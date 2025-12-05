Новини
Скандал в Конгреса: Адмирал от ВМС на САЩ отрече заповед „убийте всички“ при смъртоносна операция

Скандал в Конгреса: Адмирал от ВМС на САЩ отрече заповед „убийте всички“ при смъртоносна операция

5 Декември, 2025 08:59

Законодатели настояват за пълно разследване след разкрития за втори удар срещу оцелели при операция край Венецуела

Скандал в Конгреса: Адмирал от ВМС на САЩ отрече заповед „убийте всички“ при смъртоносна операция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Командирът на Специалните операции на Военноморските сили на САЩ адмирал Франк „Мич“ Брадли заяви пред Конгреса, че никога не е получавал заповед от министъра на отбраната Пийт Хегсет с формулировка „убийте ги всичките“ по време на операцията на 2 септември. Тогава при втори удар бяха убити двама оцелели от първоначална атака срещу плавателен съд, за който се предполага, че е превозвал наркотици в международни води край Венецуела, предаде Асошиейтед прес, предава БТА.

По думите на републиканския сенатор Том Котън, председател на Комисията по разузнаване в Сената, адмирал Брадли е бил категоричен в показанията си, че не е получавал нареждане да не се проявява милост или да бъдат убити всички.

Демократически представители, които също изслушаха адмирала и изгледаха видеозапис от инцидента, определиха атаката като силно обезпокоителна.

Конгресменът от Демократическата партия Адам Смит заяви, че по същество заповедта е била „унищожете наркотиците и убийте 11-те души на борда“. Той подчерта необходимостта разследването да продължи, като добави, че двамата оцелели са били „без дрехи, хванали се за носа на преобърната, неуправляема лодка, носеща се по водата“.

Законодателите настояват за пълен отчет на действията на американските сили, след като „Вашингтон пост“ съобщи, че именно адмирал Брадли е наредил атаката срещу оцелелите на 2 септември, за да изпълни заповед на Хегсет да „убие всички“. Според правни експерти подобно действие би представлявало престъпление, ако оцелелите действително са били цел на втория удар.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тука е така

    0 0 Отговор
    А не бе! Басма ще им цепят! Путин, Тръмп и Си поделиха сферите на влияние и всеки ще прави каквото поиска, в своята зона на отговорност! Така че, що Тръмп е решил ще "убива всички", то и това ще стане!

    09:05 05.12.2025

  • 2 Интересно

    0 0 Отговор
    Интересно,какво и как щеше да се пише ако подобно нещо беше извършено от руски военни?
    Явно обаче ,когато такива неща идват от спонсорите се чудят медиите как най-безобидно да го представят.Забележете те предполагали евентуално ,че има наркотици.

    09:06 05.12.2025