Синдикатът на МВР: Трудно приемаме, че животът на полицай е оценен 5000 лв.

Синдикатът на МВР: Трудно приемаме, че животът на полицай е оценен 5000 лв.

5 Декември, 2025 09:00

Съдът освободи с парична гаранция шофьора, обвинен в причиняването на смъртта на полицейски служител

Синдикатът на МВР: Трудно приемаме, че животът на полицай е оценен 5000 лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Българското общество заслужава по-силни, по-справедливи и по-отговорни решения", посочват от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) в позиция относно решение на Софийски градски съд (СГС) от вчера, което постанови освобождаването срещу парична гаранция в размер на 5000 лева на водача, обвинен в причиняване на смъртта на полицейски служител в София.

"Според публично оповестената информация автомобилът е бил управляван със 149 км/ч при ограничение от 90 км/ч – скорост, която сама по себе си представлява тежко нарушение и демонстрация на пълно пренебрежение към правилата за движение по пътищата и към живота на другите участници", се посочва в позицията на СФСМВР.

От федерацията допълват, че трудно могат да приемат, че подобни действия могат да бъдат разглеждани като леки или случайни.

"Още по-трудно можем да приемем, че животът на човек, загинал при изпълнение на дълга си към обществото, може да бъде оценен на гаранция от 5000 лева", пише още в позицията.

Решенията на съда влияят пряко върху доверието в правосъдието, върху усещането за справедливост и сигурност на гражданите, както и върху тяхното поведение, посочват от федерацията.

Оттам допълват, че когато общественият интерес и животът на човек са засегнати, мерките следва да бъдат съразмерни с тежестта на последиците и с реалната обществена опасност.

„СФСМВР застава твърдо зад семейството на нашия загинал колега и зад всички служители, които ежедневно рискуват живота си. Нашият дълг е да защитаваме тяхната чест, памет и право на справедливост“, пише в позицията.

На 1 декември при два инцидента в района на Северната тангента в София загинаха полицай и пешеходец. При първия инцидент, който стана след 2 ч. в посока Ботевград, сръбски тир е блъснал 61-годишен пешеходец, който загинал на място.

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударил полицейския автомобил и на място е загинал полицаят, който в този момент е извършвал служебните си задължения.

Загиналият полицай на Северната тангента е блъснат от лек автомобил с висока скорост, каза комисар Владимир Иванов, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ в СДВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 27 гласа.
  • 1 Зарзават

    28 10 Отговор
    Не виждам, защо е арестуван при положение ,че няма алкохол и наркотици. Пишат му стандартния акт за несъобразена скорост и толкова.

    Коментиран от #17, #35

    09:03 05.12.2025

  • 2 Атина Палада

    44 7 Отговор
    МВР трябва да бъде закрито

    Коментиран от #34

    09:04 05.12.2025

  • 3 специално за нашите полюцаи

    34 6 Отговор
    ами ние от кога ви говорим че са много ама на чак сега го осъзнахте така ли?

    09:07 05.12.2025

  • 4 ПАК СА МНОГО

    43 7 Отговор
    ЗА ТАЗИ РАБОТА КОЯТО ВЪРШИТЕ И ЗА ЗАПЛАТИТЕ КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ

    09:08 05.12.2025

  • 5 м-р

    46 4 Отговор
    А с брадатият сигурно и татуиран плезещ се полицай какво стана синдикати т-р-еи

    Коментиран от #54

    09:09 05.12.2025

  • 6 а колко струва живота

    45 3 Отговор
    на обикновен работник ??

    09:11 05.12.2025

  • 7 ООрана държава

    37 8 Отговор
    Взимате заплатки стабилни, имате и застраховки живот, прнсииките са добре подсигурени.... какво мрънкате сега, стандартна процедура

    Коментиран от #19

    09:12 05.12.2025

  • 8 НЯмя човек освен медиите ни на

    36 5 Отговор
    който милицията реално да е помогнала!всичко ,което давате по медиите е предваарително режисирано!Истината е ,че държавата респективно бюрократите плащат на милиционерите рекет за да запазят спокойствието и власттас!И аз не мога да приема ,че моя живот в който съм плащал 42,5години по 300лева е оценен на 630лева ,но не занимавам никой от вас и не търся помощ от милицията или социални служби!

    09:13 05.12.2025

  • 9 сиколие

    39 6 Отговор
    Вие в МВР много взехте да ИСКАТЕ. От българите много взехте да искате, но трябва да сте по внимателни че нещо взе да ни омръзва да искате. Крадците се разхождат в министерствата, наркотици се продават като бонбони на децата, а се пазят дилърите, а МВР само Иска. Да почнете да си налягате парцалите че и българите могат да искат. Може да поискат да спрат да ви хранят. Маже да поискат да се почне на чисто. Да ви изгонят и да се назначат такива дето освен да искат ще вършат нещо, мИрси.

    09:14 05.12.2025

  • 10 Мата Хариева

    30 5 Отговор
    Полицаят е като жената - все и е малко, все и не стига....

    09:14 05.12.2025

  • 11 Рангел

    34 1 Отговор
    А вие в синдикатите,дето всички сте пенсионери на заплата и пенсия и лижете задниците на управляващите вкупом и толкова не струвате

    09:16 05.12.2025

  • 12 това е най нереформираното министерство

    35 1 Отговор
    А как приемате 5000 пенсионери в това затлаченото министерство. Какви изисквания за физическа ,психическа и професионална подготовка покриват тези пенсионери и коя е тази необходимост от тяхното присъствие на държавна заплата плюс пенсия ?

    09:17 05.12.2025

  • 13 Винкело

    16 2 Отговор
    Трудно го приемате? Ама го приемате...

    09:22 05.12.2025

  • 14 МАЙ

    27 0 Отговор
    Полицията ! Синдиката ви е много алчен и неграмотен!
    Всичко измерва в пари, като в частен бизнес нещо !?

    09:23 05.12.2025

  • 15 Факт

    20 2 Отговор
    Решенията на съда не се коментират още повече от полицаи

    09:23 05.12.2025

  • 16 Иван

    25 2 Отговор
    Че кой е отговорен за контрола по пътищата ако не вашите сектори? Бройка имате тройна, коли имате бегачки, заплати имате големи. Гражданите ли да Ви свършат работата и да контролират движението?! Системата Ви, ви убива... Вашата вътрешна, от която сте част и користно защитавате с удоволствие. И се сещате да задавате въпроси само когато пострада "ваш човек" а не обикновен човек.

    09:23 05.12.2025

  • 17 Мимч

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Зарзават":

    Ами много просто.Арестуван е за това,че има убийство на човек....

    Коментиран от #33, #62

    09:26 05.12.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 2 Отговор
    С това което вършат живота им не струва и пет стотинки!

    09:27 05.12.2025

  • 19 Чичо Гошо

    6 20 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Стани и ти полицай,писателю,та да взимаш хубава заплата.Защо не станеш?

    Коментиран от #22, #23, #36, #57

    09:28 05.12.2025

  • 20 Милиционер от запаса

    17 3 Отговор
    Аре кво толкова..? Даже са много

    09:29 05.12.2025

  • 21 Така е !

    16 2 Отговор
    Съгласен съм абсолютно и аз !!!
    Трудно ми е....МНООООГО ми е трудно да приема,че животът на бг.полицай е надценен с ПЕТ хиляди лева 🤦‍♂️

    09:29 05.12.2025

  • 22 Ха ха ха ха ха ха

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "Чичо Гошо":

    Неможе бе чичо Гошо !
    Грамотен е и е умен !
    Няма да го одобрят.

    09:30 05.12.2025

  • 23 Льольо

    18 2 Отговор

    До коментар #19 от "Чичо Гошо":

    Веднага! Политик и полюцай са най-сладките работи в тая държавица. Важното е да си опериран от съвест. Всички други изисквания са бошлав работа.

    09:31 05.12.2025

  • 24 така де

    13 1 Отговор
    тука е така Баце, Коцев заради слухове от Пламенка го държаха в карцера половин година и 200 000 гаранция, за причинена смърт 5000 лв и си у вас...
    ама ако полицията не пазеше грабителите на този народ така усърдно, можеше и да се промени малко към по-добро правосъдие .... засега Сарафов, Пеев и Борисов определят правилата

    09:32 05.12.2025

  • 25 А на колко

    13 0 Отговор
    е оценен живота на шофьорите на всякакви превозни средства в услуга на гражданите , на ватманите , на машинистите , на пожарникарите , на боклукчиите , които всички са ни толкова важни !

    09:33 05.12.2025

  • 26 Как

    16 1 Отговор
    Ченгето взима 5000 на месец. Като е станал ченге е наясно че могат да го убият.Това е риска на професията.Неговият живот струва толкова колкото каже застрахователя, защото има застраховка живот.

    Коментиран от #28

    09:34 05.12.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    С кой акъл ще поставиш кола напречно на магисърала и ще седиш вътре в нея?

    09:40 05.12.2025

  • 28 Иван

    15 1 Отговор

    До коментар #26 от "Как":

    Аз като искам да се застраховам вадя от мижава заплатата и се застраховам. Само с разликата, че не взимам 5000 лв., не ми плаща друг осигуровките, не ми плаща квартирни и за дрехи, нямам М-класа с която да ходя до Кауфланд служебно. Иначе НК е един, принципно няма един за богоизбрани и един за обикновените хора. Сега защо полюцаите не са се разбрали със бащиците си да ги включат в на практика различният НК за богоизбрани, това не знам.

    Коментиран от #31

    09:41 05.12.2025

  • 29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    14 0 Отговор
    Несъобразена скорост и несъобразена мярка за задържане в несъобразена държава, в която неточни тестове не се правят на "точните" хора!

    09:42 05.12.2025

  • 30 жалко за полицая

    10 2 Отговор
    не е загинал при преследване на престъпници
    а при пътен инцидент
    при който всеки ден загиват хора

    09:43 05.12.2025

  • 31 Иван

    15 1 Отговор

    До коментар #28 от "Иван":

    И не взимам 20 нетни заплати накуп при пенсиониране.

    Коментиран от #32

    09:43 05.12.2025

  • 32 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Иван":

    1 категория труд ли са, на колко години се пенсионират?

    09:46 05.12.2025

  • 33 Зарзават

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мимч":

    Има ПТП - стават постоянно убийства в катастрофи и рядко някой стига до арест освен ако не е сепциален или не е медийно отразено. В случая чиновника не е обезопасил терена.

    Коментиран от #39

    09:47 05.12.2025

  • 34 Хмхмхмхмхм

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    ,,,каза коментаторката, която от години се самоафишира тук като лице с руска националност.. И като каква моля. се произнася за БЪЛГАРСКОТО МВР, що не напише, че РУСКОТО МВР и ФСБ трябва да бъдат закрити, м...

    09:47 05.12.2025

  • 35 Циник

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Зарзават":

    Ако загиналия беше твой роднина пак така ли щеше да мислиш? Това, че много от полицаите са безполезни и с раздути заплати не оневинява убийството им. Глупакът се е движел със скорост, която е незаконна на всички БГ пътища и е убил човек. Да се радва, че не са го застреляли на място, както щяха да направят на много места в САЩ, например, че и в други държави. А това, че в БГ гонят шофьорите за това, че карат с 51 км в час на знак 40, а е ОК като карат с 200 на знак 80 е друг въпрос.

    Коментиран от #43, #55

    09:47 05.12.2025

  • 36 Гого

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Чичо Гошо":

    Тези, които не стават за инженери, лекари, учители, даже и за баничари, стават полицаи! Няма изискване да не са лоботомирани!

    09:47 05.12.2025

  • 37 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Твърде много е.. Те на толкова от бакшиши толкоз "изкарват"

    09:48 05.12.2025

  • 38 Опорка

    5 0 Отговор
    Струва толкова, колкото и на останалите граждани. Това, че цената на човешкия живот в БГ е ниска е отделен въпрос, НО народа така си е решил, така му харесва.

    09:48 05.12.2025

  • 39 Мимч

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Зарзават":

    Ами и така да е,обстоятелствата са на лице....

    Коментиран от #47

    09:49 05.12.2025

  • 41 9689

    7 1 Отговор
    Безсрамници,искат да се излежават и да получават.

    09:49 05.12.2025

  • 42 Фори

    10 1 Отговор
    Полицаите искат да вземат много пари ,а да не вършат никаква работа и да се пенсионират на 45г с 2500-3000 лв пенсия.За двайсете заплати да не говорим.

    09:50 05.12.2025

  • 43 Мим

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Циник":

    Много си прав тук.поддържам мисълта ти....

    09:50 05.12.2025

  • 44 Дон Дони

    6 0 Отговор
    Напуснете и станете строители! 4000 с телк половината кибици!

    09:51 05.12.2025

  • 45 НЕНАВИЖДАНИ СА

    7 0 Отговор
    ЧЕНГЕТАТА ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    09:51 05.12.2025

  • 46 Мим

    1 0 Отговор
    Много си прав тук.поддържам мисълта ти....

    09:52 05.12.2025

  • 47 Зарзават

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мимч":

    В случая трябва да има писмени обяснения от пряк ръководител дали лицето е минал инструктаж и е наясно с правилника за пътна безопасност. Участниците в катастрофата са двама факт, само това е на лице.

    09:53 05.12.2025

  • 48 Циник

    1 0 Отговор
    Друг въпрос е, че част БГ пътищата са смъртоносни. Често карам по Хемус и, оставяйки настрана постоянните ремонти, има големи участъци почти без маркировка и без работещи светлоотразители на мантинелите. Когато падне мъгла, а това там е почти ежедневно през зимата, караш буквално наизуст, защото нямаш никакви ориентири. Престъпна работа от страна на властите

    Коментиран от #58

    09:53 05.12.2025

  • 49 той е стърчел насредата на пътя

    2 0 Отговор
    и е умрел заради автомобил дето не е спрял . а как да спре . караш си с 150 и не очакваш някакво стърчило . всички с толкова карат . с буркани и без боркани . кико прегази пенсията с 180 . същото . връща им се . с едната уста искат другите да карат с 90 а с другата искат те да си карат с 200 . лъжци са . военен и ченге могат да мрът . такава е работата . рискова . около тях има много за озвучаване и приказки . ето на протеста заради 120 локала си лепнаха петно .

    09:54 05.12.2025

  • 50 Мдаааа

    3 0 Отговор
    Това е неправилна мисъл. Колко струва живота на полицай... Въпроса е колко струва живота на всеки човек убит зверски на пътя, на тротоара, на пешеходна пътека... Дали е полицай, или не все тая. В България няма правосъдие. Всички идиоти, убийци и крадци са над закона. Това е нашата мила Родина. Красива и ад за живеене. Вземат ти книжката, че си спрял с 43 километра в аварийната лента, но те пускат ако убиеш човек. Полицаите да не реват, Ами да вземат да мислят с главите си, че и те са от тия народ!

    09:54 05.12.2025

  • 51 МВР

    4 0 Отговор
    Преди да реват за пари и да приемат трудно каквото и да било! Преди това да се замислим, защо МВР е политическа бухалка на задкулисната мафия от олигарси и селяндури? Не само МВР, всички институции. МВР трябва да бъде разпуснато и да се назначат само онези, които са готови да работят срещу престъпниците и корупцията, без значение това техен по-висшестоящ началник ли или техен колега, роднина и прочие. Законът е закон.

    09:54 05.12.2025

  • 52 Кърлежи

    4 0 Отговор
    А моя на колко е оценен бе 💩нар
    НА 0 !
    Да ти ….майката крадлива

    09:56 05.12.2025

  • 53 За Тези !

    4 0 Отговор
    За Тези !

    Май !

    И 5 лева !

    Да Много !

    09:58 05.12.2025

  • 54 Питанка

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "м-р":

    Ти остави брадатия -плезещ си, какво стана с ония другите, които през 2020та драха българските протестиращи младежи и студенти из улиците на София, така както и турчин не ги е драл? Какво стана с ония, които ги хвърляха един връз друг, като чували с картофи? Какво става с ония, които ескортират пияни и дрогирани по пътищата, какво става с ония, които щавят пари поголовно, наред от всеки, какво става с ония, които разтварят и държат чадърите на всякакви типове? Спирал ме е за проверка такъв - на градус ... така, че ... никога, нищо не е само добро или само лошо.

    10:00 05.12.2025

  • 55 Р.Костадинов

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Циник":

    "А това, че в БГ гонят шофьорите за това, че карат с 51 км в час на знак 40, а е ОК като карат с 200 на знак 80 е друг въпрос."

    НЕ - НЕ Е ДРУГ ВЪПРОСА - ТОЧНО ЗА ТОВА ГОВОРИМ - ЧЕ ПОЛИЦАИТЕ НИ УБИВАТ С БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ, а мрънкат, като на тях им се случи нещо ....

    10:00 05.12.2025

  • 56 Правило

    4 0 Отговор
    Животът на един полицай струва колкото живота на всеки обикновен човек. Тази наглост едни части от обществото да се възприемат за свръх божествени и с превъзходство над останали е вредно за цялата държава. Заради такива и аз съм принуден да разграничавам обикновените от "другите", които са се възприели за повече. Всички правим държавата. Но има честни и почтени хора. И такива които работят с корупцията и се крият зад високите стени на имотите си, далече от хората, които трябва да пазят.

    10:00 05.12.2025

  • 57 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чичо Гошо":

    А като е толко “зле” милицията , защо ти не станеш тираджия или строител бе 💩нар?

    10:06 05.12.2025

  • 58 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Циник":

    Нали парите от фонд "пътна безопасност" се използват по предназначение да им се купят скъпи автомобили, а не за маркировка. Сигурно е имал беемве до себе си, по предназначение. Защо сега подобни оплаквания.

    10:09 05.12.2025

  • 60 Здрасти

    1 0 Отговор
    А, като умре кука ревете, а ако беше обикновен човек нищо, после условна и... И полицая никой няма да го помни догодина, спокойно

    10:11 05.12.2025

  • 61 Шопо

    2 0 Отговор
    Като е станал полицай той е знаел че ще рискува живота си.

    10:14 05.12.2025

  • 62 Шиши

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мимч":

    Не е човек, полоцай е.

    10:16 05.12.2025

  • 63 Защо

    1 0 Отговор
    на снимките от катастрофата върху колата на полицая няма и следа от сигнална система. Това говори, че тези, които са го изпратили там и грам представа си нямат от тази работа.

    10:36 05.12.2025

