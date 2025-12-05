Скандал в Конгреса: Адмирал от ВМС на САЩ отрече заповед „убийте всички“ при смъртоносна операция

Командирът на Специалните операции на Военноморските сили на САЩ адмирал Франк „Мич“ Брадли заяви пред Конгреса, че никога не е получавал заповед от министъра на отбраната Пийт Хегсет с формулировка „убийте ги всичките“ по време на операцията на 2 септември. Тогава при втори удар бяха убити двама оцелели от първоначална атака срещу плавателен съд, за който се предполага, че е превозвал наркотици в международни води край Венецуела, предаде Асошиейтед прес, предава БТА.

По думите на републиканския сенатор Том Котън, председател на Комисията по разузнаване в Сената, адмирал Брадли е бил категоричен в показанията си, че не е получавал нареждане да не се проявява милост или да бъдат убити всички.

Демократически представители, които също изслушаха адмирала и изгледаха видеозапис от инцидента, определиха атаката като силно обезпокоителна.

Конгресменът от Демократическата партия Адам Смит заяви, че по същество заповедта е била „унищожете наркотиците и убийте 11-те души на борда“. Той подчерта необходимостта разследването да продължи, като добави, че двамата оцелели са били „без дрехи, хванали се за носа на преобърната, неуправляема лодка, носеща се по водата“.

Законодателите настояват за пълен отчет на действията на американските сили, след като „Вашингтон пост“ съобщи, че именно адмирал Брадли е наредил атаката срещу оцелелите на 2 септември, за да изпълни заповед на Хегсет да „убие всички“. Според правни експерти подобно действие би представлявало престъпление, ако оцелелите действително са били цел на втория удар.