Ивайла Бакалова се обезобрази с естетични корекции

5 Декември, 2025 07:13 858 6

В областта на брадичката е налице видимо натрупване на инжекции, което променя профила й

Ивайла Бакалова се обезобрази с естетични корекции - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивайла Бакалова предизвика лавина от коментари заради рязката промяна във външността ѝ, която лъсна в едно от последните ѝ интервюта, пише в. "Ретро". От кадрите се вижда лице, силно променено от ботокс и филъри, което, вместо да изглежда подмладено, е преждевременно състарено, напрегнато и няма помен от екзотичната ѝ хубост.

Зрители отбелязаха, че бившата миска, родила дете от Румен Вълка и спрягана за последната любовница на друг знаков мафиот - Илия Павлов (допреди да го убият), е прекалила с процедурите. Скулите ѝ изглеждат прекалено уголемени, което оптически смалява очите. В последните години Бакалова живее с популярния столичен лихвар и ресторантьор Весо Брадата, от когото също има дете.

В областта на брадичката е налице видимо натрупване на инжекции, което променя профила ѝ и придава неестествено издължена форма на лицето. Освен това прекомерното количество ботокс води до ограничена мимика - докато говори, лицето ѝ почти не се движи, а израженията ѝ са минимални. Феновете ѝ в социалните мрежи споделят, че са свикнали да виждат Ивайла Бакалова на снимки, обработени така, че да подчертават красотата ѝ. Реалният телевизионен кадър обаче предизвика обратния ефект - шок и недоумение от негативната промяна.


Ивайла Бакалова дълги години беше сред най-коментираните български красавици и секссимволи. Именно затова настоящият ѝ външен вид се оказа неприятна изненада дори за най-верните ѝ последователи, които очакваха поддържана и естествено изглеждаща визия, а вместо това видяха резултат, който според тях граничи с естетичен провал.


  • 1 Коя

    2 0 Отговор
    е тая кифла ?

    07:17 05.12.2025

  • 2 бушприт

    2 1 Отговор
    Тя си знае,лицето й си е нейно.

    07:18 05.12.2025

  • 3 Мишо

    2 0 Отговор
    Тя и без това е грозничка, че от това по лошо не може да стане. Пък много важно!

    07:24 05.12.2025

  • 4 Подмлади ме ,

    2 0 Отговор
    Боже !

    07:24 05.12.2025

  • 5 Феминистът

    0 1 Отговор
    Като в английските романи, има волева брадичка, която показва нейната воля, хъс и независимост!

    07:27 05.12.2025

  • 6 Всъщност,

    2 0 Отговор
    Тя си беше безобразна по начало.

    07:32 05.12.2025