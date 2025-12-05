„Ромската перла“ на 50 г.: Неповторимият път на Софи Маринова

Днес Софи Маринова празнува 50-годишен юбилей — родена е на 5 декември 1975 г. в София. По повод юбилея ѝ е организиран голям спектакъл-концерт в столичната зала Арена 8888 — събитието носи името „Честит рожден ден, Софи!“ и събира нейни колеги, приятели и фенове, за да отбележат заедно 50-тата ѝ годишнина. За спектакъла са определени 4 дати - 3, 4, 5 и 6 декември.

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата:

Софи Маринова — с рождено име София Маринова Каменова — израства в семейство от ромски произход, което тогава живее край Етрополе.

От много ранна детска възраст — още на 2 години — показва вроден талант за пеене и танци. Майка ѝ, която сама е бивша певица, ѝ дава първоначалното обучение по музика и движение.

Докато е ученичка — според различни източници в село Брусен и община Етрополе — местни музиканти често я канят да пее с тях. Въпреки че баща ѝ първоначално се колебае да позволи музикална кариера, майка ѝ успява да го убеди. Така започва пътят ѝ към сцената.

Кариера и музикални успехи

Дебютира в музиката с групата Super Express, а първият ѝ солов албум излиза през 1997 г.

През годините издава множество солови албуми, сред които „Единствен мой“, „Моят сън“, „Студен пламък“, „Нежна е нощта“, „Осъдена любов“, „5 октави любов“, „Обичам“, „Остани“, „Време спри“, „VIP-ът“ и други.

Отличава се с впечатляващ вокален диапазон — често ѝ се приписват до пет октави, което ѝ дава силен и разпознаваем глас.

През 2012 г. печели националния финал и представя България на Eurovision Song Contest с песента Love Unlimited. Това остава един от най-значимите ѝ публични моменти.

Поради таланта ѝ и уникалната смесица между поп-фолк и етно мотиви, често я наричат „ромската перла“ или „ромската нощна птица“.

Личен живот

Софи Маринова има син на име Лоренцо. Тя е била омъжена, но по-късно семейството се разделя. Отношенията ѝ и личният ѝ живот често попадат в медийния фокус, защото певицата е известна със своите откровени интервюта.

Софи Маринова остава сред най-емблематичните фигури на българската попфолк сцена.