Синдикатът на МВР: Трудно приемаме, че животът на полицай е оценен 5000 лв.

"Българското общество заслужава по-силни, по-справедливи и по-отговорни решения", посочват от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) в позиция относно решение на Софийски градски съд (СГС) от вчера, което постанови освобождаването срещу парична гаранция в размер на 5000 лева на водача, обвинен в причиняване на смъртта на полицейски служител в София.

"Според публично оповестената информация автомобилът е бил управляван със 149 км/ч при ограничение от 90 км/ч – скорост, която сама по себе си представлява тежко нарушение и демонстрация на пълно пренебрежение към правилата за движение по пътищата и към живота на другите участници", се посочва в позицията на СФСМВР.

От федерацията допълват, че трудно могат да приемат, че подобни действия могат да бъдат разглеждани като леки или случайни.

"Още по-трудно можем да приемем, че животът на човек, загинал при изпълнение на дълга си към обществото, може да бъде оценен на гаранция от 5000 лева", пише още в позицията.

Решенията на съда влияят пряко върху доверието в правосъдието, върху усещането за справедливост и сигурност на гражданите, както и върху тяхното поведение, посочват от федерацията.

Оттам допълват, че когато общественият интерес и животът на човек са засегнати, мерките следва да бъдат съразмерни с тежестта на последиците и с реалната обществена опасност.

„СФСМВР застава твърдо зад семейството на нашия загинал колега и зад всички служители, които ежедневно рискуват живота си. Нашият дълг е да защитаваме тяхната чест, памет и право на справедливост“, пише в позицията.

На 1 декември при два инцидента в района на Северната тангента в София загинаха полицай и пешеходец. При първия инцидент, който стана след 2 ч. в посока Ботевград, сръбски тир е блъснал 61-годишен пешеходец, който загинал на място.

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударил полицейския автомобил и на място е загинал полицаят, който в този момент е извършвал служебните си задължения.

Загиналият полицай на Северната тангента е блъснат от лек автомобил с висока скорост, каза комисар Владимир Иванов, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ в СДВР.