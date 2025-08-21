Ислямска държава изнудва Меган Маркъл с нейни крадени голи снимки?

Принц Хари и Меган Маркъл са изправени пред сериозно предизвикателство, след като чуждестранен уебсайт заплаши да публикува изтекли интимни снимки на херцогинята на Съсекс. Според информация на Radar Online, двамата са решени да предприемат съдебни действия срещу платформата, която твърди, че разполага с компрометиращи материали, откраднати преди години от личния архив на Маркъл.

Проблемният сайт е вече познат с публикуването на порнографски съдържания на различни знаменитости и е бил обект на съдебни заплахи в миналото, включително след скандали с американски звезди като Риана, Дженифър Лорънс, Майли Сайръс и др. Сега платформата твърди, че има нови снимки на Маркъл, част от по-голям набор материали, които били получени по нелегален път.

Според кралски източници, принц Хари и съпругата му са „крайно възмутени“ от действията на сайта и обмислят всички възможни законови мерки, за да предотвратят разпространението на изображенията. Принц Хари, известен с активната си защита на личното пространство на Маркъл, е категоричен, че няма да толерира подобни посегателства.

В последните години въпросната платформа нееднократно е предизвиквала скандали с изтичане на лични снимки на публични личности, като често твърди, че има връзки с екстремистки групи. Според експерти, публикуването на такива материали не само нарушава личното пространство, но и може да бъде част от опити за шантаж и пропаганда.

Преди дни сайтът публикува кадри, за които твърди, че са на Меган Маркъл, включително снимка, на която се вижда жена, увита в кърпа, и друга, на която въпросната жена е без горнище. От компанията твърдят, че разпространяват изображенията като част от политическа кампания срещу западни военни мисии.

Адвокатите на Хари и Меган вече са в готовност да заведат дело, настоявайки съдът да разпореди окончателно премахване на съдържанието и да наложи забрана за бъдещо публикуване на подобни материали.