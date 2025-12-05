Новини
Любопитно »
Почина актьорът Кари-Хироюки Тагава

Почина актьорът Кари-Хироюки Тагава

5 Декември, 2025 08:42 943 4

  • японски-
  • актьор-
  • кари-хироюки тагава-
  • почина

Актьорът е най-известен на широката публика като злия магьосник Шанг Цунг в различните версии на поредицата „Mortal Kombat“

Почина актьорът Кари-Хироюки Тагава - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Японско-американският актьор Кари-Хироюки Тагава, известен с ролите си в „Последният император“, „Mortal Kombat“ и „Мемоарите на една гейша“, почина на 75-годишна възраст, съобщава Deadline, позовавайки се на семейството му.

Тагава е починал в четвъртък сутринта в Санта Барбара, Калифорния, заобиколен от децата си, от усложнения след инсулт.

Актьорът е най-известен на широката публика като злия магьосник Шанг Цунг в различните версии на поредицата „Mortal Kombat“.

Филмовият дебют на Тагава е във филма на Бернардо Бертолучи от 1987 г. „Последният император“, който спечели девет Оскара.

Последва серия от забележителни роли във високобюджетни филми, много от които изследват пресечната точка на азиатската и западната култура, отбелязва изданието. Те включват „Пърл Харбър“, „Планетата на маймуните“, „Мемоарите на една гейша“ и „47 ронина“. В много от тези роли актьорът използва уменията си по бойни изкуства.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В В.П.

    7 0 Отговор
    Култов актьор.

    08:48 05.12.2025

  • 2 Куан Чи

    1 2 Отговор
    Сега сигурно и злият император Шао Кан ще дойде специално за погребението на злия магьосник.

    08:48 05.12.2025

  • 3 Полит.коректен расист

    2 0 Отговор
    Легенда !
    RIP !

    08:59 05.12.2025

  • 4 С другия

    1 0 Отговор
    основен японски образ от Кемпейтай стояха много добре в Man in the high castle. Светла му памет!

    09:02 05.12.2025