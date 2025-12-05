Новини
„Ромската перла“ на 50 г.: Неповторимият път на Софи Маринова

5 Декември, 2025 08:15 934 15

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата

„Ромската перла“ на 50 г.: Неповторимият път на Софи Маринова - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес Софи Маринова празнува 50-годишен юбилей — родена е на 5 декември 1975 г. в София. По повод юбилея ѝ е организиран голям спектакъл-концерт в столичната зала Арена 8888 — събитието носи името „Честит рожден ден, Софи!“ и събира нейни колеги, приятели и фенове, за да отбележат заедно 50-тата ѝ годишнина. За спектакъла са определени 4 дати - 3, 4, 5 и 6 декември.

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата:

Софи Маринова — с рождено име София Маринова Каменова — израства в семейство от ромски произход, което тогава живее край Етрополе.
От много ранна детска възраст — още на 2 години — показва вроден талант за пеене и танци. Майка ѝ, която сама е бивша певица, ѝ дава първоначалното обучение по музика и движение.
Докато е ученичка — според различни източници в село Брусен и община Етрополе — местни музиканти често я канят да пее с тях. Въпреки че баща ѝ първоначално се колебае да позволи музикална кариера, майка ѝ успява да го убеди. Така започва пътят ѝ към сцената.

Кариера и музикални успехи

Дебютира в музиката с групата Super Express, а първият ѝ солов албум излиза през 1997 г.

През годините издава множество солови албуми, сред които „Единствен мой“, „Моят сън“, „Студен пламък“, „Нежна е нощта“, „Осъдена любов“, „5 октави любов“, „Обичам“, „Остани“, „Време спри“, „VIP-ът“ и други.


Отличава се с впечатляващ вокален диапазон — често ѝ се приписват до пет октави, което ѝ дава силен и разпознаваем глас.

През 2012 г. печели националния финал и представя България на Eurovision Song Contest с песента Love Unlimited. Това остава един от най-значимите ѝ публични моменти.

Поради таланта ѝ и уникалната смесица между поп-фолк и етно мотиви, често я наричат „ромската перла“ или „ромската нощна птица“.

Личен живот

Софи Маринова има син на име Лоренцо. Тя е била омъжена, но по-късно семейството се разделя. Отношенията ѝ и личният ѝ живот често попадат в медийния фокус, защото певицата е известна със своите откровени интервюта.

Софи Маринова остава сред най-емблематичните фигури на българската попфолк сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ох, ох

    7 2 Отговор
    Тази перла много черна...

    08:19 05.12.2025

  • 2 Българин

    4 0 Отговор
    Оставка!

    08:23 05.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Полит.коректен расист

    0 0 Отговор
    А кога празнува някой знае ли ?
    Аз ще ви кажа веднага: на 20 април !
    Името МУ ще се помни
    вечно !!!

    08:32 05.12.2025

  • 5 Софиту

    4 1 Отговор
    Добре че още пее да храни чааветата си, защото ще изпукат от град некадърниците

    08:32 05.12.2025

  • 6 Ивка Бейби

    2 0 Отговор
    Дубре

    08:32 05.12.2025

  • 7 Ха ха ха ха

    4 2 Отговор
    Радвайте се чалгари, мами Софи да ви радва ха ха

    08:35 05.12.2025

  • 8 Елизабет Цветанова кахъра

    0 0 Отговор
    Сега исцоцах за здраве и благоденствие млякото на младежа от Конго много добър продукт 🤣😂🥳🤭😂🤣

    08:36 05.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    СИТЕ РИМЛЯНИН НА ЕДНО МЯСТО!

    08:38 05.12.2025

  • 10 Анти чалга

    2 2 Отговор
    Голям праззз и това не е перла или певица . За чалгарите може .

    08:50 05.12.2025

  • 11 Злоба

    4 2 Отговор
    Това не мога да го приема за певица или за музика .

    08:51 05.12.2025

  • 12 Хейт

    5 2 Отговор
    И кво от това да се радва феновете на тази пародия на музика .

    08:52 05.12.2025

  • 13 Я бе ей

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Задачка закачка":

    Тя не е учила квантова физика.
    Тя може да пее!
    Ти какво можеш да правиш.

    Коментиран от #14, #15

    08:52 05.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Я бе ей":

    Незнам той какво може да прави, ама я ти това което правиш по-добре недей ,че още малко и ще получиш наградата ,,соросоид на 2025"

    09:07 05.12.2025