта му), инвалид от втора степен, е обвинен в организиране на фиктивна регистрация на 45 чужденци в апартамент с площ от 31,9 квадратни метра.

Христос напълно призна вината си и изрази разкаяние. През май и август Московският районен съд глоби мъжа съответно с 60 000 и 13 000 рубли.