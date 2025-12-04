Новини
Куентин Тарантино посочи кой е „най-слабият актьор" в Холивуд

4 Декември, 2025 18:31 920 2

Режисьорът наречен Пол Дейно "най-големия недостатък"

Куентин Тарантино посочи кой е „най-слабият актьор“ в Холивуд - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Куентин Тарантино разкритикува остро няколко холивудски актьори, като определи един от тях като „безвкусен“ и неговото участие в продукция, спечелила "Оскар" като „огромен недостатък“. Режисьорът, известен с филми като „Кучета в резерв“ и „Криминале“, направи коментарите си в разговор със сценариста Брет Истън Елис по време на обсъждане на неговата класация за Топ 10 филми на XXI век.

Тарантино стана особено емоционален при филма „Ще се лее кръв“ (2007) с Даниел Дей-Луис и Пол Дейно. Лентата заема пето място в личната му класация, но режисьорът заяви, че щяла да бъде по-високо, „ако не беше един голям, огромен недостатък… а недостатъкът е Пол Дейно“.

„Това трябваше да бъде дуел между двама актьори, но очевидно не е. Дейно е като вода без вкус. Даниел го изяжда жив. Остин Бътлър би бил чудесен в тази роля. Дейно е слаб и незапомнящ се“, коментира Тарантино. Той добави, че макар Дей-Луис да не се нуждае от силен партньор, самият филм има нужда от „равностоен опонент“, а не от „най-слабия актьор в SAG“.

Даниел Дей-Луис получи „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си на безпощадния нефтен магнат Даниел Плейнвю, а филмът спечели и наградата за операторско майсторство. Пол Дейно изпълнява ролята на проповедника Илай, жител на градче, през което Плейнвю прокарва нефтопровод.

Тарантино уточни, че не смята играта на Дейно за „ужасна“, но я определи като „празна“ и заяви, че лично „не го харесва“. В разговора 62-годишният режисьор добави още две имена в списъка на актьори, към които няма симпатии: Оуен Уилсън и Матю Лилард.

Коментарите му предизвикаха разделени реакции сред киноманите. Някои ги определиха като „искрени и освежаващи“, докато други критикуваха острия тон, особено към Дейно.

В класацията си Тарантино поставя „Падналият сокол“ (Black Hawk Down) на първо място, „Играта на играчките 3“ на второ, а романтичната комедия „Полунощ в Париж“ – на десето място, въпреки участието на Оуен Уилсън, за когото признава, че „не може да го понася“. След третото гледане обаче, казва той, успял да оцени изпълнението му във филма на Уди Алън.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Глупости. Пол Дейно изигра перфектно ролята си на загубен лутеранец, който пропусна да продаде имота си, богат на нефт за луди пари, докато магнатът Даниел Плейнвю го изцоаца със сондата по диагонал.

    18:40 04.12.2025

  • 2 Гадни копилета

    2 0 Отговор
    В американското кино най-слабият и най-дебелият актьор са Лоуръл и Харди.

    18:41 04.12.2025