Почина актьорът Кари-Хироюки Тагава

Японско-американският актьор Кари-Хироюки Тагава, известен с ролите си в „Последният император“, „Mortal Kombat“ и „Мемоарите на една гейша“, почина на 75-годишна възраст, съобщава Deadline, позовавайки се на семейството му.
Тагава е починал в четвъртък сутринта в Санта Барбара, Калифорния, заобиколен от децата си, от усложнения след инсулт.
Актьорът е най-известен на широката публика като злия магьосник Шанг Цунг в различните версии на поредицата „Mortal Kombat“.
Филмовият дебют на Тагава е във филма на Бернардо Бертолучи от 1987 г. „Последният император“, който спечели девет Оскара.
Последва серия от забележителни роли във високобюджетни филми, много от които изследват пресечната точка на азиатската и западната култура, отбелязва изданието. Те включват „Пърл Харбър“, „Планетата на маймуните“, „Мемоарите на една гейша“ и „47 ронина“. В много от тези роли актьорът използва уменията си по бойни изкуства.
