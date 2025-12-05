Синдикатът на МВР: Трудно приемаме, че животът на полицай е оценен 5000 лв.

"Българското общество заслужава по-силни, по-справедливи и по-отговорни решения", посочват от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) в позиция относно решение на Софийски градски съд (СГС) от вчера, което постанови освобождаването срещу парична гаранция в размер на 5000 лева на водача, обвинен в причиняване на смъртта на полицейски служител в София.
"Според публично оповестената информация автомобилът е бил управляван със 149 км/ч при ограничение от 90 км/ч – скорост, която сама по себе си представлява тежко нарушение и демонстрация на пълно пренебрежение към правилата за движение по пътищата и към живота на другите участници", се посочва в позицията на СФСМВР.
От федерацията допълват, че трудно могат да приемат, че подобни действия могат да бъдат разглеждани като леки или случайни.
"Още по-трудно можем да приемем, че животът на човек, загинал при изпълнение на дълга си към обществото, може да бъде оценен на гаранция от 5000 лева", пише още в позицията.
Решенията на съда влияят пряко върху доверието в правосъдието, върху усещането за справедливост и сигурност на гражданите, както и върху тяхното поведение, посочват от федерацията.
Оттам допълват, че когато общественият интерес и животът на човек са засегнати, мерките следва да бъдат съразмерни с тежестта на последиците и с реалната обществена опасност.
„СФСМВР застава твърдо зад семейството на нашия загинал колега и зад всички служители, които ежедневно рискуват живота си. Нашият дълг е да защитаваме тяхната чест, памет и право на справедливост“, пише в позицията.
На 1 декември при два инцидента в района на Северната тангента в София загинаха полицай и пешеходец. При първия инцидент, който стана след 2 ч. в посока Ботевград, сръбски тир е блъснал 61-годишен пешеходец, който загинал на място.
На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударил полицейския автомобил и на място е загинал полицаят, който в този момент е извършвал служебните си задължения.
Загиналият полицай на Северната тангента е блъснат от лек автомобил с висока скорост, каза комисар Владимир Иванов, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ в СДВР.
1 Зарзават
Коментиран от #17, #35
09:03 05.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #34
09:04 05.12.2025
3 специално за нашите полюцаи
09:07 05.12.2025
4 ПАК СА МНОГО
09:08 05.12.2025
5 м-р
Коментиран от #54
09:09 05.12.2025
6 а колко струва живота
09:11 05.12.2025
7 ООрана държава
Коментиран от #19
09:12 05.12.2025
8 НЯмя човек освен медиите ни на
09:13 05.12.2025
9 сиколие
09:14 05.12.2025
10 Мата Хариева
09:14 05.12.2025
11 Рангел
09:16 05.12.2025
12 това е най нереформираното министерство
09:17 05.12.2025
13 Винкело
09:22 05.12.2025
14 МАЙ
Всичко измерва в пари, като в частен бизнес нещо !?
09:23 05.12.2025
15 Факт
09:23 05.12.2025
16 Иван
09:23 05.12.2025
17 Мимч
До коментар #1 от "Зарзават":Ами много просто.Арестуван е за това,че има убийство на човек....
Коментиран от #33, #62
09:26 05.12.2025
18 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:27 05.12.2025
19 Чичо Гошо
До коментар #7 от "ООрана държава":Стани и ти полицай,писателю,та да взимаш хубава заплата.Защо не станеш?
Коментиран от #22, #23, #36, #57
09:28 05.12.2025
20 Милиционер от запаса
09:29 05.12.2025
21 Така е !
Трудно ми е....МНООООГО ми е трудно да приема,че животът на бг.полицай е надценен с ПЕТ хиляди лева 🤦♂️
09:29 05.12.2025
22 Ха ха ха ха ха ха
До коментар #19 от "Чичо Гошо":Неможе бе чичо Гошо !
Грамотен е и е умен !
Няма да го одобрят.
09:30 05.12.2025
23 Льольо
До коментар #19 от "Чичо Гошо":Веднага! Политик и полюцай са най-сладките работи в тая държавица. Важното е да си опериран от съвест. Всички други изисквания са бошлав работа.
09:31 05.12.2025
24 така де
ама ако полицията не пазеше грабителите на този народ така усърдно, можеше и да се промени малко към по-добро правосъдие .... засега Сарафов, Пеев и Борисов определят правилата
09:32 05.12.2025
25 А на колко
09:33 05.12.2025
26 Как
Коментиран от #28
09:34 05.12.2025
27 Данко Харсъзина
09:40 05.12.2025
28 Иван
До коментар #26 от "Как":Аз като искам да се застраховам вадя от мижава заплатата и се застраховам. Само с разликата, че не взимам 5000 лв., не ми плаща друг осигуровките, не ми плаща квартирни и за дрехи, нямам М-класа с която да ходя до Кауфланд служебно. Иначе НК е един, принципно няма един за богоизбрани и един за обикновените хора. Сега защо полюцаите не са се разбрали със бащиците си да ги включат в на практика различният НК за богоизбрани, това не знам.
Коментиран от #31
09:41 05.12.2025
29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:42 05.12.2025
30 жалко за полицая
а при пътен инцидент
при който всеки ден загиват хора
09:43 05.12.2025
31 Иван
До коментар #28 от "Иван":И не взимам 20 нетни заплати накуп при пенсиониране.
Коментиран от #32
09:43 05.12.2025
32 Иван
До коментар #31 от "Иван":1 категория труд ли са, на колко години се пенсионират?
09:46 05.12.2025
33 Зарзават
До коментар #17 от "Мимч":Има ПТП - стават постоянно убийства в катастрофи и рядко някой стига до арест освен ако не е сепциален или не е медийно отразено. В случая чиновника не е обезопасил терена.
Коментиран от #39
09:47 05.12.2025
34 Хмхмхмхмхм
До коментар #2 от "Атина Палада":,,,каза коментаторката, която от години се самоафишира тук като лице с руска националност.. И като каква моля. се произнася за БЪЛГАРСКОТО МВР, що не напише, че РУСКОТО МВР и ФСБ трябва да бъдат закрити, м...
09:47 05.12.2025
35 Циник
До коментар #1 от "Зарзават":Ако загиналия беше твой роднина пак така ли щеше да мислиш? Това, че много от полицаите са безполезни и с раздути заплати не оневинява убийството им. Глупакът се е движел със скорост, която е незаконна на всички БГ пътища и е убил човек. Да се радва, че не са го застреляли на място, както щяха да направят на много места в САЩ, например, че и в други държави. А това, че в БГ гонят шофьорите за това, че карат с 51 км в час на знак 40, а е ОК като карат с 200 на знак 80 е друг въпрос.
Коментиран от #43, #55
09:47 05.12.2025
36 Гого
До коментар #19 от "Чичо Гошо":Тези, които не стават за инженери, лекари, учители, даже и за баничари, стават полицаи! Няма изискване да не са лоботомирани!
09:47 05.12.2025
37 Баце ЕООД
09:48 05.12.2025
38 Опорка
09:48 05.12.2025
39 Мимч
До коментар #33 от "Зарзават":Ами и така да е,обстоятелствата са на лице....
Коментиран от #47
09:49 05.12.2025
41 9689
09:49 05.12.2025
42 Фори
09:50 05.12.2025
43 Мим
До коментар #35 от "Циник":Много си прав тук.поддържам мисълта ти....
09:50 05.12.2025
44 Дон Дони
09:51 05.12.2025
45 НЕНАВИЖДАНИ СА
09:51 05.12.2025
46 Мим
09:52 05.12.2025
47 Зарзават
До коментар #39 от "Мимч":В случая трябва да има писмени обяснения от пряк ръководител дали лицето е минал инструктаж и е наясно с правилника за пътна безопасност. Участниците в катастрофата са двама факт, само това е на лице.
09:53 05.12.2025
48 Циник
Коментиран от #58
09:53 05.12.2025
49 той е стърчел насредата на пътя
09:54 05.12.2025
50 Мдаааа
09:54 05.12.2025
51 МВР
09:54 05.12.2025
52 Кърлежи
НА 0 !
Да ти ….майката крадлива
09:56 05.12.2025
53 За Тези !
Май !
И 5 лева !
Да Много !
09:58 05.12.2025
54 Питанка
До коментар #5 от "м-р":Ти остави брадатия -плезещ си, какво стана с ония другите, които през 2020та драха българските протестиращи младежи и студенти из улиците на София, така както и турчин не ги е драл? Какво стана с ония, които ги хвърляха един връз друг, като чували с картофи? Какво става с ония, които ескортират пияни и дрогирани по пътищата, какво става с ония, които щавят пари поголовно, наред от всеки, какво става с ония, които разтварят и държат чадърите на всякакви типове? Спирал ме е за проверка такъв - на градус ... така, че ... никога, нищо не е само добро или само лошо.
10:00 05.12.2025
55 Р.Костадинов
До коментар #35 от "Циник":"А това, че в БГ гонят шофьорите за това, че карат с 51 км в час на знак 40, а е ОК като карат с 200 на знак 80 е друг въпрос."
НЕ - НЕ Е ДРУГ ВЪПРОСА - ТОЧНО ЗА ТОВА ГОВОРИМ - ЧЕ ПОЛИЦАИТЕ НИ УБИВАТ С БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ, а мрънкат, като на тях им се случи нещо ....
10:00 05.12.2025
56 Правило
10:00 05.12.2025
57 Боко
До коментар #19 от "Чичо Гошо":А като е толко “зле” милицията , защо ти не станеш тираджия или строител бе 💩нар?
10:06 05.12.2025
58 Петър
До коментар #48 от "Циник":Нали парите от фонд "пътна безопасност" се използват по предназначение да им се купят скъпи автомобили, а не за маркировка. Сигурно е имал беемве до себе си, по предназначение. Защо сега подобни оплаквания.
10:09 05.12.2025
60 Здрасти
10:11 05.12.2025
61 Шопо
10:14 05.12.2025
62 Шиши
До коментар #17 от "Мимч":Не е човек, полоцай е.
10:16 05.12.2025
63 Защо
10:36 05.12.2025