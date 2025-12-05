„Ромската перла“ на 50 г.: Неповторимият път на Софи Маринова

Днес Софи Маринова празнува 50-годишен юбилей — родена е на 5 декември 1975 г. в София. По повод юбилея ѝ е организиран голям спектакъл-концерт в столичната зала Арена 8888 — събитието носи името „Честит рожден ден, Софи!“ и събира нейни колеги, приятели и фенове, за да отбележат заедно 50-тата ѝ годишнина. За спектакъла са определени 4 дати - 3, 4, 5 и 6 декември.
Вижте любопитни подробности от биографията на певицата:
Софи Маринова — с рождено име София Маринова Каменова — израства в семейство от ромски произход, което тогава живее край Етрополе.
От много ранна детска възраст — още на 2 години — показва вроден талант за пеене и танци. Майка ѝ, която сама е бивша певица, ѝ дава първоначалното обучение по музика и движение.
Докато е ученичка — според различни източници в село Брусен и община Етрополе — местни музиканти често я канят да пее с тях. Въпреки че баща ѝ първоначално се колебае да позволи музикална кариера, майка ѝ успява да го убеди. Така започва пътят ѝ към сцената.
Кариера и музикални успехи
Дебютира в музиката с групата Super Express, а първият ѝ солов албум излиза през 1997 г.
През годините издава множество солови албуми, сред които „Единствен мой“, „Моят сън“, „Студен пламък“, „Нежна е нощта“, „Осъдена любов“, „5 октави любов“, „Обичам“, „Остани“, „Време спри“, „VIP-ът“ и други.
Отличава се с впечатляващ вокален диапазон — често ѝ се приписват до пет октави, което ѝ дава силен и разпознаваем глас.
През 2012 г. печели националния финал и представя България на Eurovision Song Contest с песента Love Unlimited. Това остава един от най-значимите ѝ публични моменти.
Поради таланта ѝ и уникалната смесица между поп-фолк и етно мотиви, често я наричат „ромската перла“ или „ромската нощна птица“.
Личен живот
Софи Маринова има син на име Лоренцо. Тя е била омъжена, но по-късно семейството се разделя. Отношенията ѝ и личният ѝ живот често попадат в медийния фокус, защото певицата е известна със своите откровени интервюта.
Софи Маринова остава сред най-емблематичните фигури на българската попфолк сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ох, ох
08:19 05.12.2025
2 Българин
08:23 05.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Полит.коректен расист
Аз ще ви кажа веднага: на 20 април !
Името МУ ще се помни
вечно !!!
08:32 05.12.2025
5 Софиту
08:32 05.12.2025
6 Ивка Бейби
08:32 05.12.2025
7 Ха ха ха ха
08:35 05.12.2025
8 Елизабет Цветанова кахъра
08:36 05.12.2025
9 Боруна Лом
08:38 05.12.2025
10 Анти чалга
08:50 05.12.2025
11 Злоба
08:51 05.12.2025
12 Хейт
08:52 05.12.2025
13 Я бе ей
До коментар #3 от "Задачка закачка":Тя не е учила квантова физика.
Тя може да пее!
Ти какво можеш да правиш.
Коментиран от #14, #15
08:52 05.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха ха ха ха ха ха
До коментар #13 от "Я бе ей":Незнам той какво може да прави, ама я ти това което правиш по-добре недей ,че още малко и ще получиш наградата ,,соросоид на 2025"
09:07 05.12.2025